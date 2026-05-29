La Casa Blanca lanza sitio que compara migrantes con ‘alienígenas’ y presume detenciones migratorias en EU
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Portal oficial utiliza juego de palabras con el término “alien” para difundir cifras de arrestos realizados por autoridades migratorias
La administración del presidente Donald Trump lanzó una nueva página dentro del sitio oficial de la Casa Blanca en la que presenta estadísticas sobre detenciones de migrantes mediante una campaña que utiliza la palabra inglesa alien, término que puede referirse tanto a un extranjero como a un ser extraterrestre.
El portal combina referencias a la cultura popular sobre vida extraterrestre con mensajes relacionados con la política migratoria del gobierno estadounidense. A través de textos, gráficos y un mapa interactivo, la página expone cifras de detenciones migratorias realizadas por autoridades federales y presenta a las personas migrantes bajo una narrativa que juega con el doble significado de la palabra.
LA CASA BLANCA EMITE MENSAJE CONTRA PERSONAS MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS
En la página se despliega un mensaje en el que se plantea que durante décadas el gobierno estadounidense habría mantenido un supuesto secreto sobre la presencia de “alienígenas” viviendo entre la población.
“Viven entre nosotros”, señala el encabezado principal del sitio, seguido de un texto en el que se afirma que durante 60 años el gobierno de Estados Unidos mantuvo oculto que “extraterrestres” convivían con la sociedad estadounidense, asistían a las mismas escuelas, realizaban compras en los mismos establecimientos y llevaban una vida aparentemente normal.
Posteriormente, el mensaje aclara que la referencia no está dirigida a seres provenientes de otro planeta, sino a personas migrantes en situación irregular. El texto sostiene que millones de personas ingresaron al país y se integraron a la sociedad estadounidense mientras, según la narrativa del portal, distintos gobiernos permitieron o encubrieron esa situación.
La publicación también atribuye al presidente Donald Trump haber sido el primer mandatario en denunciar lo que considera un riesgo para la seguridad y el futuro de Estados Unidos, al tiempo que lo describe como un líder “audaz”, “sin complejos” y “sin miedo”.
EL MENSAJE PUBLICADO POR LA CASA BLANCA
“VIVEN ENTRE NOSOTROS
Durante 60 años, el Gobierno de los Estados Unidos ha mantenido un secreto muy bien guardado.
Los extraterrestres han estado viviendo entre nosotros, en nuestros barrios, e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana.
Han comprado en las mismas tiendas, han asistido a las mismas clases que nuestros hijos y han llevado una vida aparentemente normal.
Con una excepción: no pertenecen a este lugar.
Millones llegaron al amparo de la oscuridad y se integraron directamente en nuestra sociedad.
Innumerables presidentes, congresistas y altos cargos sabían exactamente lo que estaba ocurriendo.
En lugar de proteger a los ciudadanos estadounidenses, optaron por encubrirlo e incluso acelerar la invasión.
Hasta que un hombre tuvo finalmente el valor de decir la verdad.
Audaz. Sin complejos. Sin miedo.
El presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que los extranjeros suponen para todas las familias estadounidenses, todas las comunidades y el futuro de nuestra nación.
La verdad ya no está ahí fuera. Está aquí mismo. Ahora mismo.”
CON MAPA INTERACTIVO MUESTRAN LA CIFRA DE ARRESTOS DE MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS
Además del mensaje principal, la plataforma incluye un mapa interactivo que permite consultar estadísticas de arrestos y acciones migratorias en distintas ciudades del país.
Entre los datos destacados se encuentran las cifras correspondientes a las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, conocidas conjuntamente como las “Ciudades Gemelas”, donde el portal reporta más de 3 mil 500 detenciones de migrantes desde enero de 2025.
La página también indica que se han registrado cerca de 3 millones 130 mil “encuentros” entre autoridades migratorias y personas migrantes.
EU HACE REFERENCIA A ‘ABDUCCIONES’ Y DENUNCIAS CIUDADANAS
Como parte de la campaña, el portal emplea expresiones asociadas a relatos sobre encuentros extraterrestres. En uno de los apartados se señala que, si alguna persona ha sido testigo de una “abducción extraterrestre”, no debe alarmarse porque el “extraterrestre” se encuentra en buenas manos.
El mensaje agrega que las autoridades se encargarán de devolverlo a su lugar de origen y proporciona información de contacto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), además de invitar a la población a reportar la presencia de “aliens” sospechosos.
La estrategia comunicativa utiliza de forma reiterada la polisemia del término alien, ampliamente empleado en la legislación migratoria estadounidense para referirse a personas extranjeras, pero también asociado en el lenguaje cotidiano a seres extraterrestres.
CAMPAÑA FORMA PARTE DE LA POLÍTICA ANTIMIGRATORIA DE DONALD TRUMP
La publicación forma parte de la estrategia de comunicación impulsada por la administración Trump en materia migratoria, una de las principales prioridades de su gobierno.
El sitio sostiene que diversos presidentes, legisladores y funcionarios conocían la situación migratoria irregular de millones de personas y que permitieron su permanencia en el país. Asimismo, presenta las acciones de control migratorio y las detenciones realizadas por las autoridades federales como parte de una política de aplicación estricta de las leyes migratorias.
La nueva página se suma a otras campañas y medidas implementadas por el gobierno estadounidense para difundir información sobre operativos migratorios, deportaciones y acciones del ICE en distintas regiones del país.
Hasta el momento, la Casa Blanca mantiene activo el portal dentro de su sitio oficial, donde continúan disponibles las estadísticas, mensajes institucionales y herramientas de consulta relacionadas con la política migratoria de la administración federal.