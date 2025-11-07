Afirma general alemán que Putin podría lanzar un ataque contra la OTAN en cualquier momento

Rusia tiene capacidad para lanzar un ataque limitado contra territorio de la OTAN en cualquier momento, pero la decisión de actuar dependería de la postura de los aliados occidentales, advirtió un alto cargo militar alemán.

“Si se analizan las capacidades y el poder de combate actuales de Rusia, podría lanzar un ataque a pequeña escala contra territorio de la OTAN mañana mismo”, declaró el teniente general Alexander Sollfrank a Reuters en una entrevista.

“Pequeño, rápido, limitado regionalmente, nada grande; Rusia está demasiado involucrada en Ucrania para eso.”

Sollfrank, jefe del comando conjunto de operaciones de Alemania y supervisor de la planificación de la defensa, también se hizo eco de las advertencias de la OTAN de que Rusia podría lanzar un ataque a gran escala contra la alianza de 32 miembros ya en 2029 si persisten sus esfuerzos armamentísticos.

El presidente Vladimir Putin niega intenciones agresivas y afirma que la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022 fue una defensa contra las ambiciones expansionistas de la OTAN contra Rusia.

En declaraciones realizadas en su cuartel general, un extenso complejo militar al norte de Berlín, Sollfrank afirmó que, a pesar de los reveses sufridos en Ucrania, la fuerza aérea rusa conserva una importante capacidad de combate y sus fuerzas nucleares y de misiles permanecen intactas.

Y si bien la Flota del Mar Negro ha sufrido pérdidas significativas, otras flotas rusas no se han visto reducidas, afirmó.

“Las fuerzas terrestres están sufriendo bajas, pero Rusia afirma que su objetivo es aumentar el número total de sus tropas a 1,5 millones de soldados.

“Y Rusia tiene suficientes tanques de batalla principales como para hacer concebible un ataque limitado ya mañana mismo”, añadió Sollfrank, sin mencionar que tal ataque estuviera siendo planeado actualmente.

Sollfrank ha liderado el mando de operaciones conjuntas desde su creación en 2024, una medida que reflejó un cambio importante que dejó atrás las misiones expedicionarias como las de Afganistán o Malí para centrarse de nuevo en la defensa del territorio de la OTAN.

Antes de asumir su cargo actual, Sollfrank dirigió el comando logístico JSEC de la OTAN en la ciudad de Ulm, al sur de Alemania.

‘ATAQUE RUSO EN EL ÁMBITO DE LO POSIBLE’

Las recientes incursiones de drones en el espacio aéreo polaco han avivado los temores occidentales ante una escalada rusa.

A principios de este año, Berlín relajó su freno constitucional a la deuda para cumplir con el nuevo objetivo de gasto militar básico de la OTAN del 3,5% del PIB para 2029, una medida que aumentará el gasto en defensa a unos 187.000 millones de dólares en 2029, desde casi 115.000 millones de dólares en 2025.

Además, Alemania planea ampliar sus fuerzas armadas en 60.000 soldados, lo que elevará su personal militar total a alrededor de 260.000.

Sollfrank afirmó que la decisión de Moscú de atacar a la OTAN estaría determinada por tres factores: la fuerza militar de Rusia, su historial militar y su liderazgo.

“Estos tres factores me llevan a la conclusión de que un ataque ruso es posible. Que ocurra o no depende en gran medida de nuestro propio comportamiento”, añadió, aludiendo a los esfuerzos de disuasión de la OTAN.

El general señaló que las tácticas de guerra híbrida de Moscú, incluidas las incursiones con drones, deben considerarse elementos interconectados de una estrategia que también incluye la guerra contra Ucrania.

“Los rusos lo llaman guerra no lineal. En su doctrina, se trata de una guerra previa al uso de armas convencionales. Y amenazan con usar armas nucleares, lo cual es una guerra de intimidación”, dijo Sollfrank.

El objetivo de Rusia, añadió, era provocar a la OTAN y tantear su respuesta, con el fin de “fomentar la inseguridad, sembrar el miedo, causar daño, espiar y poner a prueba” la resistencia de la alianza.