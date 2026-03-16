La Casa Blanca comparte un premio Óscar con sombrero a los demócratas de EU

Un día después de la celebración de los Óscar en los Estados Unidos, la administración de Trump en la Casa Blanca aprovechó para ilustrar y publicar una imagen con la intención de burlarse del Partido Demócrata.

La presidencia actualmente es liderada por el Partido Republicano de los Estados Unidos; en una publicación de crítica y parodia, la administración de la Casa Blanca mostró una estatuilla, similar a la entregada en los Óscar, pero con la particular diferencia de que esta portaba un sombrero estereotípico de la cultura mexicana.

En la publicación hacen el siguiente comentario: ‘

‘Y el premio Óscar es para... los demócratas.

Por OTRO CIERRE DE SERVICIOS SIMPLEMENTE FILMADO: anteponiendo el teatro político al pueblo estadounidense. ¡Apoya al Departamento de Seguridad Nacional (DHS)!’.