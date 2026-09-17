Juez fija una vista el 8 de octubre sobre petición de arresto domiciliario de Cilia Flores

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    Juez fija una vista el 8 de octubre sobre petición de arresto domiciliario de Cilia Flores
    Nicolás Maduro y Cilia Flores se han declarado no culpables de cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. ESPECIAL.

Flores ha asegurado que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida no reúne las condiciones necesarias para su cuidado

NUEVA YORK.- El juez federal Alvin K. Hellerstein ha convocado una audiencia el próximo 8 de octubre para tratar la solicitud de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y detenida por cargos relacionados con narcotráfico, de esperar su juicio bajo arresto domiciliario.

La vista se celebrará a las 10:30 hora local (14:30 GMT) en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, según un documento publicado por el tribunal y firmado por el magistrado.

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El pasado miércoles, la defensa de Flores pidió en un documento judicial que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York, y ofreció un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

Los abogados de Cilia Flores aseguraron que los costos de este traslado serán asumidos por la imputada y ofrecieron también la retención de su pasaporte como parte de las condiciones para garantizar que permanezca bajo custodia.

En la carta presentada ante la corte, describieron episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de 24 libras desde su detención.

El pasado 29 de julio, de acuerdo con la petición, Flores habría sufrido un grave episodio de salud que, según sus abogados, aparentemente pudo tratarse de un infarto leve, aunque esto no ha sido confirmado médicamente.

Flores y Maduro fueron detenidos el pasado 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York.

Se espera que el juicio comience el próximo 1 de junio de 2027.

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