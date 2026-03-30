Guerra en Irán provocan una Pascua judía y una Semana Santa ensombrecidas en Jerusalén

JERUSALÉN- Los principales lugares sagrados de Jerusalén están cerrados y las familias se sienten abatidas y exhaustas antes de la Pascua judía y la Pascua cristiana, cuando la guerra con Irán entra en su quinta semana. El ambiente contrasta de forma marcada con la primavera habitual, cuando los días más largos anuncian un periodo de reuniones familiares y una afluencia de turistas por las principales festividades judías y cristianas. Las persianas metálicas están bajadas en casi todas las tiendas de la Ciudad Vieja, donde se encuentran sitios sagrados clave, y sólo pasos dispersos resuenan en callejones de piedra desiertos. En las amplias explanadas faltan las típicas multitudes de fieles y turistas.

Jerusalén en gran medida se había librado de guerras anteriores, ya que los enemigos de Israel parecían mostrarse reacios a lanzar misiles cerca de los lugares sagrados musulmanes de la ciudad. Pero desde que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, Jerusalén ha sido atacada repetidamente. A principios de este mes, un misil iraní interceptado esparció metralla sobre el tejado del Patriarcado Greco Ortodoxo, a pocos pasos de la iglesia del Santo Sepulcro, uno de los sitios más importantes del cristianismo. La iglesia, construida sobre lo que muchos cristianos veneran como el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús, permanece cerrada por directrices militares israelíes que prohíben reuniones de más de 50 personas. Restos de misiles también impactaron una carretera que conduce al Muro de los Lamentos o Muro Occidental, el lugar más sagrado donde los judíos pueden rezar. Desde su oficina con vista a la plaza frente al muro, ahora también cerrada a los fieles, el rabino Shmuel Rabinowitz lamentó la explanada vacía. “El corazón duele mucho, sangra, al ver el Muro Occidental como se ve ahora”, dijo. La masiva bendición sacerdotal de Pascua, que por lo general atrae a decenas de miles, se realizará con apenas 50 fieles, indicó Rabinowitz. Ése es el máximo permitido para rezar juntos en el área cerrada junto al Muro de los Lamentos bajo las directrices de seguridad en tiempos de guerra, algo que recuerda las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus. CELEBRACIONES DE PASCUA CANCELADAS El Patriarcado Latino canceló la procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén, cumpliendo con las directrices militares israelíes que limitaron las reuniones a menos de 50 personas. A pesar de ello, el Patriarcado señaló que la policía de Jerusalén impidió que los principales líderes de la Iglesia católica entraran en la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

La Iglesia católica calificó la medida de “manifiestamente irrazonable y groseramente desproporcionada” y dijo que era “la primera vez en siglos” que se impedía a los líderes de la Iglesia celebrar el Domingo de Ramos en el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado. La policía de Jerusalén argumentó que se informó a los líderes que no podían entrar en la iglesia por motivos de seguridad, ya que no cuenta con acceso de emergencia o refugios adecuados en caso de un ataque con misiles.

En cualquier otro año, decenas de miles de cristianos de todo el mundo bajarían desde el Monte de los Olivos por las calles estrechas y empinadas hacia la Ciudad Vieja, agitando ramas de palma y cantando. Rami Asakrieh, párroco de los católicos de Jerusalén, señaló que la comunidad echará mucho de menos la procesión, una parte profundamente emotiva y espiritual de la festividad. Pero la cancelación también es un recordatorio de que la fe nace internamente del corazón, no de acciones externas, añadió. “Estamos celebrando la resurrección; la resurrección viene de la muerte y de vencer el dolor y la guerra”, expresó. “No llegará por tener miedo, sino por tener fe”. Una escuela secundaria católica local, vacía de estudiantes porque se han cancelado las clases, también fue impactada recientemente por restos de una interceptación de un misil iraní, comentó Asakrieh.