Jesse Jackson, una lucha de más de 50 años por la igualdad y la justicia social en EU

El reverendo Jackson dedicó su vida al activismo político, por lo que se convirtió en una figura destacada en la lucha por la igualdad y la justicia social en Estados Unidos. Su activismo inició desde que participó junto con Martin Luther King en 1965 en el Movimiento por los Derechos Civiles hasta las protestas tras el fallecimiento a manos de la policía del afroamericano George Floyd en 2020. "Era un negociador talentoso y un valiente constructor de puentes, al servicio de la humanidad al llevar calma a salas tensas y crear caminos donde no existían. Mi familia comparte con él una historia larga y significativa, arraigada en un compromiso común con la justicia y el amor. Mientras lloramos su partida, damos gracias por una vida que llevó esperanza a lugares agotados". dijo la reverenda Bernice King, quien es la hija de Martin Luther King Jr. Jesse Jackson fue un orador perspicaz, este pastor bautista que nació el 8 de octubre de 1941 en un Estados Unidos, estuvo marcado por la segregación racial, hecho que lo impulsó a buscar tumbar las barreras que limitaban el espacio político a los afroestadounidenses. Tras darse a conocer su deceso, el reverendo Al Sharpton expresó, "hoy perdí al hombre que por primera vez me llamó a tener un propósito cuando yo tenía apenas 12 años. Y nuestra nación perdió una de sus mayores voces morales", Sharpton prosiguió detallando que "el reverendo Jesse Louis Jackson no fue simplemente un líder de derechos civiles; él mismo era un movimiento. Llevaba la historia en sus pasos y la esperanza en su voz" y concluyó aseverando "uno de los mayores honores de mi vida fue aprender a su lado. Me recordó que la fe sin acción es solo ruido. Me enseñó que la protesta debe tener propósito, que la fe debe tener pies, y que la justicia no es estacional, es un trabajo diario".

BUSCÓ SER PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DOS VECES Jackson en dos ocasiones fue aspirante a lo nominación demócrata, siendo la primera en 1984, quedando en tercer lugar por detrás de Walter Mondale y Gary Hart; mientras que su segundo intento fue en 1988, pero fue derrotado por Michael Dukakis. "Pude postularme a la presidencia dos veces y redefinir lo que era posible; elevó el techo para las mujeres y otras personas de color", le dijo a la a la Agencia de Noticias The Associated Press; "parte de mi trabajo fue sembrar semillas de las posibilidades", añadió. AP hace referencia a lo que expresó en 1988 el representante federal John Lewis en una entrevista que concedió a C-SPAN sobre las dos postulaciones presidenciales de Jackson para la nominación demócrata; "abrieron algunas puertas por las que alguna persona de una minoría podrá pasar y convertirse en presidente". Por su parte, Donald Trump, actual mandatario estadounidense comentó al enterarse de su fallecimiento, "lo conocí bien, mucho antes de convertirme en presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, determinación y 'astucia callejera'. Era muy sociable: ¡alguien que de verdad amaba a la gente! ... Jesse era una fuerza de la naturaleza como pocos antes que él". Jackson fue el tercer candidato presidencial afroamericano en la historia de su país, detrás de Frederick Douglas (1888) y Shirley Chisholm (1972),quien fuera primera mujer negra en pugnar por la nominación presidencial. En 1990 logró conquistar uno de los dos escaños que fueron creados por el Consejo municipal de la ciudad de Washington en representación del Distrito de Columbia, estando en cargo en el que permaneció desde 1991 a 1997.

En 2008 se convirtió una de las primeras figuras públicas en dar su respaldo a la candidatura presidencial de Barack Obama, y fue fotografiado con lágrimas en sus ojos cuando el primer afroamericano de la historia de Estados Unidos arribó a la Casa Blanca, después de lograr su victoria electoral ese mismo año. ACTIVISMO Y ASESINATO DE MARTIN LUTHER KING Durante su juventud se desempeñó como limpiabotas y camarero, estudió un año en la Universidad de Illinois continuando con su formación en el North Carolina Agricultural and Technical College in Greensboro, en donde se graduó en Sociología en 1964. “Expreso mis condolencias a su familia. La señora Jackie Jackson, todos sus hijos, y el trabajo que él ha hecho continuará, porque todos ellos están seriamente involucrados en la toma de decisiones públicas. Y así, aunque él ya no esté, seguirá viviendo”, manifestó el representante Danny Davis, de Illinois y cuyo distrito incluye Chicago.

