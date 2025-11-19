Israel mata a decenas de personas tras ataques en Líbano y Gaza

/ 19 noviembre 2025
    Israel mata a decenas de personas tras ataques en Líbano y Gaza
    El ejército israelí dijo que Hezbollah estaba trabajando para restablecerse y reconstruir su capacidad en el sur del Líbano, sin proporcionar evidencia. FOTO: ESPECIAL.

La nueva ola de ataques se produjo mientras las tensiones entre Israel y los grupos violentos se intensifican

SIDÓN.-Luego de que un ataque con drones matara a una persona e hiriera a varios más, incluidos estudiantes en un autobús, el ejército israelí lanzó múltiples oleadas de ataques aéreos en el sur del Líbano sobre instalaciones de almacenamiento de armas de Hezbollah.

Se informó que un ataque aéreo el martes por la noche mató a 13 personas en el campo de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh, el más mortífero de los ataques israelíes desde un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hezbollah hace un año.

Mientras tanto, hospitales en Gaza dijeron que los ataques israelíes mataron al menos a 21 palestinos.

El ejército israelí advirtió que atacaría objetivos en varias aldeas en el sur del Líbano, describiéndolos como infraestructura de Hezbollah, y pidió a las personas que se alejaran de los lugares.

Más de una hora después, los ataques comenzaron en las aldeas de Shehour y Deir Kifa y hasta el momento no se han reportado víctimas.

El ejército israelí dijo que las instalaciones atacadas estaban incrustadas entre civiles y violaban los entendimientos entre Israel y el Líbano.

Cabe recordar queIsrael acordó un alto al fuego y se retiró del sur del Líbano el año pasado y Líbano acordó sofocar la actividad de Hezbollah en el área.

Estados Unidos ha aumentado recientemente la presión sobre el Líbano para que trabaje más en desarmar a Hezbollah y canceló un viaje planeado a Washington esta semana por el comandante del ejército libanés, el general Rudolph Haikal.

Un alto oficial del ejército libanés dijo que los funcionarios estadounidenses estaban enojados por un comunicado del ejército el domingo que culpaba a Israel de desestabilizar el Líbano y bloquear el despliegue militar libanés en el sur.

Ataques
Guerras

Israel

