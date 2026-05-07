Celebra Sheinbaum saludo de BTS desde Palacio Nacional y asegura que regresarán el próximo año

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    Celebra Sheinbaum saludo de BTS desde Palacio Nacional y asegura que regresarán el próximo año
    Además, aseguró que el regreso de BTS a territorio mexicano podría concretarse el próximo año, lo que desató expectativa entre millones de seguidores del grupo en América Latina. CAPTURA DE PANTALLA

La mandataria calificó el momento como “increíble” y aseguró que la respuesta del público mexicano dejó en evidencia el enorme impacto cultural y social que tiene la agrupación surcoreana en el país

Claudia Sheinbaum aprovechó su conferencia matutina para destacar el fenómeno que provocó la visita de los integrantes de BTS al balcón principal de Palacio Nacional, desde donde saludaron durante algunos minutos a miles de seguidores congregados en el Zócalo capitalino.

La mandataria calificó el momento como “increíble” y aseguró que la respuesta del público mexicano dejó en evidencia el enorme impacto cultural y social que tiene la agrupación surcoreana en el país.

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Durante la conferencia realizada en el Salón Tesorería, Sheinbaum proyectó un video en el que se observó la euforia de las y los llamados ARMYS, quienes desde horas antes abarrotaron la Plaza de la Constitución para intentar ver a los artistas.

De acuerdo con estimaciones de autoridades capitalinas, cerca de 50 mil personas acudieron al lugar para presenciar el breve saludo de aproximadamente cuatro minutos que ofrecieron los integrantes de la banda.

La Presidenta destacó el entusiasmo de los asistentes y señaló que el evento reunió tanto a hombres como a mujeres, aunque reconoció que fueron principalmente las jóvenes quienes mostraron mayor emoción.

Además, aseguró que el regreso de BTS a territorio mexicano podría concretarse el próximo año, lo que desató expectativa entre millones de seguidores del grupo en América Latina.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la agrupación ofreciera un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum respondió que la propuesta podría analizarse, aunque dejó claro que las decisiones relacionadas con la agenda internacional del grupo corresponden directamente a los propios integrantes y a su equipo de representación.

La mandataria también compartió parte de la conversación sostenida con los artistas, quienes —según relató— le expresaron que México posee una energía única que difícilmente se encuentra en otra parte del mundo.

Sheinbaum afirmó que esa percepción refleja el cariño y la conexión que la banda mantiene con el público mexicano, considerado uno de los más fieles y numerosos fuera de Asia.

Asimismo, defendió el impacto positivo de la música de BTS y aseguró que una de las principales virtudes del grupo es el contenido de sus canciones, caracterizadas por transmitir mensajes de superación, empatía, salud emocional y esperanza para las nuevas generaciones.

En ese sentido, consideró que el fenómeno musical también representa una expresión cultural con influencia social entre millones de jóvenes.

Finalmente, Sheinbaum agradeció públicamente al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, por las facilidades brindadas para concretar la visita de los artistas a México.

La mandataria adelantó que enviará una carta oficial de agradecimiento al gobierno surcoreano, al considerar que el encuentro fortaleció los lazos culturales y diplomáticos entre ambas naciones.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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