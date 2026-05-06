Las noticias más importantes del 6 de mayo en México

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    Las noticias más importantes del 6 de mayo en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

SMN alerta por torbellinos en Coahuila y onda de calor: Prepárese...presencia de rachas de viento fuertes con posibles torbellinos en zonas de Coahuila, así como tolvaneras en el noroeste y occidente del país.

MÉXICO

Sheinbaum habla sobre visita de Isabel Díaz Ayuso a México y cuestiona mensaje de la oposición: Sheinbaum aborda visita de Isabel Díaz Ayuso, señala diferencias políticas y cuestiona respaldo de oposición a sus posturas en México

FGE de Sinaloa elige a José Roberto Quiñónez como nuevo vicefiscal: La toma de protesta ocurre tras la licencia de Dámaso Castro al haber sido denunciado por los Estados Unidos como colaborador del cártel

El PRI solicitará a los Estados Unidos considerar a Morena como grupo terrorista: Tras las acusaciones de Estados Unidos a funcionarios de Sinaloa, la oposición ha denunciado la vinculación de Morena con el cártel

México, país más violento con la prensa: Artículo 19: En conjunto con Guatemala y Honduras, se registraron 12 asesinatos de periodistas en un año

¡Asunto de Estado! Blindan a Rocha Moya porque guarda los secretos de AMLO: Riva Palacio: El gobernador con licencia es visto por el gobierno de Sheinbaum como una ‘llave que abre’ el ‘oscuro santuario’ del expresidente por la información que tiene de él. Y, de acuerdo con el periodista, está siendo protegido porque amenazó con no hundirse solo

MUNDO

Fiscal Blanche amenaza con más denuncias en contra de presuntos narcopolíticos: El fiscal aseguró que, al tener a varios líderes del cártel aprisionados en Estados Unidos, tiene fuentes para hacer las denuncias

Trump advierte a gobiernos ‘cómplices’ de cárteles: si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros: En su Estrategia Antiterrorismo, el Gobierno de Donald Trump ubica a cárteles de México y pandillas de Latinoamérica al nivel de Al Qaeda o el Estado Islámico

No despega en EU turismo por Mundial de Futbol: 80% de hoteles registran reservaciones bajas: Asociación hotelera atribuye ritmo por debajo de lo esperado a restricciones en visas y altos costos

COAHUILA

Destaca Manolo Jiménez resultados de nueva estrategia de seguridad en Torreón: El gobernador destacó que se ubica como la sexta ciudad con mayor percepción de seguridad en el país

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, pide seriedad ante señalamientos de EU por presuntos nexos con crimen organizado: El tema forma parte de las discusiones entre México y el vecino País del norte, desde hace más de un año

Buscan internacionalizar el vino coahuilense mediante alianza con Texas: El alcalde Javier Díaz González anunció acuerdos comerciales y turísticos para fortalecer “La Ruta Vinos y Dinos”, proyectando la exportación de etiquetas locales al mercado estadounidense

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

BTS saluda a ARMY desde Palacio Nacional; fans piden no usar a banda con fines políticos y las ‘refrescan’: Los conciertos previstos para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros han generado alta expectativa

Todo sobre el Maratón Saltillo La Moderna 2026: Mapa del recorrido, seguridad y convocatoria: La quinta edición del Maratón Saltillo La Moderna “El Gran Reto” se correrá el 11 de octubre desde Parque Centro, con pruebas de 42K, relevos, categorías infantiles y una bolsa especial para corredores coahuilenses

Selección mexicana: hasta 12 jugadores que fracasaron en Qatar 2022 irían de nuevo al Mundial: Casi la mitad del equipo de Gerardo Martino estaría siendo convocado por Javier Aguirre para ir por la revancha o bien a un nuevo campeonato sin lograr trascender

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Hércules, un pueblo que va quedando solo

BTS visitará Palacio Nacional; Claudia Sheinbaum anuncia reunión y posible saludo a fans: Sheinbaum anuncia reunión con BTS en Palacio Nacional; evalúan que el grupo salude a fans desde un balcón durante su visita a México

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El sinaloense Rocha Moya, califica Raymundo Riva Palacio, es una “bomba devastadora para el régimen como para dejarlo en la intemperie”.

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Alejandro Moreno solicita a Estados Unidos considerar a Morena como grupo terrorista.

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Claudia Zulema Sánchez Kondo tomó protesta a José Roberto Quiñonez Coronado como Encargado de la Vicefiscalía General de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

FGE de Sinaloa elige a José Roberto Quiñónez como nuevo vicefiscal

El grupo surcoreano de K-Pop BTS saludo a sus fans desde uno de los balcones de Palacio Nacional tras la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

BTS saluda a 50 mil ARMY desde Palacio Nacional; fans piden no usar a banda con fines políticos y las ‘refrescan’

El frágil alto el fuego se ha mantenido en gran medida, pese a intercambios de fuego durante el intento estadounidense de reabrir el estrecho el lunes.

Trump amenaza a Irán con bombardearlo si no acepta acuerdo para reapertura del Ormuz
Algunos hoteles están abandonando estrategias que planearon por años para el evento futbolístico.

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Fiscal General Blanche asegura que habrá más denuncias en contra de políticos vinculados al cártel

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La delegación estuvo conformada por destacados directivos y periodistas de América Latina.

SIP y CPJ refuerzan estrategia contra la impunidad en delitos hacia periodistas en México