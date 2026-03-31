Italia niega que aviones de EU que transportan armas para guerra contra Irán utilicen su base aérea

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Internacional
/ 31 marzo 2026
    Italia niega que aviones de EU que transportan armas para guerra contra Irán utilicen su base aérea
    En lo que respecta al uso de sus bases militares, el comunicado de la oficina de Meloni afirmaba que Italia estaba “actuando en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes”. EFE

El Ministerio de Defensa afirma que Estados Unidos no solicitó la autorización a tiempo para que el Parlamento diera su aprobación, tal como lo exige el tratado internacional

Italia ha denegado el uso de una base aérea en Sicilia a aviones militares estadounidenses que transportan armas para la guerra en Irán, después de que Estados Unidos no siguiera el procedimiento de autorización requerido.

Una fuente del Ministerio de Defensa italiano confirmó una información publicada en el Corriere della Sera según la cual “algunos bombarderos estadounidenses” tenían previsto aterrizar en Sigonella, una de las siete bases navales estadounidenses en Italia, antes de dirigirse a Oriente Medio, pero se les denegó el uso de la base porque Estados Unidos solicitó autorización para aterrizar únicamente cuando los aviones ya estuvieran de camino a Sicilia.

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Según la fuente, esto significaba que no había tiempo suficiente para solicitar la aprobación del parlamento, como se requiere para los aviones que aterrizan en bases navales con armamento.

Según los tratados establecidos a finales de la década de 1950, las bases de la marina estadounidense pueden utilizarse con fines logísticos y de entrenamiento, pero no como centros de tránsito para aeronaves utilizadas para transportar armas de guerra, salvo en caso de emergencia.

La oficina de la primera ministra ultraderechista de Italia, Giorgia Meloni, emitió un comunicado el martes negando que la medida —que se produce un día después de que España intensificara su oposición a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán cerrando su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en los ataques— hubiera causado “problemas críticos o fricciones” con los socios internacionales, y afirmó que las relaciones con Estados Unidos eran “sólidas y se basaban en una cooperación plena y leal”.

En otra señal del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y algunos países europeos, Donald Trump criticó a Francia el martes porque “no permitía que los aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran territorio francés”, escribiendo en su cuenta de Truth Social que el país había sido “MUY POCO COLABORATIVO”.

En lo que respecta al uso de sus bases militares, el comunicado de la oficina de Meloni afirmaba que Italia estaba “actuando en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes” y de los procedimientos parlamentarios, y que cada solicitud se “examinaba cuidadosamente caso por caso, como siempre ha sido el caso en el pasado”.

En Italia, donde existe una arraigada cultura antibelicista, las encuestas de opinión muestran sistemáticamente una fuerte oposición al conflicto y un marcado rechazo hacia Trump.

La impopularidad de Trump en Italia también ha comenzado a mermar la popularidad de Meloni, quien comparte la ideología del presidente estadounidense y ha establecido buenas relaciones de trabajo con él.

Los partidos de la oposición llevan semanas instando al gobierno a que impida que Estados Unidos utilice las bases italianas para intervenir en el conflicto de Oriente Medio.

Giuseppe Conte, líder del Movimiento Cinco Estrellas, afirmó que Italia tenía “el deber” de impedir el acceso de los bombarderos estadounidenses a Sigonella y que ahora debía “dar un paso más” y negar el apoyo logístico ofrecido en todas las bases del país, dado que el conflicto entre Estados Unidos e Israel en Irán se estaba llevando a cabo “en clara violación del derecho internacional”.

A principios de este mes, Meloni criticó duramente los ataques militares estadounidenses e israelíes, declarando ante el parlamento que formaban parte de una tendencia creciente y peligrosa de intervenciones “fuera del ámbito del derecho internacional”.

Al mismo tiempo, afirmó que «no podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares y con capacidad misilística» que pudiera amenazar a Italia y a Europa.

Meloni ha declarado en repetidas ocasiones que Italia no entraría en la guerra, si bien el país ha proporcionado recursos defensivos a los países del Golfo.

La indignación en Sicilia lleva semanas latente debido al aumento de la actividad en la base de Sigonella desde el inicio del conflicto, y especialmente después de que la marina estadounidense compartiera a principios de este mes una foto en su cuenta de Instagram que mostraba un helicóptero militar estadounidense aterrizando en el parque natural de Madonie, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cerca de Palermo, durante un ejercicio de entrenamiento.

«Sicilia no quiere ni contribuirá a ninguna guerra», declaró Nuccio Di Paola, político del Movimiento Cinco Estrellas en Sicilia. «Sicilia es una tierra de paz y debe seguir siéndolo... no podemos permitir que los sicilianos corran peligro por la sumisión de nuestro país a otros».

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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