Siendo un admirador de Martin Luther King, se unió en la histórica marcha a Selma, Alabama en 1965 y del que fue colaborador. Durante los años sesenta trabajó bajo la guía de Luther King para la Conferencia Cristina de Liderazgo del Sur (SCLC, por sus siglas en inglés), que en ese entonces era una organización de lucha por los derechos civiles de los afroamericanos teniendo como base el espíritu cristiano de la no violencia. El 4 de abril de 1968, después que fuera asesinado King en un hotel de Memphis, Tennesse), Jackson precisó que había sido el último en hablar con él y concedió entrevistas ataviado con un jersey manchado, que según él, era la sangre del líder asesinado, siendo esta una versión que fue cuestionada por otros colaboradores originando una controversia que le siguió durante su vida desde entonces. Tras enfrentarse con la organización cristiana fundada por Martin Luther King, la Southern Christian Leadership Conference, creó su propia organización, People United to Save Humanity, en Chicago, en 1971. Desde ella predicó a la juventud negra y se hizo famoso por frases como "soy alguien". Decidió crear dos organizaciones dirigidas a promover la igualdad y la justicia social: PUSH (Gente Unida para Salvar la Humanidad), en 1971, y la Coalición Nacional Arcoíris, en los años ochenta, las cuales uniría en 1996. El senador de Georgia Raphael Warnock, quien es el pastor principal de la Iglesia Bautista Ebenezer, en donde Luther King Jr. también lo fue narró que ·de niño, al crecer en viviendas públicas mientras lo veía postularse para presidente, el reverendo Jesse Jackson me dio un vistazo de lo que es posible y me enseñó a decir: '¡Yo soy alguien!'"; Warnock prosigue relatando que "de adulto, me enorgullecía llamarlo amigo. Con una elocuencia y una retórica rítmica muy suyas, Jesse Jackson le recordó a Estados Unidos que la justicia igualitaria no es inevitable; requiere vigilancia y compromiso, y para los luchadores por la libertad, sacrificio. Su ministerio fue poesía y poder espiritual en la plaza pública. Impulsó el sueño de King e inclinó el arco de la historia más cerca de la justicia". UN ASTUTO NEGOCIADOR Jackson era conocido como un astuto negociador, en 1984 participó en la liberación de un piloto estadounidense en Siria así como de cientos de presos cubanos. En 1990 consiguió reunirse con Sadam Huseim en Bagdad logrando la liberación de 199 ciudadanos estadounidenses que fueron capturados por Irak tras la invasión de Kuwait.

En el año 2000, tanto su impacto en la política estadounidense como su lucha por los derechos civiles fue reconocida con la concesión por parte del entonces presidente Bill Clinton de la Medalla Presidencial de la Libertad. Sin embargo, su trayectoria pública no estuvo se libró estar en envuelto en escándalos.

Esto derivado de algunas declaraciones polémicas, que fueron consideradas en algunos medios como antisemitas, por lo que decidió retirarse de la vida pública en 2001, después de reconocer la paternidad de una niña, siendo fruto de su relación con una colaboradora. Además enfrentó acusaciones de haber hecho uso de fondos de las organizaciones con las que había intentado conseguir la nominación demócrata para cubrir gastos personales.

En julio 2023 dejó la vida pública tras dar a conocer que abandonaba la organización Rainbow PUSH Coalition, misma que fundó en 1971 en defensa de los derechos civiles y de la justicia internacional. Esta decisión fue como consecuencia de su estado de salud, debido a que desde 2017 estaba recibiendo tratamiento por la enfermedad de Parkinson.