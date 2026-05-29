$!La Casa Blanca lanza sitio que compara migrantes con ‘alienígenas’ y presume detenciones migratorias en EU

El portal combina referencias a la cultura popular sobre vida extraterrestre con mensajes relacionados con la política migratoria del gobierno estadounidense. A través de textos, gráficos y un mapa interactivo, la página expone cifras de detenciones migratorias realizadas por autoridades federales y presenta a las personas migrantes bajo una narrativa que juega con el doble significado de la palabra.

La administración del presidente Donald Trump lanzó una nueva página dentro del sitio oficial de la Casa Blanca en la que presenta estadísticas sobre detenciones de migrantes mediante una campaña que utiliza la palabra inglesa alien , término que puede referirse tanto a un extranjero como a un ser extraterrestre.

LA CASA BLANCA EMITE MENSAJE CONTRA PERSONAS MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS

En la página se despliega un mensaje en el que se plantea que durante décadas el gobierno estadounidense habría mantenido un supuesto secreto sobre la presencia de “alienígenas” viviendo entre la población.

“Viven entre nosotros”, señala el encabezado principal del sitio, seguido de un texto en el que se afirma que durante 60 años el gobierno de Estados Unidos mantuvo oculto que “extraterrestres” convivían con la sociedad estadounidense, asistían a las mismas escuelas, realizaban compras en los mismos establecimientos y llevaban una vida aparentemente normal.

Posteriormente, el mensaje aclara que la referencia no está dirigida a seres provenientes de otro planeta, sino a personas migrantes en situación irregular. El texto sostiene que millones de personas ingresaron al país y se integraron a la sociedad estadounidense mientras, según la narrativa del portal, distintos gobiernos permitieron o encubrieron esa situación.

La publicación también atribuye al presidente Donald Trump haber sido el primer mandatario en denunciar lo que considera un riesgo para la seguridad y el futuro de Estados Unidos, al tiempo que lo describe como un líder “audaz”, “sin complejos” y “sin miedo”.

EL MENSAJE PUBLICADO POR LA CASA BLANCA

“VIVEN ENTRE NOSOTROS

Durante 60 años, el Gobierno de los Estados Unidos ha mantenido un secreto muy bien guardado.

Los extraterrestres han estado viviendo entre nosotros, en nuestros barrios, e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana.

Han comprado en las mismas tiendas, han asistido a las mismas clases que nuestros hijos y han llevado una vida aparentemente normal.

Con una excepción: no pertenecen a este lugar.

Millones llegaron al amparo de la oscuridad y se integraron directamente en nuestra sociedad.

Innumerables presidentes, congresistas y altos cargos sabían exactamente lo que estaba ocurriendo.

En lugar de proteger a los ciudadanos estadounidenses, optaron por encubrirlo e incluso acelerar la invasión.

Hasta que un hombre tuvo finalmente el valor de decir la verdad.

Audaz. Sin complejos. Sin miedo.

El presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que los extranjeros suponen para todas las familias estadounidenses, todas las comunidades y el futuro de nuestra nación.

La verdad ya no está ahí fuera. Está aquí mismo. Ahora mismo.”