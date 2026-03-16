La Casa Blanca comparte un premio Óscar con sombrero a los demócratas de EU

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Internacional
/ 16 marzo 2026
    La Casa Blanca comparte un premio Óscar con sombrero a los demócratas de EU
    La administración de Trump se burla de los demócratas de Estados Unidos Vanguardia

A causa del bloqueo de los fondos al DHS, por parte de los demócratas, la administración de Trump se burla del partido

Un día después de la celebración de los Óscar en los Estados Unidos, la administración de Trump en la Casa Blanca aprovechó para ilustrar y publicar una imagen con la intención de burlarse del Partido Demócrata.

La presidencia actualmente es liderada por el Partido Republicano de los Estados Unidos; en una publicación de crítica y parodia, la administración de la Casa Blanca mostró una estatuilla, similar a la entregada en los Óscar, pero con la particular diferencia de que esta portaba un sombrero estereotípico de la cultura mexicana.

En la publicación hacen el siguiente comentario: ‘

Y el premio Óscar es para... los demócratas.

Por OTRO CIERRE DE SERVICIOS SIMPLEMENTE FILMADO: anteponiendo el teatro político al pueblo estadounidense. ¡Apoya al Departamento de Seguridad Nacional (DHS)!’.

La burla hace mención al bloqueo de fondos que el Senado de los Estados Unidos, principalmente del partido demócrata, ha infligido sobre el presupuesto dirigido al Departamento de Seguridad Nacional. En un comunicado adyacente, compartido por la cuenta oficial del DHS, se reitera que los agentes de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos están trabajando sin la garantía de ser pagados.

Los fondos del DHS se destinan para proyectos de seguridad como el TSA e ICE.

La publicación de la estatuilla, portando un estereotípico sombrero mexicano, no ha sido la primera vez que la administración de Trump utiliza esa simbología para ‘burlarse’ del Partido Demócrata. Previamente, Trump compartió un video de los senadores demócratas Cory Booker y Chuck Schumer, editado para que estos portaran sombreros mexicanos y bigotes, también asociados con la cultura mexicana.

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Medios de información destacan que el uso de iconos mexicanos es para criticar las simpatías del Partido Demócrata con los inmigrantes, especialmente los que provienen de Latinoamérica. No obstante, otras plataformas de información y opinión han resaltado las implicaciones racistas y xenofóbicas que yacen en las publicaciones presidenciales de Trump.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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