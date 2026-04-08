‘No soy un número’, un memorial da un nombre a miles de palestinos asesinados por Israel

EL CAIRO- En medio del ruido de las cifras diarias, la página web ‘No soy un número’ (‘I am not a number’, en inglés) pone nombre y apellidos a más de 6 0mil palestinos asesinados por Israel desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza y febrero de 2026. Este memorial virtual creado por el investigador egipcio Badr AlKhamissi busca rendir homenaje a las víctimas de los ataques indiscriminados efectuados por el Ejército de Israel contra el enclave palestino, donde entre el 80 % y el 84 % de las estructuras resultaron dañadas o destruidas, llegando en algunas zonas hasta el 92 %.

La pantalla se abre en negro y aparecen miles de puntos blancos y en distintas tonalidades de gris flotando sobre el fondo oscuro. Al pasar el cursor sobre cualquiera de ellos, el punto se ilumina y revela una vida concreta: nombre, apellido, fecha de nacimiento y la edad que tenía la persona el día que fue asesinada. Son 60,199 nombres identificados por el Ministerio de Sanidad de Gaza entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de julio de 2025. Una breve leyenda puntualiza y actualiza los datos: en febrero de 2026 las víctimas mortales superaban los 73,188. “Miles de personas siguen sin ser identificadas porque sus cuerpos están tan dañados que resultan irreconocibles, no tienen familiares vivos que puedan identificarlas o porque el Ministerio de Salud de Gaza no ha podido recuperar sus cuerpos en medio del genocidio en curso”, agrega el texto sobre la imposibilidad de incluir a una parte de las víctimas. Cada punto es una persona que tenía un nombre y una historia. Los puntos están ordenados por edad. En la parte superior de la página aparecen los más pequeños, en muchas ocasiones eran bebés de días o semanas, y hacia abajo van creciendo hasta llegar a ancianos que rozaban el siglo de vida. La visualización está inspirada directamente en ‘Remember Their Names’ (‘Recuerda sus nombres’) de la organización sin ánimo de lucro Visualizing Palestine que desde 2012 utiliza datos, investigación y diseño gráfico para comunicar experiencias palestinas y promover una narrativa basada en derechos humanos.

El impulsor de ‘No soy un número’, Badr AlKhamissi, es candidato a doctorado en la universidad suiza EPFL, con formación en «machine learning», neurociencia cognitiva y una trayectoria que incluye estancias en Meta AI y Sony AI, y decidió impulsar el espíritu de ese proyecto con ayuda de los nombres ya traducidos al inglés por la organización Iraq Body Count, que comenzó registrando las muertes violentas de la intervención estadounidense en Irak en 2003. AlKhamissi convirtió una lista fría en una experiencia visual para que cada visitante de este memorial digital imagine a cada una de las víctimas: «La página web expresa lo que quería decir», dijo brevemente en declaraciones a EFE tras ser preguntado sobre esta iniciativa, la cual «habla por sí sola». Este espacio en la red se ha convertido en “un acto de memoria y de resistencia contra la deshumanización»,”comentaron algunos usuarios en X tras viralizarse la página en medio de un debate sobre si las víctimas del conflicto son “civiles” o “daños colaterales”.

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