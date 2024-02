Joe Biden tiene ahora en la mira a un nuevo villano económico: la ‘reduflación’

“No dirigió las acusaciones a todas las empresas en general, como algunos hubieran querido”, explicó Bharat Ramamurti, antiguo asesor económico de Biden, quien aun así tuvo que responder llamadas furiosas de las empresas que Biden señaló en 2021 y 2022.

Desde entonces, señaló Ramamurti, las encuestas han mostrado que los estadounidenses están enfadados con las empresas por el aumento de precios, incluso de los abarrotes. Ramamurti comentó que parte de la estrategia de Biden en relación con la reduflación consiste en “intentar encontrarse con el público en donde está y hablar sobre temas que ya considera muy importantes”.

Varios funcionarios de la Casa Blanca reconocen la política del tema e indican que hay otros factores que explican la retórica de Biden. Los economistas del gobierno están sorprendidos por lo persistentes que han sido los elevados márgenes de ganancias de las empresas incluso en una atmósfera de inflación moderada; los costos de producción de los alimentos han bajado a un ritmo mucho más acelerado en el último año que el precio de los alimentos en los anaqueles de las tiendas.

Biden ha hablado mucho sobre los precios de los abarrotes con los electores. Además, como subrayó en el video del domingo del Supertazón, es todo un fanático del helado.

Los progresistas que ejercieron presión sobre Biden para que acusara a las empresas mucho antes y con mayor determinación del aumento de precios encomiaron su nuevo objetivo. Lindsay Owens, directora ejecutiva del grupo de expertos liberales Groundwork Collaborative en Washington, afirmó en una entrevista que los comentarios de Biden son oportunos para ayudar a los electores a comprender por qué, ahora que la inflación va a la baja, los precios de los abarrotes y otros productos clave no bajan en absoluto.

“La gente ya no se cree la excusa de las cadenas de suministro”, indicó. “Los anaqueles están surtidos. Cuando intentas explicar el último tramo del camino, esta es una parte importante”.

Dworsky comentó que le parecía muy bien que Biden se hubiera percatado de la fuerza que le puede dar concentrarse en la reduflación.

“Encontré un buen portavoz”, dijo en una entrevista. “No se me ocurren muchos ejemplos de temas de educación del consumidor que hayan alcanzado ese nivel”. c.2024 The New York Times Company.

Por Jim Tankersley, The New York Times.