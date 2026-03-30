Kid Rock será investigado por el Ejército tras video viral con helicópteros Apache

El fin de semana, en las redes sociales, se viralizó un metraje, principalmente en TikTok, donde se muestra al artista estadounidense Kid Rock en un balcón abierto, mirando a dos helicópteros militares despegando y tomando vuelo.

Aunque muchos usuarios han interpretado el video como un montaje de ‘patriotismo estadounidense’, se reportó que el Ejército de este país ha comenzado una revisión administrativa. En el contenido, se distingue que la acrobacia de los helicópteros, identificados como AH-64 Apache, ocurrió frente a la residencia del artista Kid Rock en Nashville, Tennessee.

‘Este es un nivel de respeto”, escribió el cantante, que el “gobernador de California nunca conocerá. Que Dios bendiga a Estados Unidos ya todos los que han hecho el máximo sacrificio para defenderla’ publicó el artista, quien ha sido descrito como conservador y partidario de la administración de Trump.

En el proceso de la revisión, el alcalde Jonathon Bless, oficial de asuntos públicos de la 101 División Aerotransportada, comentó que no existe alguna solicitud oficial al Ejército por parte de Kid Rock para que los helicópteros fueran a su residencia. Se identificó que el vuelo de los vehículos militares era parte de un entrenamiento típico en los límites entre Tennessee y Kentucky, por el Fort Campbell.

‘Los aviadores del Ejército deben cumplir estrictas normas de seguridad, profesionalismo y las regulaciones de vuelo establecidas. Se lleva a cabo una revisión administrativa para evaluar la misión y verificar el cumplimiento de las regulaciones y los requisitos del espacio aéreo. Se tomarán las medidas correspondientes si se detecta alguna infracción’ se redactó en un comunicado de las autoridades de Estados Unidos.

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