Juez federal de Texas ordena la liberación de Liam Conejo, niño de 5 años detenido por ICE

El 31 de enero se reportó que un juez federal en Texas ordenó la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años. El caso destacó tras haberse viralizado la fotografía del infante, mientras era detenido por agentes de ICE en los Estados Unidos.

Por igual, se ordenó que, junto a él, se liberara a su padre, del centro de detención de inmigración, al cual fue trasladado desde la ciudad de Minnesota, el pasado 20 de enero.

El fallo fue dado por el juez texano, Fred Biery. En su orden se exigió la liberación de los miembros de la familia de origen ecuatoriana, antes que sean deportadas.

Medios han destacado que para justificar el fallo del caso de Liam, el juez argumento que las redadas de ICE ‘tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños’.

Medios han destacado que, a la par del caso de Liam Conejo, se han registrado casos de detención de menores por parte de ICE, después de haber hecho una redada en el distrito escolar de Colombia Heights, Minnesota.