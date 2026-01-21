China ve una oportunidad en Groenlandia, pero no en la forma que piensa Trump

Durante años Beijing ha luchado por afianzarse en Groenlandia, en parte debido a la unidad entre Estados Unidos y Dinamarca

Según Kaja Kallas, jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, China y Rusia deben estar teniendo un “ día de campo “ por los planes de Donald Trump para Groenlandia, que según Kallas dividirán a la OTAN.

Pero según Trump, sus planes están motivados por el deseo de contrarrestar la misma amenaza que Kallas identificó. “¡La paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto”, escribió Trump en Truth Social el sábado.

Desde Beijing, las acciones de Trump en Groenlandia constituyen una prueba más de que el orden mundial liderado por Estados Unidos se encuentra en crisis , una tendencia que crea una importante oportunidad para China. «La mayoría de los chinos lo ven como una manifestación más del comportamiento intimidatorio, hegemónico y dominante de Trump», afirma Wang Wen, profesor de la Universidad Renmin de Pekín. Sin embargo, Wang añade: «La ocupación de Groenlandia por parte de Trump significaría la desaparición de la OTAN, una perspectiva que complacería enormemente al pueblo chino».

Durante años, en los círculos de política exterior estadounidense se ha escuchado una creciente alarma sobre la creciente presencia de China y Rusia en la región ártica. En 2019, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo declaró que la influencia de Pekín corría el riesgo de crear un “nuevo Mar de China Meridional” alrededor del polo norte, al tiempo que se comprometía a reforzar la presencia estadounidense allí.

Pero en lo que respecta a Groenlandia, las partes interesadas chinas han tenido dificultades para consolidarse, en parte debido a la resistencia de Estados Unidos y Dinamarca. En 2018, al parecer bajo presión estadounidense, Dinamarca bloqueó una oferta de una empresa estatal china para ampliar una red de aeropuertos groenlandeses. Dos años antes, también se le impidió a una empresa china comprar una base naval abandonada en Groenlandia.

“Dudo que haya un solo estratega chino que haya incluido la anexión estadounidense de Groenlandia entre sus preocupaciones de seguridad”, afirma Andrew Small, director del programa de Asia del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Por otro lado, han considerado la red de alianzas estadounidense como uno de los aspectos más significativos de su ventaja estratégica sobre China , y han visto la posibilidad de que dicha red de alianzas se movilice contra China como una de sus mayores preocupaciones... el desmantelamiento de las alianzas estadounidenses trae consigo numerosos beneficios [para Pekín]”.

La postura oficial de Pekín es oponerse a los intentos de Estados Unidos de socavar la Carta de las Naciones Unidas, un tratado que garantiza la soberanía de los Estados. El lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, instó a Estados Unidos a dejar de usar la llamada ‘amenaza china’ en Groenlandia como pretexto para imponer aranceles a los países europeos.

Aun así, los limitados intereses de China en Groenlandia no se deben a la falta de esfuerzo. Entre 2012 y 2017, la inversión extranjera directa de China en Groenlandia representó más del 11 % del PIB del territorio, una proporción mucho mayor que la de otras naciones árticas. El deseo de Groenlandia de atraer inversión china para la explotación de sus recursos minerales ha entrado en conflicto en ocasiones con las preocupaciones de seguridad de Dinamarca, que controla la seguridad y las relaciones exteriores del territorio, y de otros aliados de la OTAN.

En 2018, China publicó un libro blanco que describía su política para el Ártico. De forma un tanto inverosímil, se describió a sí misma como un “estado cuasiártico” con intereses correspondientes en la región. El documento afirmaba que China “espera colaborar con todas las partes para construir una ‘Ruta de la Seda Polar’ mediante el desarrollo de las rutas marítimas del Ártico”, posicionando la estrategia ártica de China como parte de la emblemática iniciativa de la Franja y la Ruta de Xi Jinping. China también destacó las oportunidades para la investigación científica en el Ártico.

En octubre, se materializó el primer paso en la Ruta de la Seda Polar. Un buque portacontenedores chino procedente de Ningbo, en el este de China, atracó en el puerto de Felixstowe, en Suffolk. Esta llegada marcó la primera vez que un barco viajaba de China a Europa a través de la Ruta del Mar del Norte , una ruta marítima que recorre la costa ártica rusa. El viaje, operado por una línea de contenedores controlada por China, duró tan solo 20 días, según medios estatales chinos , aproximadamente la mitad del tiempo de viaje habitual.

Pero esa ruta comercial depende principalmente de la cooperación con Rusia. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Pekín se ha acercado a Moscú y ha sido visto con mayor recelo por los países europeos, especialmente los vecinos de Rusia. Durante años, las empresas chinas lucharon por convertir los proyectos mineros en Groenlandia en negocios lucrativos. El interés manifiesto de Trump en el territorio solo ha dificultado las cosas.

“Desde el primer mandato presidencial de Donald Trump... las empresas chinas en Groenlandia se han enfrentado a la oposición de Estados Unidos y Dinamarca, y el propio Pekín parece haber desalentado la inversión allí en los últimos años”, afirma Patrik Andersson, del Centro Nacional Sueco de China. “La participación de China en Groenlandia actualmente es extremadamente limitada”.

Algunos han señalado la participación del 6,5% de China en el proyecto minero Kvanefjeld, en el sur de Groenlandia, como prueba de su interés en las tierras raras del territorio. Sin embargo, Andersson señala que el proyecto ha estado inactivo desde que el gobierno groenlandés prohibió la extracción de uranio en 2021.

“Dada la oposición de Estados Unidos y Dinamarca a la actividad china en Groenlandia, y los esfuerzos occidentales más amplios para construir cadenas de suministro de tierras raras independientes de China, también es poco probable que se permita a las empresas chinas invertir en otros proyectos de tierras raras en Groenlandia”, dice Andersson.

De todos modos, Beijing está tratando de descubrir cómo lidiar con un líder estadounidense que está destruyendo las alianzas globales que han contrarrestado el ascenso de China, pero cuya imprevisibilidad y sensibilidad de hombre fuerte aún podrían amenazar los intereses de China.