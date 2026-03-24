La primera ministra Sanae Takaichi afirma que se suministrarán a las refinerías unos 80 millones de barriles de petróleo almacenado, lo que equivale a 45 días de demanda interna.

Japón comenzará la mayor liberación de petróleo de su historia proveniente de sus reservas nacionales, en medio de la crisis energética de Oriente Medio.

Japón comenzará esta semana la mayor liberación de petróleo de sus reservas estratégicas hasta la fecha, según ha declarado la primera ministra, Sanae Takaichi , mientras el país se prepara para posibles escaseces provocadas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán .

La semana pasada, el gobierno aprobó la liberación de reservas del sector privado para 15 días, ante la preocupación de que el conflicto en Oriente Medio siga obstaculizando el flujo de buques petroleros a lo largo del estrecho de Ormuz.

La liberación de las reservas estatales comenzará el jueves, dijo Takaichi en una publicación en X.

Japón, un país con escasos recursos pero con una economía enorme, importa más del 90% de su petróleo crudo de Oriente Medio, lo que lo hace particularmente vulnerable al cierre de la vía marítima.

Takaichi, quien la semana pasada rechazó las peticiones de Donald Trump de enviar fuerzas marítimas de autodefensa japonesas a la región, afirmó que la paz y la estabilidad en Oriente Medio son «sumamente importantes para Japón y la comunidad internacional». Añadió que Tokio continuará «realizando todos los esfuerzos diplomáticos necesarios en estrecha coordinación con los países involucrados».

Durante su cumbre en Washington, Takaichi le dijo a Trump que la constitución japonesa de la posguerra le impedía enviar las fuerzas navales del país al estrecho de Ormuz.

En total, se están suministrando a las refinerías nacionales unos 80 millones de barriles de petróleo almacenado, lo que equivale a 45 días de demanda interna. Esta cantidad es 1,8 veces superior a la disponible tras el terremoto y el tsunami que dañaron gravemente la central nuclear de Fukushima Daiichi en marzo de 2011, lo que provocó el cierre temporal de todas las centrales atómicas de Japón.

A finales del año pasado, Japón contaba con reservas de unos 470 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a 254 días de consumo interno.

La semana pasada, el gobierno introdujo subsidios para los combustibles con el fin de limitar el precio de la gasolina a unos 170 yenes (1,10 dólares) por litro. Esta medida se implementó después de que el precio promedio de venta al público de la gasolina alcanzara un récord de 190,8 yenes por litro. El subsidio inicial se revisará semanalmente en función de los precios del petróleo.

La preocupación de que el estrecho de Ormuz pueda permanecer cerrado durante un período prolongado ha generado ansiedad entre algunos consumidores japoneses sobre la disponibilidad de papel higiénico y otros artículos básicos para el hogar.

Esta semana, el Ministerio de Comercio e Industria aconsejó a los consumidores que no acapararan papel higiénico, después de que las publicaciones en las redes sociales desataran temores de que su precio y suministro pudieran verse afectados negativamente por la interrupción de las importaciones de petróleo.

En una publicación en X, el ministerio instó a los compradores a tomar “decisiones racionales sobre la compra de papel higiénico basadas en información precisa”, en un intento por evitar que se repita la grave escasez experimentada durante los primeros días de la pandemia de Covid-19 y durante la “crisis del petróleo” de Oriente Medio en 1973, que marcó el comienzo de una era de bajo crecimiento para la economía japonesa, que antes estaba en auge.

Según la Asociación Japonesa de la Industria del Papel Doméstico, alrededor del 97% del papel higiénico que se vende en Japón se fabrica en el país utilizando papel y pulpa reciclados, y añadió que la industria no depende de materiales procedentes de Oriente Medio.

La asociación, que representa a 41 empresas que fabrican papel higiénico y otros productos de papel sanitario para el hogar, afirmó en un comunicado que “no hay problemas con la adquisición, fabricación y suministro de materias primas”, y añadió que sus miembros podrían aumentar la producción si fuera necesario.

Sin embargo, eso no ha impedido que aparezcan mensajes alarmistas en las redes sociales. Un usuario de X escribió: «Será mejor que compremos papel higiénico antes de que el precio se dispare debido al alza del precio del petróleo, o estaremos en serios problemas».

Otro usuario especuló que los temores infundados podrían convertir la escasez de papel higiénico en una profecía autocumplida: “Si la gente entra en pánico y compra al por mayor pensando que se agotarán las existencias, los estantes quedarán vacíos temporalmente”. Otras publicaciones afirmaban que sus tiendas locales se habían quedado sin papel higiénico, mientras que otras mostraban a personas acaparando artículos de primera necesidad como comida para gatos, artículos de aseo personal e incluso cerveza.

El diario Mainichi Shimbun citó al presidente de la asociación de periódicos, Morio Ishizuka, quien dijo: “Por favor, compren solo la cantidad habitual que necesiten. Les pedimos a todos que compartan la información con calma para no generar ansiedad”.