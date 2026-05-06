Las noticias más importantes del 6 de mayo en México

CLIMA

➔ SMN alerta por torbellinos en Coahuila y onda de calor: Prepárese...presencia de rachas de viento fuertes con posibles torbellinos en zonas de Coahuila, así como tolvaneras en el noroeste y occidente del país.

MÉXICO

➔ Sheinbaum habla sobre visita de Isabel Díaz Ayuso a México y cuestiona mensaje de la oposición: Sheinbaum aborda visita de Isabel Díaz Ayuso, señala diferencias políticas y cuestiona respaldo de oposición a sus posturas en México

➔ FGE de Sinaloa elige a José Roberto Quiñónez como nuevo vicefiscal: La toma de protesta ocurre tras la licencia de Dámaso Castro al haber sido denunciado por los Estados Unidos como colaborador del cártel

➔ El PRI solicitará a los Estados Unidos considerar a Morena como grupo terrorista: Tras las acusaciones de Estados Unidos a funcionarios de Sinaloa, la oposición ha denunciado la vinculación de Morena con el cártel

➔ México, país más violento con la prensa: Artículo 19: En conjunto con Guatemala y Honduras, se registraron 12 asesinatos de periodistas en un año

➔ ¡Asunto de Estado! Blindan a Rocha Moya porque guarda los secretos de AMLO: Riva Palacio: El gobernador con licencia es visto por el gobierno de Sheinbaum como una ‘llave que abre’ el ‘oscuro santuario’ del expresidente por la información que tiene de él. Y, de acuerdo con el periodista, está siendo protegido porque amenazó con no hundirse solo

MUNDO

➔ Fiscal Blanche amenaza con más denuncias en contra de presuntos narcopolíticos: El fiscal aseguró que, al tener a varios líderes del cártel aprisionados en Estados Unidos, tiene fuentes para hacer las denuncias

➔ Trump advierte a gobiernos ‘cómplices’ de cárteles: si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros: En su Estrategia Antiterrorismo, el Gobierno de Donald Trump ubica a cárteles de México y pandillas de Latinoamérica al nivel de Al Qaeda o el Estado Islámico

➔ No despega en EU turismo por Mundial de Futbol: 80% de hoteles registran reservaciones bajas: Asociación hotelera atribuye ritmo por debajo de lo esperado a restricciones en visas y altos costos

COAHUILA

➔ Destaca Manolo Jiménez resultados de nueva estrategia de seguridad en Torreón: El gobernador destacó que se ubica como la sexta ciudad con mayor percepción de seguridad en el país

➔ Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, pide seriedad ante señalamientos de EU por presuntos nexos con crimen organizado: El tema forma parte de las discusiones entre México y el vecino País del norte, desde hace más de un año

➔ Buscan internacionalizar el vino coahuilense mediante alianza con Texas: El alcalde Javier Díaz González anunció acuerdos comerciales y turísticos para fortalecer “La Ruta Vinos y Dinos”, proyectando la exportación de etiquetas locales al mercado estadounidense

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ BTS saluda a ARMY desde Palacio Nacional; fans piden no usar a banda con fines políticos y las ‘refrescan’: Los conciertos previstos para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros han generado alta expectativa

➔ Todo sobre el Maratón Saltillo La Moderna 2026: Mapa del recorrido, seguridad y convocatoria: La quinta edición del Maratón Saltillo La Moderna “El Gran Reto” se correrá el 11 de octubre desde Parque Centro, con pruebas de 42K, relevos, categorías infantiles y una bolsa especial para corredores coahuilenses

➔ Selección mexicana: hasta 12 jugadores que fracasaron en Qatar 2022 irían de nuevo al Mundial: Casi la mitad del equipo de Gerardo Martino estaría siendo convocado por Javier Aguirre para ir por la revancha o bien a un nuevo campeonato sin lograr trascender

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Hércules, un pueblo que va quedando solo

➔ BTS visitará Palacio Nacional; Claudia Sheinbaum anuncia reunión y posible saludo a fans: Sheinbaum anuncia reunión con BTS en Palacio Nacional; evalúan que el grupo salude a fans desde un balcón durante su visita a México