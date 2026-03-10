Revela Hegseth que hoy será el ‘día de ataques más intensos’ contra Irán

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró el martes que el undécimo día de la guerra de Estados Unidos contra Irán verá el “día de ataques más intenso” hasta el momento contra la República Islámica, y agregó que el conflicto concluirá “según nuestro cronograma”.

“Estamos ganando con un enfoque abrumador e implacable en nuestro objetivo”, declaró Hegseth durante una conferencia de prensa en el Pentágono , reiterando que esos objetivos eran destruir las reservas de misiles de Irán, los lanzadores de misiles y la capacidad de fabricarlos; destruir la armada de Teherán; y “negar permanentemente a Irán las armas nucleares”.

Al prometer que el martes “será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, el secretario insistió en que Estados Unidos “no cederá hasta que el enemigo sea derrotado total y decisivamente, pero lo haremos en nuestro cronograma y a nuestra elección”.

Para ilustrar el dominio estadounidense en el campo de batalla, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, señaló que los ataques con misiles balísticos de Irán contra otros estados de Medio Oriente habían disminuido un 90% desde el comienzo de la Operación Furia Épica el 28 de febrero, mientras que el número de ataques unidireccionales con drones del régimen se había desplomado un 83%.

Además, más de 50 barcos iraníes han resultado dañados o destruidos, según Caine.

“Estamos aplastando al enemigo en una abrumadora demostración de habilidad técnica y fuerza militar”, se jactó Hegseth. “... La mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques, una inteligencia más refinada y mejor que nunca.

“Por otro lado, en las últimas 24 horas Irán ha disparado el menor número de misiles que ha sido capaz de disparar”.

Las fuerzas estadounidenses han priorizado las reservas de misiles balísticos de Irán y están trabajando para degradar la capacidad industrial militar del régimen, incluidas sus fábricas de drones, explicó Caine.

Los ataques a la flota iraní también tienen como objetivo proteger la actividad naviera en el estrecho de Ormuz, por donde pasa cada año aproximadamente una quinta parte del petróleo transportado por mar en el mundo.

Hegseth, un veterano de la guerra de Irak, señaló al comienzo de la sesión informativa que la Operación Furia Épica “le afecta profundamente”, dado que perdió camaradas en ataques con artefactos explosivos improvisados financiados por Irán en el auge de la insurgencia antiestadounidense hace dos décadas.

El jefe del Pentágono contrastó una vez más la actual campaña militar contra Irán con el esfuerzo por derrocar a Saddam Hussein y establecer la democracia en Bagdad.

“Esto no es 2003. No se trata de una construcción nacional sin fin bajo los mismos atolladeros que vimos con Bush u Obama. Ni de lejos”, enfatizó Hegseth. “Nuestra generación de soldados no permitirá que eso vuelva a suceder.

Y este presidente, que claramente se opuso a ese tipo de misiones interminables y de alcance nebuloso, tampoco lo hará —añadió—. Esos tiempos ya pasaron. En cambio, estamos ganando decisivamente con una eficiencia brutal, un dominio aéreo total y una voluntad inquebrantable de cumplir los objetivos del presidente a tiempo.

Cuando se le presionó sobre cómo será el futuro de Irán una vez que Estados Unidos e Israel pongan fin a su campaña militar conjunta, Hegseth se limitó a decir que la situación “será del interés de Estados Unidos”.

El jefe del Pentágono agregó que Estados Unidos “no vivirá bajo un escenario de chantaje nuclear” y puso en aviso al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei .

“Sería prudente que prestara atención a las palabras de nuestro presidente, que son no buscar armas nucleares y declararlo abiertamente”, dijo Hegseth.

El presidente Trump ha criticado anteriormente al hijo del difunto ayatolá Ali Khamenei, calificándolo de “peso ligero” y de una elección “inaceptable” para dirigir Irán.

El presidente también sugirió el lunes por la noche en una entrevista con Fox News que “no creo que pueda vivir en paz”, en referencia al nuevo líder supremo.