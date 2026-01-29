El zar fronterizo promete ‘reducir’ a los agentes de ICE en Minnesota

/ 29 enero 2026
    El zar fronterizo promete ‘reducir’ a los agentes de ICE en Minnesota
    Homan también reconoció que la operación en Minnesota necesitaba cambios. AP

El anuncio marcó el cambio más significativo en las operaciones desde que agentes federales dispararon y mataron a Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, prometió el jueves “reducir” la presencia federal en Minnesota mientras los agentes se centran en una aplicación más “selectiva”, un cambio importante en las operaciones que se produce en medio de la reacción tras el tiroteo fatal de dos ciudadanos estadounidenses por parte de oficiales de inmigración.

“Verán algunos cambios masivos aquí en esta ciudad”, dijo Homan, y agregó que habrá “menos agentes en la calle” ya que las autoridades federales se concentrarán en detener a aquellos con antecedentes penales, algo de lo que, según él, se había desviado la operación de Minneapolis.

TE PUEDE INTERESAR: Agente del ICE que asesinaron a Renee Good y Alex Pretti fueron suspendidos

Homan, quien el presidente Donald Trump envió esta semana para hacerse cargo de las operaciones en Minnesota, describió un “gran progreso” con funcionarios estatales y locales, que podría derivar en acuerdos que otorgarían a las autoridades de inmigración un mayor acceso a las cárceles locales. Homan también reconoció que la operación en Minnesota necesitaba cambios.

“No estoy aquí porque el gobierno federal haya cumplido su misión a la perfección”, dijo. “Hemos estado trabajando para que esta operación sea más segura y eficiente, según las normas. La misión va a mejorar gracias a los cambios que estamos implementando internamente”.

El anuncio marcó el cambio más significativo en las operaciones desde que agentes federales dispararon y mataron a Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis este mes, lo que provocó protestas en todo el país, una oleada de demandas, fricción en el Partido Republicano y una creciente insatisfacción con la agresiva aplicación de las leyes de inmigración por parte de la administración Trump.

A medida que aumentaba la presión, Trump reemplazó el lunes al comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, por Homan y prometió “desescalar” la operación en Minnesota.

El jueves, la senadora Susan Collins anunció que un operativo migratorio en Maine había finalizado menos de 10 días después de su inicio. Collins, republicana, afirmó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, le informó de la noticia.

Los agentes que actúen de manera poco profesional serán castigados, dice Homan

Homan dijo que los agentes federales de inmigración están operando en un “ambiente desafiante bajo circunstancias tremendas” y llamó a los manifestantes en el terreno “agitadores”.

Los agentes llevarán a cabo “operaciones de cumplimiento estratégico y selectivo” centrándose en las amenazas a la seguridad pública, dijo Homan.

“Intentan hacerlo con profesionalismo. Si no lo hacen, se les dará un trato”, dijo Homan. “Como cualquier otra agencia federal, tenemos estándares de conducta”.

Homan dijo que habrá tolerancia cero para quienes interfieran, obstaculicen o agredan a los oficiales.

Homan afirma que ICE está realizando operaciones “selectivas”

Homan dijo que los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza en Minnesota están llevando a cabo “operaciones de control específicas”, el mismo enfoque que, según él, ha adoptado el gobierno federal durante décadas.

“Eso ha sido tradicionalmente así, y eso es lo que vamos a hacer”, dijo Homan. “Cuando salimos a la calle, sabemos exactamente a quién buscamos y tenemos una buena idea de dónde podemos encontrarlos”.

Los comentarios de Homan llegan en un momento en que ICE ha enfrentado críticas por atacar a los residentes de manera indiscriminada.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.



