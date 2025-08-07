JD Vance, vicepresidente de EU, ‘celebra’ a parodia en South Park
La comedia animada, South Park, estrena nuevo episodio, donde parodia a la administración de Trump
Conocida por su humor irreverente y aguda crítica social, la serie animada South Park ha generado gran controversia en redes sociales por parodiar a políticos y figuras públicas de Estados Unidos, entre ellas Donald Trump, Kristi Noem y JD Vance.
Durante el primer episodio de la temporada 27, titulado ‘Sermon on te Mount’, la serie se mofó del presidente Donald Trump, luego de retratarlo en la cama junto a Satán.
En este segundo episodio, titulado ‘Got A Nut’, la serie arremete contra Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.
¿CÓMO RETRATA SOUTH PARK AL VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS?
El episodio cuenta la historia del Sr. Mackey, un consejero escolar que pierde su empleo debido a recortes presupuestales en educación, impulsados por el gobierno de Donald Trump y quien, en su desesperada búsqueda de empleo, decide a registrarse como un agente del ICE.
De esta forma, el Sr. Mickey y su escuadrón irrumpen en un programa en vivo de ‘Dora la Exploradora’ para llevar a cabo una redada en contra de la multitud, para luego dirigirse a la residencia del presidente Trump en ‘Mar-a-Lago’, en Florida.
Al llegar al lugar, Trump es acompañado por el vicepresidente JD Vance, quien es representado con una voz infantil y un cuerpo de niño, haciendo referencia al programa ochentero “La isla de la fantasía”.
En la escena, Vance hace enfadar al mandatario y lo patea por los aires, sacándolo de cuadro.
JD VANCE REACCIONA A SU PARODIA EN ‘SOUTH PARK’
La serie ‘South Park’ retrató a JD Vance con una voz y cuerpo de niño.
A través de una publicación en ‘X’, el vicepresidente escribió: ‘Bueno, finalmente lo logré’.
Ante ello, un exintegrante del equipo de campaña de Trump, Matt Mowers, comentó: ‘un hito clave en la vida que cualquier millennial valora’, festejando junto a él esta nueva experiencia en su carrera profesional.