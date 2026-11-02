La copiloto del Learjet involucrada en el fatal accidente de Florida es identificada como Nathalia Gadelha, de 20 años

La copiloto del Learjet, cuyos ruegos de auxilio se escucharon en una desgarradora grabación de la central de tráfico aéreo antes del aparatoso accidente en Florida, ha sido identificada como Nathalia Gadelha, una joven de 20 años que obtuvo su licencia de piloto cuando aún estaba en el instituto. La madre de Gadelha, Camila, y su padrastro confirmaron que ella era la copiloto de un Learjet 60 que volaba desde Austin, Texas, a las Bahamas cuando el avión entró en picada —cayendo a más de 20.000 pies por minuto— y se estrelló contra el suelo en el condado de Palm Beach el domingo por la tarde.

La joven aviadora, que creció en el condado de Palm Beach, ya había aparecido en los medios locales cuando obtuvo su licencia de piloto privado con tan solo 17 años en octubre de 2023, incluso antes de tener su licencia de conducir. “Sin duda presumo porque la gente dice: ‘Oh, no sabes conducir’, y yo les digo: ‘Sí, pero sé volar’”, declaró a CBS12 en una entrevista en aquel momento.

La estudiante de último año de la escuela secundaria West Boca Raton explicó que comenzó a tomar clases de piloto en 2020, pero que también recibió clases de su padre, quien aprendió a volar por diversión en 2018.

Su madre solía compartir en las redes sociales publicaciones de la familia viajando junta en aviones privados. En el artículo, Gadelha explicó que había volado todos los días desde que terminó el curso teórico, acumulando 88 horas de vuelo y aprobando el examen de conocimientos. La Academia de Aviación del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach pagó su licencia de piloto después de introducir el programa ese mismo año, en 2023. “Me gusta ser diferente a los demás, así que para mí es genial que no sea realmente una oportunidad”, dijo Gadelha. “Simplemente no lo hice, y así fue como terminó. Pero creo que es genial. Algunos piensan que es raro que pueda pilotar aviones, pero no pueda conducir un coche; bueno, sí puedo, pero a muchos les parece gracioso. A mí también me parece gracioso, y ahora tengo muchísimas ganas de sacarme el carné de conducir”, añadió. Gadelha dijo que su sueño era convertirse algún día en piloto de aerolínea comercial. Se graduó en American Flyers, una escuela de vuelo con sede en Addison, Texas, y una sucursal en Pompano Beach, Florida.