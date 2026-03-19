$!Juicio contra Rafael Caro Quintero iniciará en marzo de 2027 en Nueva York; descartan pena de muerte

En la misma comparecencia se definió el calendario del proceso judicial, que incluye una audiencia de seguimiento programada para el 17 de junio, como parte de la preparación previa al juicio.

El juez federal Frederic Block estableció el 8 de marzo de 2027 como la fecha para el inicio del juicio contra Rafael Caro Quintero, durante una audiencia realizada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York , con sede en Brooklyn.

CARGOS POR NARCOTRÁFICO Y HOMICIDIO

Caro Quintero enfrenta múltiples cargos en Estados Unidos, entre ellos narcotráfico, homicidio y conspiración. El caso incluye acusaciones relacionadas con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique Camarena, ocurrido en 1985.

Desde su primera presentación ante autoridades estadounidenses en febrero de 2025, el acusado se declaró no culpable de los delitos que se le imputan.

CARO QUINTERO HA PASADO SU RECLUSIÓN EN BROOKLYN TRAS ENTREGA A ESTADOS UNIDOS

El exlíder criminal fue entregado por el gobierno mexicano a autoridades de Estados Unidos junto con otros 29 presuntos integrantes del crimen organizado. Desde entonces, permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Durante el proceso, su defensa ha solicitado en diversas ocasiones modificaciones a sus condiciones de confinamiento, sin que estas peticiones hayan prosperado.

CONDICIONES DE CONFINAMIENTO BAJO MEDIDAS ESPECIALES

De acuerdo con sus abogados, Caro Quintero se encuentra bajo Medidas Administrativas Especiales, un régimen que implica vigilancia estricta, aislamiento durante la mayor parte del día y restricciones en la comunicación, incluso con su equipo legal.

La defensa ha señalado que estas condiciones han dificultado la preparación del caso y ha mencionado que el acusado presenta problemas de salud, aunque no se han dado a conocer detalles adicionales al respecto.