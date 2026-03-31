Irán ataca con drones un petrolero de Kuwait frente a la costa de Dubái

De acuerdo con la agencia oficial de noticias de Kuwait, el buque Al Salmi —que transportaba una carga completa de crudo— registró daños significativos en su casco y obligó a equipos de emergencia a enfrentar un incendio de gran magnitud.

Un petrolero de bandera kuwaití se incendió este martes frente a las costas de Dubái , luego de que presuntamente fuera alcanzado por un dron iraní.

El ataque ocurre en medio de una fuerte volatilidad en los mercados energéticos y mientras el estrecho de Ormuz continúa cerrado.

Las autoridades de Dubái confirmaron que los 24 tripulantes fueron evacuados sin incidentes y que no se detectó derrame de petróleo. Especialistas ya trabajan en la evaluación técnica del navío, que opera desde 2011.

Un día antes, el precio del Brent escaló hasta los 116 dólares por barril tras declaraciones del presidente Trump, quien sugirió que Estados Unidos podría apropiarse del petróleo iraní, comparando la situación con el control que Washington asumió sobre las exportaciones venezolanas tras la caída de Nicolás Maduro.

En entrevista con Financial Times, Trump defendió la idea de tomar recursos petroleros iraníes y desestimó a quienes dentro de su propio país cuestionan esa postura.

Paralelamente, fuentes cercanas a la Casa Blanca señalan que el mandatario sopesa incluso la posibilidad de una incursión terrestre en la isla de Kharg, punto neurálgico para las exportaciones energéticas iraníes, donde se procesa cerca del 90 % del crudo del país.

“Tal vez tomemos Kharg, tal vez no. Hay muchas alternativas”, comentó, reconociendo que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada de tropas estadounidenses.

Varios aliados de Washington han advertido que una ofensiva terrestre podría desencadenar represalias directas de Irán contra fuerzas estadounidenses.

Aun así, Trump insiste en que un acuerdo con Teherán podría concretarse pronto, aunque advirtió que, si las negociaciones se rompen, Estados Unidos está preparado para atacar instalaciones eléctricas y petroleras iraníes.

Según declaró en su red social Truth Social, tales acciones serían una respuesta a décadas de agresiones atribuidas al régimen iraní.

Por ahora, el presidente decidió posponer cualquier golpe contra la infraestructura energética de Irán hasta el 6 de abril.