Israel y Hezbollah intensifican ataques en vísperas de conversaciones bilaterales

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Internacional
/ 10 abril 2026
    Israel y Hezbollah intensifican ataques en vísperas de conversaciones bilaterales
    Un partidario de Hezbollah ondea una bandera con el retrato del difunto líder del grupo, Sayyed Hassan Nasrallah, durante una protesta contra el primer ministro libanés Nawaf Salam, frente al palacio de gobierno en Beirut, Líbano. AP.

Al momento al menos mil 888 personas han muerto en Líbano por ataques israelíes, según el Ministerio de Salud

BEIRUT.-Los ataques entre Israel y el grupo político-militar libanés Hezbollah se intensificaron el viernes, antes de las conversaciones directas entre el gobierno de Líbano e Israel, programadas para la próxima semana.

Al menos 13 miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado de Líbano murieron el viernes en un ataque israelí en el sur del país, mientras que Hezbollah se atribuyó un ataque contra una base naval en la ciudad portuaria israelí de Ashdod, a unos 145 kilómetros (90 millas) de la frontera.

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Israel lanzó ataques en varias localidades del sur de Líbano, entre ellos, uno contra un edificio gubernamental en la ciudad sureña de Nabatieh, en el que murieron varios elementos del personal de seguridad del gobierno. Hezbollah se atribuyó otros 31 ataques contra el norte de Israel y contra tropas terrestres israelíes que han invadido el sur de Líbano.

Tel Aviv lanzó su más reciente campaña aérea y una invasión terrestre del sur de Líbano después de que, el 2 de marzo, Hezbollah disparara cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con Irán, su principal aliado y patrocinador.

Al menos 303 murieron en una rápida serie de 100 ataques que golpearon el país, incluso en múltiples zonas situadas en áreas residenciales y comerciales densamente pobladas del centro de Beirut, lanzados el miércoles en un lapso de 10 minutos, en el día más sangriento en la guerra más reciente entre ambas partes.

Los equipos de rescate de la Defensa Civil aún buscan cuerpos atrapados bajo los escombros en la capital libanesa.

Mientras tanto, funcionarios del principal hospital público de Beirut, ubicado en el extremo sur de la capital, temen que el nosocomio pueda quedar en la línea de fuego después de que el ejército israelí emitiera una advertencia de evacuación para los suburbios circundantes, incluido el concurrido barrio de Jnah, donde se encuentra el hospital. Israel ha lanzado ataques en Jnah, tanto con advertencia como sin ella.

Desde entonces, la Organización Mundial de la Salud ha pedido que el Hospital Universitario Rafik Hariri sea excluido de los ataques y que no sea evacuado, y funcionarios de la OMS manifestaron el viernes que recibieron garantías de que no sería atacado.

El hospital no ha sido evacuado, aunque el personal está atemorizado, ya que para llegar al trabajo ahora deben conducir por carreteras que pueden ser atacadas en cualquier momento, señaló el doctor Mohammad Cheaito, quien dirige el departamento de emergencias.

“Se amenazó toda la zona alrededor del hospital y se la consideró peligrosa”, declaró a la AP. “Pero al final del día, tenemos un deber humanitario”.

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