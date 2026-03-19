Juicio contra Rafael Caro Quintero iniciará en marzo de 2027 en Nueva York; descartan pena de muerte

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Internacional
/ 19 marzo 2026
    Juicio contra Rafael Caro Quintero iniciará en marzo de 2027 en Nueva York; descartan pena de muerte
    Corte en Brooklyn fija el 8 de marzo de 2027 para el juicio de Caro Quintero; enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio y el caso Camarena Cuartoscuro

Rafael Caro Quintero enfrentará juicio en Nueva York en marzo de 2027 por cargos de narcotráfico y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.

El juez federal Frederic Block estableció el 8 de marzo de 2027 como la fecha para el inicio del juicio contra Rafael Caro Quintero, durante una audiencia realizada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

En la misma comparecencia se definió el calendario del proceso judicial, que incluye una audiencia de seguimiento programada para el 17 de junio, como parte de la preparación previa al juicio.

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CARGOS POR NARCOTRÁFICO Y HOMICIDIO

Caro Quintero enfrenta múltiples cargos en Estados Unidos, entre ellos narcotráfico, homicidio y conspiración. El caso incluye acusaciones relacionadas con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique Camarena, ocurrido en 1985.

Desde su primera presentación ante autoridades estadounidenses en febrero de 2025, el acusado se declaró no culpable de los delitos que se le imputan.

CARO QUINTERO HA PASADO SU RECLUSIÓN EN BROOKLYN TRAS ENTREGA A ESTADOS UNIDOS

El exlíder criminal fue entregado por el gobierno mexicano a autoridades de Estados Unidos junto con otros 29 presuntos integrantes del crimen organizado. Desde entonces, permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Durante el proceso, su defensa ha solicitado en diversas ocasiones modificaciones a sus condiciones de confinamiento, sin que estas peticiones hayan prosperado.

CONDICIONES DE CONFINAMIENTO BAJO MEDIDAS ESPECIALES

De acuerdo con sus abogados, Caro Quintero se encuentra bajo Medidas Administrativas Especiales, un régimen que implica vigilancia estricta, aislamiento durante la mayor parte del día y restricciones en la comunicación, incluso con su equipo legal.

La defensa ha señalado que estas condiciones han dificultado la preparación del caso y ha mencionado que el acusado presenta problemas de salud, aunque no se han dado a conocer detalles adicionales al respecto.

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FISCALÍA DE ESTADOS UNIDOS DESCARTA SOLICITAR PENA DE MUERTE PARA RAFAEL CARO QUINTERO

Por su parte, la fiscalía estadounidense informó que no buscará la pena de muerte en este proceso. No obstante, en caso de ser declarado culpable, Caro Quintero podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

El desarrollo del caso podría modificarse si se alcanza un acuerdo entre las partes antes del inicio del juicio. Sin embargo, especialistas han señalado que esta posibilidad es limitada debido a la gravedad de los cargos imputados.

Con la fecha de juicio fijada para marzo de 2027, el caso continuará su curso con audiencias intermedias y la revisión de pruebas por ambas partes, en uno de los procesos judiciales de mayor relevancia vinculados al narcotráfico entre México y Estados Unidos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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