La democracia estadounidense al borde del abismo un año después de la elección de Trump, dicen los expertos

Trescientos sesenta y cinco días después de que Donald Trump pusiera su mano sobre la Biblia y completara un extraordinario regreso al poder, muchos historiadores, académicos y expertos dicen que su presidencia ha empujado la democracia estadounidense al borde del abismo, o más allá de él.

En el primer año del segundo mandato de Trump, el presidente estadounidense elegido democráticamente se ha movido a una velocidad sorprendente para consolidar la autoridad: desmantelando agencias federales, purgando el servicio civil , despidiendo a organismos de control independientes, marginando al Congreso, desafiando fallos judiciales, desplegando fuerza federal en ciudades azules, reprimiendo la disidencia, persiguiendo enemigos políticos, atacando a inmigrantes, convirtiendo a grupos marginados en chivos expiatorios, ordenando la captura de un líder extranjero, utilizando la presidencia para obtener ganancias, pisoteando la libertad académica e intensificando los ataques a los medios de comunicación.

La escala y la velocidad de lo que ha podido lograr en apenas un año han sorprendido incluso a los observadores de larga data de los regímenes autoritarios, llevando el debate entre académicos y estadounidenses desde si la democracia continúa más antigua del mundo está retrocediendo a si todavía puede reclamar fielmente esa distinción.

“En 2025, Estados Unidos dejó de ser una democracia plena, como lo son Canadá, Alemania o incluso Argentina”, escribieron el mes pasado en Foreign Affairs Steven Levitsky y Daniel Ziblatt , destacados politólogos de Harvard y autores de How Democracies Die, y el profesor de la Universidad de Toronto Lucan Way . Argumentaron que, bajo la administración Trump, Estados Unidos había “caído en un autoritarismo competitivo”, un sistema en el que se celebran elecciones, pero el partido gobernante abusa del poder para reprimir la disidencia e inclinar la balanza a su favor.

No existe una definición universalmente aceptada de democracia. Algunos argumentan que Estados Unidos es una democracia “defectuosa” o “iliberal”, o que enfrenta una “ autocratización “ sustancial, un proceso que comenzó mucho antes de que Trump llegara al poder hace una década, pero que su presidencia ha acelerado rápidamente. Sin embargo, otros creen que las preocupaciones son exageradas o reflejan una profunda antipatía partidista hacia el actual presidente.

Desde el primer mandato de Trump, los académicos han advertido que esto podría ocurrir aquí . Pero muchos ahora afirman que este momento es diferente, no solo porque el enfoque de Trump es más metódico y su deseo de venganza más pronunciado, sino porque ahora enfrenta muchas menos restricciones internas.

Los críticos republicanos del presidente han sido expulsados, en su mayoría, de sus cargos públicos, y quienes permanecen en el cargo afirman temer represalias por expresar su opinión.

Trump ha eludido repetidamente al Congreso, controlado por el Partido Republicano, en materia de gasto, aranceles y poderes de guerra .

Y los aliados europeos de Estados Unidos se apresuran a responder a las amenazas de Trump de adquirir Groenlandia, por la fuerza si es necesario. En una entrevista con el New York Times a principios de este mes, Trump declaró que la única limitación a su poder presidencial era “mi propia moralidad”.

Las evaluaciones cuantitativas de la salud democrática del país son sombrías.

Las calificaciones de la democracia estadounidense por parte de académicos —y de los estadounidenses en general— cayeron significativamente tras la llegada de Trump al poder el año pasado, según datos de Bright Line Watch, una iniciativa no partidista de monitoreo de la democracia que encuesta a politólogos y al público sobre posibles amenazas y erosiones. En su encuesta de septiembre , los expertos calificaron la democracia estadounidense con un 54 en una escala de 100 puntos, lo que sitúa al país más cerca de regímenes iliberales o híbridos que de las democracias plenas de países del G7 como Canadá o el Reino Unido.

Una evaluación del nuevo proyecto de indexación de la democracia de la Century Foundation concluyó que Estados Unidos había registrado un asombroso “ colapso ” del 28% en la salud democrática durante el año pasado: de 79/100 en 2024 a 57/100 en 2025, el tipo de declive repentino que se asocia más típicamente con un golpe de Estado u otro shock importante.

Nate Schenkkan, autor principal del informe y ex director de investigación de Freedom House , esperaba ayudar a los estadounidenses a distinguir entre el “tira y afloja” de la política partidista y el “comportamiento autoritario” de la administración actual.

