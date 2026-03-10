Jefe de seguridad de Irán lanza amenaza contra Trump de eliminarlo
Sus comentarios respondieron a una publicación de Trump que amenazaba con golpear a Irán con más fuerza
El jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, lanzó el martes una amenaza velada al presidente estadounidense Donald Trump, advirtiéndole que tuviera cuidado de no ser eliminado y afirmando que la República Islámica no temía sus amenazas vacías.
“Irán no teme a sus amenazas vacías. Ni siquiera aquellos más poderosos que ustedes podrían eliminar a la nación iraní”, declaró Larijani en una publicación en X.
Sus comentarios respondieron a una publicación de Trump que amenazaba con golpear a Irán con más fuerza si detenía el flujo de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz.
“¡Cuídense de no ser eliminados!”, añadió Larijani.
En una publicación en Truth Social, Trump declaró: “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos los atacará veinte veces más fuerte que nosotros hasta ahora”.
El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán que mataron a su líder supremo, Alí Jamenei, y desencadenaron una guerra que se ha extendido por todo Oriente Medio.
Irán ha respondido con ataques con drones y misiles contra Israel y países de la región.
El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente casi el 20 % del petróleo crudo mundial, se ha visto gravemente afectado.
Las fuerzas iraníes han amenazado con bloquear “la exportación de un solo litro de petróleo de la región” a los aliados de Estados Unidos e Israel mientras continúe la guerra.