Mantiene Inzunza control del Tribunal de Justicia en Sinaloa con red familiar

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    Mantiene Inzunza control del Tribunal de Justicia en Sinaloa con red familiar
    El exmagistrado ha colocado a hermanos, esposa, sobrinos y primos en puestos estratégicos que van desde magistraturas electorales hasta direcciones de finanzas. ARCHIVO

Enrique Inzunza, acusado en E.U., controla el Poder Judicial de Sinaloa con una red de familiares en magistraturas, juzgados y direcciones financieras

Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico por E.U., ejerce control del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa mediante una red de familiares.

Antes de ser secretario de Gobierno en la administración de Rubén Rocha, quien también es requerido por la justicia estadounidense, Inzunza pasó 25 años en el tribunal, del que fue presidente en tres ocasiones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ine-hallo-82-mdp-irregulares-en-campanas-de-morena-sinaloa-KF20528406

Su hermana, Aída Inzunza Cázarez, tiene un cargo como magistrada electoral; su otra hermana, Lorena, es jueza civil, y su hermano, Javier, funge como secretario de acuerdos del Tribunal.

Su esposa, Claudia Meza, es magistrada civil; Mientras que su sobrina, Diana Elide Iribe Cázarez, es jueza en materia familiar; su prima, Yarely Valdez Inzunza, es jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público.

También hay al menos dos de sus sobrinos involucrados: Emilio Cázarez, jefe de la Unidad de Contabilidad de la Dirección de Finanzas , e Iliana Cázarez, directora de la Región Norte.

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