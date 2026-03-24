Los votantes italianos rechazan el plan de Giorgia Meloni para reformar el poder judicial

En un referéndum de dos días, casi el 54% de los votantes se opuso a los planes para reorganizar el poder judicial, en comparación con aproximadamente el 46% que votó a favor.

Los votantes italianos han rechazado la reforma del poder judicial impulsada por la primera ministra, Giorgia Meloni , un resultado que previsiblemente empañará su reputación y dificultará su victoria en las elecciones generales del próximo año.

El resultado estuvo determinado por los votantes más jóvenes: el 61% de los jóvenes de entre 18 y 34 años rechazaron las propuestas, según datos de la encuestadora Opinio para la emisora estatal Rai. Días antes del referéndum, Meloni había recurrido a un irreverente podcast presentado por un rapero en un intento por influir en los votantes jóvenes.

El lunes por la tarde, al conocerse los resultados, Meloni declaró: “Los italianos han decidido y respetamos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre lo hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto hacia el pueblo italiano e Italia”.

La participación electoral alcanzó un récord del 58,5%, según datos del Ministerio del Interior italiano, contradiciendo las previsiones que apuntaban a una baja participación.

Roberto D’Alimonte, profesor de ciencias políticas en la Universidad Luiss de Roma, declaró: “Todos estamos sorprendidos por la gran afluencia de votantes. Estoy muy impresionado”.

Si bien la naturaleza de los cambios propuestos, que habrían requerido enmiendas a la constitución italiana posterior al fascismo, era técnica y compleja, la campaña del referéndum estuvo marcada principalmente por la retórica incendiaria de Meloni y sus ministros hacia el poder judicial.

El gobierno de extrema derecha de Meloni ha demostrado una estabilidad inusual para Italia y, desde que llegó al poder en octubre de 2022, la primera ministra ha cultivado buenas relaciones de trabajo con muchos líderes europeos y con Donald Trump.

Su partido, Hermanos de Italia, de raíces neofascistas, lidera las encuestas con alrededor del 30%, mientras que Meloni goza de gran popularidad en los sondeos de opinión.

Pero esta aura de invencibilidad se ha visto dañada, según los analistas. “Su prestigio se verá afectado”, afirmó D’Alimonte. “Será una primera ministra más débil”.

La derrota en el referéndum dificultará que la coalición gobernante de Meloni impulse sus planes para aprobar una ley electoral que podría otorgarle una cómoda victoria en las elecciones generales de 2027.

También podría frustrar otra de las políticas estrella de Meloni: permitir que el electorado vote directamente por el primer ministro, una medida que también requeriría una controvertida reforma constitucional.

“Este es su proyecto predilecto”, dijo D’Alimonte sobre la propuesta de elecciones directas. “Está sentada en el parlamento esperando el resultado de este referéndum. La derrota significa que perderá la influencia necesaria para impulsarlo”.

Añadió: “Otra cosa es que, cuando empiezas a perder en política, puede que te enfrentes a un cambio de rumbo. La gente empieza a verte de otra manera. No eres invencible. Cometiste un error”.

La derrota llega en un momento especialmente delicado, con el coste de la vida en aumento debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán.

Meloni ha cultivado una estrecha relación con Trump y comparte su ideología, mientras que la mayoría de los italianos se oponen a la guerra y tienen una opinión negativa de él.

“Este es un entorno desfavorable para Meloni”, dijo D’Alimonte. “Las facturas de gas y electricidad están subiendo, y su relación con Trump es algo que incluso sus votantes consideran problemático, por decir lo menos”.

Se espera que el resultado del referéndum impulse la popularidad de los partidos de la oposición, que en su mayoría apoyaron la campaña del “no”, brindándoles una plataforma para unirse y posiblemente construir una fuerza creíble contra Meloni.

“Lo logramos: ¡viva la constitución!”, dijo Giuseppe Conte, el ex primer ministro que lidera el Movimiento Cinco Estrellas.