“Cuando ocurre un cambio importante en un sistema político, su distribución es muy desigual”, dijo Schenkkan. “Algunas personas lo percibirán primero. Algunas comunidades lo percibirán con más fuerza y rapidez. Y es fundamental reconocer que el hecho de que no te haya afectado no significa que no lo hará”.

La alarma es especialmente intensa entre quienes presenciaron el retroceso democrático en otros lugares. El año pasado, una red de exprofesionales de inteligencia y seguridad nacional aplicó a Estados Unidos los mismos métodos analíticos que antes utilizaban para evaluar la fragilidad de las democracias en el extranjero. En octubre, publicaron un informe de inteligencia que concluyó con un nivel de confianza entre moderado y alto que el país se encaminaba hacia un régimen autoritario.

La Casa Blanca ha rechazado repetidamente las afirmaciones de que las acciones del presidente constituyen autoritarismo, desestimando dichas críticas como “profundamente poco serias” y arraigadas en lo que el presidente llama el “síndrome de trastorno de Trump”. Ante la presión, el presidente ha afirmado que recibió un amplio mandato para restablecer la “ley y el orden”, asegurar las elecciones y desmantelar lo que ha descrito como una burocracia federal corrupta.

“Esta es la realidad: el presidente Trump fue reelegido rotundamente por el pueblo estadounidense gracias a su programa de “Estados Unidos Primero”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado. “Ahora está cumpliendo todas sus promesas de campaña: eso es democracia en acción”.

No todos los académicos coinciden en que la democracia estadounidense esté en peligro inminente. Algunos temen que los índices de democracia dependan demasiado de indicadores subjetivos, lo cual puede amplificar el pesimismo y la alarma mediática sobre indicadores objetivos de colapso democrático.

“Creo que deberíamos ser un poco cautelosos, aunque no es que los expertos estén necesariamente equivocados”, dijo Andrew Little , politólogo de la Universidad de California en Berkeley, cuya investigación ha revelado que los académicos que evalúan las amenazas a la democracia tienden al pesimismo. Little se inclina por un enfoque minimalista para medir la salud de una democracia: “¿Está el país celebrando elecciones libres y la gente está siguiendo sus resultados?”

Especialmente preocupante para los estudiosos del autoritarismo contemporáneo es la estrecha relación del presidente con los multimillonarios tecnológicos, o la llamada “sociedad de la fraternidad”, muchos de los cuales donaron y fueron protagonistas de su ceremonia de investidura hace un año. Al inicio de su presidencia, Trump nombró a Elon Musk, director de Tesla y SpaceX, para dirigir el “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, o Doge.

Los oligarcas suelen ejercer influencia desde el exterior, afirmó Ruth Ben-Ghiat , destacada historiadora y autora de Strongmen: Mussolini to the Present. Pero con Doge, «al oligarca de oligarcas se le permitió entrar en el gobierno y, básicamente, se le dio la llave para acceder a nuestra tesorería, a los sistemas de pago y a los sistemas de datos de una superpotencia», añadió. «Así que estamos innovando el manual autocrático».

Durante su tiempo en la Casa Blanca, Musk atacó brutalmente al gobierno federal, despidiendo a miles de trabajadores en recortes radicales e indiscriminados que fueron rápidamente impugnados en los tribunales. Se estima que más de 300.000 empleados federales se marcharon tras el éxodo de la era Trump, lo que dejó al gobierno sin científicos, investigadores y analistas de primer nivel.

Los regímenes tradicionalmente autocráticos amplían los servicios sociales para sus simpatizantes como forma de comprar lealtad, al tiempo que les quitan sus derechos políticos, afirmó Ben-Ghiat: «Así es como consiguen que tanta gente se adhiera y mire hacia otro lado».

Pero Trump, añadió, se ha desviado de ese modelo : en lugar de reforzar la red de seguridad social, su administración, con la complicidad de los republicanos del Congreso, ha optado por recortar los programas sociales y de salud pública, incluyendo las prestaciones por guarderías, recortes que los demócratas planean priorizar en las elecciones de mitad de mandato de este año.

Incluso las evaluaciones más sombrías subrayan que el declive democrático no es irreversible y advierten que el fatalismo en sí mismo puede acelerar el retroceso.

