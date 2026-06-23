Joseph McGrail-Bateup, es reconocido por el Guinness World Records como la persona más ruidosa del mundo

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    Joseph McGrail-Bateup, es reconocido por el Guinness World Records como la persona más ruidosa del mundo
    En esta imagen extraída de un vídeo, Joseph McGrail-Bateup demuestra el poder de su voz en Canberra, tras ser reconocido por el Libro Guinness de los Récords como la persona que habla más alto del mundo. AP/Australian Broadcasting Corp.
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El limpiador profesional australiano de aires acondicionados y pregonero honorario registró el grito más fuerte jamás emitido por una persona. Gritó “now” (“ahora”) a 1224 decibelios

MELBOURNE- Joseph McGrail-Bateup, un limpiador profesional australiano de aires acondicionados y pregonero honorario, ha sido reconocido como la persona más ruidosa del mundo.

Guinness World Records reconoció la semana pasada que este residente de Canberra, de 58 años, registró el grito más fuerte jamás emitido por una persona. Gritó “now” (“ahora”) a 122,4 decibelios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/pepper-es-reconocido-por-de-los-guinness-world-records-como-el-primer-robot-humanoide-producido-en-masa-GN19145614

Superó el récord anterior, de 121,7 dB, establecido por la maestra norirlandesa Annalisa Flanagan en 1994. Ella había gritado un “quiet” (“silencio”) ensordecedor.

Ese nivel equivale al rango de ruido de una motosierra, un avión a reacción en el despegue y la sirena de una ambulancia a poca distancia.

El intento de récord no era algo para lo que McGrail-Bateup pudiera entrenar, manifestó el martes.

“No hay manera de que puedas practicarlo realmente. Tienes que reservar (la energía) para ese día, especialmente cuando se trata del intento de récord mundial”, apuntó.

“Me tomó siete intentos decir una sola palabra, que era la palabra ‘now’, y mi voz quedó destrozada durante los dos días siguientes. Estaba ronco. Fue terrible. Así que no, en realidad no puedes practicarlo. Pero es muy divertido cuando lo estás haciendo”, aseveró.

McGrail-Bateup señaló que se consideraba el hombre más ruidoso del mundo, más que la persona más ruidosa, porque no existía un récord previo para el hombre más ruidoso.

“Me alegra que ella (Flanagan) pueda conservar su récord. Así que ella sigue siendo la mujer más ruidosa del mundo y yo soy el hombre más ruidoso del mundo”, dijo.

McGrail-Bateup contó que se topó con el récord de Flanagan cuando buscaba en Guinness World Records, sin éxito, hazañas relacionadas con los pregones.

Empezó a competir en volumen cuando fue nombrado pregonero oficial de la capital australiana, Canberra, en 2017. Es un cargo honorario y a tiempo parcial creado por el gobierno local, que él considera “un poco divertido”. Su nombre como pregonero es Lord Joseph.

Hace anuncios en eventos comunitarios, ferias escolares y exhibiciones de autos.

Con el puesto le llegó la membresía en el Antiguo y Honorable Gremio de Pregoneros Australianos, una organización profesional competitiva dedicada a preservar los roles históricos y ceremoniales de sus miembros.

En 2024 se impuso en una competencia gremial con el “Oyez, Oyez, Oyez” más fuerte, a 98 dB. La frase es una orden de silencio y atención previa a que un pregonero australiano haga una proclamación.

Experimentó con varias palabras para su intento de récord mundial antes de decidirse por “now”.

Su grito fue grabado el 2 de mayo en un estudio de radio de Canberra por un ingeniero acústico profesional y con testigos. Los archivos se enviaron a Guinness World Records, que anunció su hazaña el viernes.

Es la segunda vez que McGrail-Bateup rompe un récord mundial. En 2019, batió un récord de velocidad para un arquero al disparar 10 flechas. Su tiempo, de 60,03 segundos, recortó una fracción de segundo a una marca que se mantenía desde 2015.

Nueve meses después, un niño de 7 años pulverizó el récord de McGrail-Bateup en 11,4 segundos.

McGrail-Bateup indicó que no está interesado en recuperar el récord de tiro con arco ni conservar su récord de grito.

“Si alguien me supera, fantástico”, dijo. “Los récords están para batirse”.

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