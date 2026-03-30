Kid Rock será investigado por el Ejército tras video viral con helicópteros Apache

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Internacional
/ 30 marzo 2026
    Kid Rock será investigado por el Ejército tras video viral con helicópteros Apache
    Artista y partidario de Donald Trump, Kid Rock, será investigado por video en redes Vanguardia

Kid Rock se volvió tendencia y polémica tras coordinar un show de medio tiempo alternativo del Super Bowl con la organización de extrema derecha Turning Point USA

El fin de semana, en las redes sociales, se viralizó un metraje, principalmente en TikTok, donde se muestra al artista estadounidense Kid Rock en un balcón abierto, mirando a dos helicópteros militares despegando y tomando vuelo.

Aunque muchos usuarios han interpretado el video como un montaje de ‘patriotismo estadounidense’, se reportó que el Ejército de este país ha comenzado una revisión administrativa. En el contenido, se distingue que la acrobacia de los helicópteros, identificados como AH-64 Apache, ocurrió frente a la residencia del artista Kid Rock en Nashville, Tennessee.

Este es un nivel de respeto”, escribió el cantante, que el “gobernador de California nunca conocerá. Que Dios bendiga a Estados Unidos ya todos los que han hecho el máximo sacrificio para defenderla’ publicó el artista, quien ha sido descrito como conservador y partidario de la administración de Trump.

En el proceso de la revisión, el alcalde Jonathon Bless, oficial de asuntos públicos de la 101 División Aerotransportada, comentó que no existe alguna solicitud oficial al Ejército por parte de Kid Rock para que los helicópteros fueran a su residencia. Se identificó que el vuelo de los vehículos militares era parte de un entrenamiento típico en los límites entre Tennessee y Kentucky, por el Fort Campbell.

Los aviadores del Ejército deben cumplir estrictas normas de seguridad, profesionalismo y las regulaciones de vuelo establecidas. Se lleva a cabo una revisión administrativa para evaluar la misión y verificar el cumplimiento de las regulaciones y los requisitos del espacio aéreo. Se tomarán las medidas correspondientes si se detecta alguna infracción’ se redactó en un comunicado de las autoridades de Estados Unidos.

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En la publicación de Kid Rock hace referencia al gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha tenido discusiones mediáticas con el presidente Trump sobre la autonomía del estado y la presencia federal.

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Por su parte, Kid Rock se volvió tendencia a principios de año, tras haber coordinado un espectáculo de medio tiempo alternativo del Super Bowl con la organización de extrema derecha Turning Point USA, en protesta a la NFL por elegir a Bad Bunny como artista principal en el campeonato.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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