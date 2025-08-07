JD Vance, vicepresidente de EU, ‘celebra’ a parodia en South Park

Durante el primer episodio de la temporada 27, titulado ‘Sermon on te Mount ’, la serie se mofó del presidente Donald Trump, luego de retratarlo en la cama junto a Satán.

Conocida por su humor irreverente y aguda crítica social, la serie animada South Park ha generado gran controversia en redes sociales por parodiar a políticos y figuras públicas de Estados Unidos , entre ellas Donald Trump, Kristi Noem y JD Vance.

En este segundo episodio, titulado ‘Got A Nut’, la serie arremete contra Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

¿CÓMO RETRATA SOUTH PARK AL VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS?

El episodio cuenta la historia del Sr. Mackey, un consejero escolar que pierde su empleo debido a recortes presupuestales en educación, impulsados por el gobierno de Donald Trump y quien, en su desesperada búsqueda de empleo, decide a registrarse como un agente del ICE.

De esta forma, el Sr. Mickey y su escuadrón irrumpen en un programa en vivo de ‘Dora la Exploradora’ para llevar a cabo una redada en contra de la multitud, para luego dirigirse a la residencia del presidente Trump en ‘Mar-a-Lago’, en Florida.

Al llegar al lugar, Trump es acompañado por el vicepresidente JD Vance, quien es representado con una voz infantil y un cuerpo de niño, haciendo referencia al programa ochentero “La isla de la fantasía”.