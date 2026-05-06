CFE lanza internet móvil económico desde $150 al mes: así funciona

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue fortaleciendo su presencia en el mercado de telecomunicaciones con una de las opciones de internet móvil más económicas del país. A través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), millones de mexicanos pueden acceder a paquetes de banda ancha portátil desde 150 pesos al mes. En un contexto donde la conectividad se ha vuelto esencial para trabajar, estudiar y comunicarse, el servicio ha ganado popularidad gracias a sus costos accesibles y a la posibilidad de contratarlo sin plazos forzosos ni tarifas elevadas.

¿Qué es el internet móvil de la CFE? El servicio funciona mediante un dispositivo portátil conocido como MIFI, un pequeño módem inalámbrico que permite compartir internet con varios equipos al mismo tiempo. ¿Cómo funciona el MIFI? A diferencia de los datos móviles tradicionales del celular, el MIFI crea una red Wi-Fi propia a la que pueden conectarse: - Teléfonos celulares - Tabletas - Computadoras - Otros dispositivos con acceso inalámbrico La tecnología opera sobre redes 4G, LTE y 5G, lo que permite mantener conexión en distintos puntos del país. Este modelo resulta especialmente útil para estudiantes, trabajadores remotos y familias que viven en zonas donde la fibra óptica aún no está disponible. Planes y precios del internet CFE en mayo 2026 El paquete más económico y popular ofrece 5 GB por 150 pesos mensuales, pensado para navegación básica y uso de redes sociales. Sin embargo, existen otras opciones para quienes requieren mayor capacidad.

Lista de paquetes disponibles - 5 GB: $150 al mes - 10 GB: $270 al mes - 20 GB: $380 al mes - 30 GB: $495 al mes - 50 GB: $610 al mes - 80 GB: $960 al mes - 100 GB: $1,180 al mes Además de los pagos mensuales, la CFE también ofrece opciones semestrales y anuales con costos más convenientes para quienes buscan ahorrar a largo plazo. Cómo contratar el internet móvil de la CFE Uno de los aspectos que más ha facilitado la expansión del servicio es que el proceso puede realizarse completamente en línea. Paso a paso para contratarlo Primero, es necesario ingresar al portal oficial de CFE TEIT y seleccionar el paquete que mejor se adapte a las necesidades del usuario. Después, se añade el dispositivo MIFI al carrito virtual y se realiza el pago correspondiente. Una vez completada la compra, el equipo es enviado directamente al domicilio mediante Correos de México. ¿Cómo se realizan las recargas? Las recargas también se gestionan por internet. El usuario solo necesita ingresar al portal oficial y capturar los 10 dígitos de la SIM incluida en el dispositivo para activar un nuevo paquete de datos.

La apuesta de la CFE por la conectividad Con esta estrategia, la CFE busca reducir la brecha digital y ampliar el acceso a internet en México. Desde su creación, el proyecto “Internet para Todos” ha tenido como objetivo ofrecer servicios accesibles para sectores que tradicionalmente enfrentan limitaciones económicas o de infraestructura. El crecimiento del internet móvil de la CFE refleja cómo las opciones de conectividad se están diversificando en el país. Para muchas familias mexicanas, los paquetes desde 150 pesos representan una alternativa más económica frente a los servicios comerciales tradicionales.

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