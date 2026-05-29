Kenia arresta a ocho estudiantes tras incendio en escuela donde fallecieron 16 menores

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    Kenia arresta a ocho estudiantes tras incendio en escuela donde fallecieron 16 menores
    La escena después del incendio en la escuela en Gilgil, Kenia, el 28 de mayo de 2026. AP

El ministro de Educación, Julius Ogamba, declaró que dos docentes sabían que las estudiantes estaban planeando algo, pero no tomaron las medidas apropiadas

NAIROBI.-La policía de Kenia arrestó a ocho estudiantes por sospecha de incendio provocado, informaron las autoridades el viernes, después de que un fuego destruyera un dormitorio en un internado y causara la muerte de 16 menores, además de herir a decenas más. El motivo sigue siendo desconocido.

La policía retuvo a 30 estudiantes durante la noche para interrogarlas. Las autoridades informaron que los administradores de la escuela enfrentarían medidas disciplinarias por violaciones de seguridad después de que se descubriera que una puerta de salida estaba cerrada con llave durante la estampida de pánico para escapar del edificio. Al menos 79 personas resultaron heridas.

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Un día después del incendio, algunos padres denunciaron que aún no se les había informado si sus hijos estaban arrestados o solo estaban siendo interrogados.

“Ni siquiera nos han dicho nada sobre las ocho que la policía ha arrestado”, indicó una madre, que habló bajo condición de anonimato por temor a que su hija pudiera ser objeto de represalias. “Solo estamos aquí y nadie nos está dando ninguna información”.

En la morgue de un hospital a unos 28 kilómetros (18 millas) de la escuela, otros padres esperaban pruebas de ADN para identificar a sus hijos. Un padre desconsolado, John Muiruri, comentó que les estaban dando información contradictoria sobre la ubicación de los cuerpos.

“Solo han estado montando distracciones, tratando de impedir que sepamos la verdad, pero la realidad que hemos llegado a conocer es que hemos perdido a nuestros hijos”, dijo. “Lo que queremos saber es dónde están los restos de nuestras hijas”.

La Escuela de Niñas Utumishi, ubicada a unos 120 kilómetros (75 millas) de la capital, Nairobi, es administrada y patrocinada por la policía, y muchas de las estudiantes son hijas de agentes.

“Los investigadores han realizado entrevistas exhaustivas con estudiantes, personal docente y otros testigos, mientras equipos forenses llevan a cabo una revisión detallada de las imágenes disponibles de las cámaras de seguridad”, declaró en un comunicado John Marete, portavoz del brazo investigador de la policía nacional.

El ministro de Educación, Julius Ogamba, indicó que se había disuelto la junta directiva de la escuela y que la directora enfrentaría medidas disciplinarias por no cumplir las normas de seguridad.

“En particular, había hacinamiento en el dormitorio y una puerta de salida estaba cerrada con llave, en contra de los requisitos de seguridad establecidos”, afirmó.

Los incendios en escuelas han sido durante mucho tiempo motivo de preocupación para las autoridades educativas en África Oriental, donde las aulas y los dormitorios suelen estar abarrotados y, por lo general no hay equipo de extinción de incendios.

En ocasiones, los incendios se atribuyen a fallas eléctricas, pero también ha habido casos de estudiantes que incendian escuelas por problemas disciplinarios.

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