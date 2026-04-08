La Casa Blanca tacha de falsas las informaciones iraníes sobre nuevo cierre de Ormuz

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Internacional
/ 8 abril 2026
    La Casa Blanca tacha de falsas las informaciones iraníes sobre nuevo cierre de Ormuz
    ”Se le ha transmitido (a Trump) en privado que eso es lo que está ocurriendo, y que estos reportes públicos son falsos”, aseguró Karoline Leavitt. AP

La portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt comentó que es ‘inaceptable’ informar que fue interrumpido el tránsito en el Estrecho de Ormuz

La Casa Blanca calificó este miércoles de “falsas” las informaciones de que Irán interrumpió hoy nuevamente el tránsito por el Estrecho de Ormuz, reabierto como parte del alto el fuego pactado la víspera entre Washington y Teherán, y afirmó que, por el contrario, han visto “un aumento en el tráfico” por el paso marítimo.

”El presidente (Donald Trump) fue informado de esos reportes. Eso es completamente inaceptable. Y, una vez más, este es un caso en el que lo que dicen públicamente es distinto de lo que dicen en privado. Hoy hemos observado un repunte en el tráfico en el estrecho”, dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

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Leavitt reiteró “la expectativa y la exigencia” de Trump -expresada este martes cuando anunció la pausa de dos semanas en la guerra contra Irán-, “de que el estrecho de Ormuz sea reabierto de manera rápida y segura”.

”Se le ha transmitido (a Trump) en privado que eso es lo que está ocurriendo, y que estos reportes públicos son falsos”, aseguró la secretaria de prensa del republicano, quien agregó que el tráfico en el estrecho es algo que monitorean “minuto a minuto, hora tras hora” desde la Casa Blanca.

Irán y Estados Unidos acordaron el martes una tregua de dos semanas condicionada a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. Este periodo servirá para negociar el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero y ha dejado miles de muertos en Irán, entre ellos mujeres y niños, y trece militares estadounidenses fallecidos.

Teherán anunció este miércoles que ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por la vía marítima de crudo y mercancías, reanudada tras el pacto de anoche, como respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó hoy contra el Líbano, según reportes de la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Trump dijo hoy que estos ataques israelíes contra el grupo chií Hizbulá en territorio libanés son una “escaramuza” separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado con Teherán.

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