Jefe de seguridad de Irán lanza amenaza contra Trump de eliminarlo

El jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, lanzó el martes una amenaza velada al presidente estadounidense Donald Trump, advirtiéndole que tuviera cuidado de no ser eliminado y afirmando que la República Islámica no temía sus amenazas vacías.

“Irán no teme a sus amenazas vacías. Ni siquiera aquellos más poderosos que ustedes podrían eliminar a la nación iraní”, declaró Larijani en una publicación en X.

Sus comentarios respondieron a una publicación de Trump que amenazaba con golpear a Irán con más fuerza si detenía el flujo de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz.

“¡Cuídense de no ser eliminados!”, añadió Larijani.