Juez federal de Texas ordena la liberación de Liam Conejo, niño de 5 años detenido por ICE

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 31 enero 2026
    Juez federal de Texas ordena la liberación de Liam Conejo, niño de 5 años detenido por ICE
    Juez federal de Texas ordena la liberación de Liam Conejo, niño de 5 años detenido por ICE FOTO: VANGUARDIA

El caso generó debates y polémicas tras viralizarse la foto de Liam Conejo sosteniendo su peluche mientras era detenido por agentes de ICE

El 31 de enero se reportó que un juez federal en Texas ordenó la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años. El caso destacó tras haberse viralizado la fotografía del infante, mientras era detenido por agentes de ICE en los Estados Unidos.

Por igual, se ordenó que, junto a él, se liberara a su padre, del centro de detención de inmigración, al cual fue trasladado desde la ciudad de Minnesota, el pasado 20 de enero.

El fallo fue dado por el juez texano, Fred Biery. En su orden se exigió la liberación de los miembros de la familia de origen ecuatoriana, antes que sean deportadas.

Medios han destacado que para justificar el fallo del caso de Liam, el juez argumento que las redadas de ICE ‘tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños’.

TE PUEDE INTERESAR: El zar fronterizo promete ‘reducir’ a los agentes de ICE en Minnesota

Medios han destacado que, a la par del caso de Liam Conejo, se han registrado casos de detención de menores por parte de ICE, después de haber hecho una redada en el distrito escolar de Colombia Heights, Minnesota.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Migración
Polémica

Localizaciones


Estados Unidos
Minnesota

Organizaciones


ICE

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles bancarias.

En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Banco de México crea nuevo billete de 100 pesos, en conmemoración de un centenario desde su fundación.

Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)
Manolo Jiménez Salinas informó sobre el avance del proceso jurídico y financiero de AHMSA.

Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez
La Profeco hizo un estudio de calidad sobre diferentes marcas de yogur.

Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno
Muerte súbita

Muerte súbita
La Federación cuenta con una bolsa de mil 700 millones de pesos para iniciar los trabajos de la rectificación de las curvas en Los Chorros.

Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57