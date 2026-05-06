Seleccionados llegan al CAR y termina la polémica entre FMF y clubes de Liga MX

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    Seleccionados llegan al CAR y termina la polémica entre FMF y clubes de Liga MX
    Los seleccionados de la Liga MX llegaron al CAR tras una jornada marcada por la tensión entre la FMF, Chivas y Toluca rumbo al Mundial 2026. FOTO: X

Tras el ultimátum de la FMF y Javier Aguirre, los convocados de la Liga MX llegaron a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento

La Selección Mexicana logró cerrar una de las jornadas más tensas de su preparación mundialista luego de que los jugadores convocados de la Liga MX sí se reportaron este miércoles al Centro de Alto Rendimiento, en la Ciudad de México, tras la polémica generada por los permisos, reclamos y advertencias entre la FMF, Chivas y Toluca.

El conflicto escaló durante el día después de que la Federación Mexicana de Futbol reiteró que todos los futbolistas llamados por Javier Aguirre debían presentarse antes de las 8 de la noche.

La postura fue contundente: quien no acudiera a la concentración quedaría fuera de la Copa del Mundo 2026, advertencia que el propio “Vasco” respaldó públicamente.

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La molestia surgió luego de que Alexis Vega y Jesús Gallardo, jugadores del Toluca, aparecieron entrenando con los Diablos Rojos previo a la vuelta de las Semifinales de la Concachampions ante LAFC, pese al acuerdo para liberar a los seleccionados.

Esto provocó la reacción de Amaury Vergara, presidente de Chivas, quien inicialmente ordenó que sus futbolistas reportaran en Verde Valle.

Sin embargo, conforme avanzó la tarde, la tensión comenzó a desactivarse.

Chivas informó que no sería un obstáculo para que sus jugadores representaran a México y permitió que Raúl Rangel, Armando “Hormiga” González, Roberto “Piojo” Alvarado y Luis Romo viajaran rumbo a la Ciudad de México; Brian Gutiérrez también se incorporó más tarde.

Además de los futbolistas del Guadalajara, también fueron reportando elementos como Carlos Acevedo, Israel Reyes, Erik Lira, Guillermo “Memote” Martínez, Gilberto Mora e Iker Fimbres, mientras que los sparrings también comenzaron a integrarse al campamento tricolor.

Javier Aguirre intentó bajar el tono del conflicto al asegurar que el proyecto seguía conforme a lo planeado y que nadie había roto el pacto.

“Hoy es el gran día, hoy inicia el Mundial”, declaró el técnico nacional, quien agradeció tanto a Chivas como a Toluca por permitir que sus jugadores se pusieran a disposición de la Selección Mexicana.

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Con la llegada de los convocados al CAR, México inició formalmente su concentración rumbo al Mundial 2026, donde será coanfitrión y abrirá su participación el 11 de junio en el Estadio Banorte.

Antes, el Tri sostendrá partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, considerados los últimos ensayos antes de la justa mundialista.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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