“La historia sugiere que es posible recuperarse de la erosión democrática, pero está lejos de ser una garantía”, dijo por correo electrónico Brendan Nyhan , politólogo del Dartmouth College y codirector de Bright Line Watch.

Mantenerse comprometido, protestar, votar y apoyar a los republicanos disidentes eran formas de cuestionar el poder de Trump, dijo, y agregó: “La supervivencia de la democracia depende de que la gente crea en su viabilidad continua y luche por defenderla”.

El año pasado, millones de personas se unieron a las manifestaciones de No Kings para denunciar a un presidente que, según ellos, ha ejercido el poder como un monarca.

En las urnas, los demócratas obtuvieron victorias sucesivas en las elecciones intermedias de 2025 y están bien posicionados para recuperar la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado en las elecciones intermedias de 2026. Trump, por su parte, sigue siendo impopular a nivel nacional, lo que representa una vulnerabilidad para su partido de cara a las elecciones de este año.

Una encuesta de CNN reveló que la mayoría de los estadounidenses cree que las políticas de Trump han empeorado la situación económica del país, y el 58 % considera su primer año un fracaso.

La frágil posición política de Trump es un indicio de que la narrativa de la administración está cada vez más en desacuerdo con lo que la gente ve: su experiencia vivida, dijo Ben-Ghiat. Cuanto más se amplíe esa brecha, añadió, «más gente despertará».

Señaló a Minneapolis, donde Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección como respuesta a las protestas por el asesinato de un ciudadano estadounidense de 37 años a manos de un agente federal de inmigración. En lugar de retirarse, cientos de minnesotanos se inscribieron para recibir capacitación para convertirse en “observadores” de las actividades de control.

En los tribunales, las medidas ejecutivas de Trump se han topado con una sólida resistencia legal. La ACLU, que ha presentado más de 200 recursos legales contra la administración Trump durante el último año, presumió de una tasa de éxito cercana al 65 % en “rechazar, retrasar o debilitar las políticas federales”.

“Juzgamos el momento en el que estamos no sólo examinando las acciones del presidente, sino también evaluando la respuesta del sistema a esas provocaciones”, dijo Ben Wizner , director jurídico adjunto de la ACLU.

A pesar de la supermayoría conservadora de la Corte Suprema, consolidada por Trump en su primer mandato, y la sostenida campaña del presidente para deslegitimar a los jueces, Wizner mantuvo un optimismo mesurado: “Estoy seguro de que saldremos de esta última prueba de estrés para nuestra democracia con nuestros derechos fundamentales intactos”.

De cara al futuro, muchos académicos predicen que el ataque de Trump a las normas democráticas y al estado de derecho probablemente empeorará en el período previo a las elecciones intermedias de 2026, una erosión que podría arraigarse si los demócratas no logran controlar su presidencia recuperando una cámara del Congreso.

La encuesta más reciente de Bright Line reveló una creciente preocupación entre los expertos por la violencia política tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Las inquietudes también se centraron en la agresiva respuesta del gobierno a las protestas pacíficas, el uso de agencias gubernamentales como arma para castigar a los oponentes políticos y la iniciativa sin precedentes del presidente para manipular los distritos electorales en estados republicanos.

En otros lugares, los demócratas y los observadores políticos han expresado temores de que Trump pueda enviar a la guardia nacional a los lugares de votación como táctica de intimidación, mientras que otros se preocupan por la expansión de las operaciones de ICE en ciudades gobernadas por los demócratas.

En una entrevista con Reuters la semana pasada, Trump reflexionó sobre sus logros en 2025, que “ni siquiera deberíamos tener elecciones” en 2026. La Casa Blanca dijo que “simplemente bromeaba”. Aunque el gobierno federal no puede cancelar unilateralmente las elecciones intermedias, Trump ya ha tomado medidas extraordinarias para intentar cambiar la forma en que se llevan a cabo las elecciones.

“Los autócratas intentan convencernos de que somos indefensos e inermes. Que siempre estarán ahí y que no tiene sentido resistirse”, dijo Ben-Ghiat. Pero los disidentes políticos de los regímenes represivos saben más, añadió, recordando una conversación con Yulia Navalnaya , viuda del líder de la oposición rusa Alexei Navalny , quien murió en una colonia penal del Ártico.

Le preguntó a Naválnaya cómo veía a Estados Unidos tras el regreso de Trump al poder. «Aún tienen elecciones», respondió. «Y pueden usarlas».