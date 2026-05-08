La FDA bajo la administración de Trump; con muchos anuncios y poca regulación

WASHINGTON- En uno de sus primeros grandes anuncios como secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. convocó a una conferencia de prensa para presentar un plan para “eliminar gradualmente” los colorantes alimentarios sintéticos. El comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), Marty Makary, abrió el acto afirmando que su agencia estaba en proceso de “eliminar todos los colorantes alimentarios a base de petróleo” de los alimentos en Estados Unidos. Pero los detalles no quedaron claros hasta los últimos minutos, cuando Kennedy reveló que el gobierno tenía “un entendimiento” con los fabricantes de alimentos para que dejaran de usar voluntariamente los químicos. Según un comunicado de la FDA, pronto se emitirían una “norma nacional y un cronograma” para completar el proceso.

Más de un año después, la FDA no ha presentado ninguno de los documentos regulatorios detallados y científicos necesarios para establecer un problema de seguridad con la media docena de colorantes de uso extendido. En su lugar, mantiene una lista en línea de fabricantes que se han comprometido a eliminar gradualmente los químicos. La forma en que el gobierno ha manejado el tema de los colorantes alimentarios refleja su enfoque respecto de varias prioridades de salud. En vez de utilizar el lento y laborioso proceso de elaboración de normas federales, que puede extenderse a lo largo de varias administraciones, los funcionarios que trabajan en el gobierno del presidente republicano Donald Trump han encontrado un enfoque más rápido: anunciar primero cambios de gran alcance y ocuparse después de las regulaciones. “Es muy revelador que el gobierno aún no haya producido un documento que articule la base científica de la solicitud voluntaria”, señaló Susan Mayne, experta en salud pública de la Universidad de Yale y exdirectora del programa de alimentos de la FDA. Mientras tanto, el sitio web de la agencia sigue incluyendo la conclusión sostenida durante años por el gobierno de que “la totalidad de la evidencia científica” no muestra un vínculo entre los colorantes sintéticos y problemas de salud. “Si la FDA ha cambiado su postura, entonces debería documentar por qué y avanzar con una prohibición”, sostuvo Mayne. Un portavoz de Kennedy indicó que el gobierno ha utilizado “múltiples enfoques” para avanzar más y con mayor celeridad en el tema de los colorantes alimentarios “que en cualquier otro momento del pasado”.

“La FDA logró la participación de la industria desde el inicio de este esfuerzo para fomentar cambios oportunos mientras continuaba su trabajo científico y regulatorio”, señaló Emily Hilliard, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. “La agencia mantiene su papel de evaluar la seguridad y seguirá utilizando sus facultades regulatorias, orientaciones y procesos de revisión según corresponda”. La falta de iniciativa para redactar nuevas regulaciones resulta particularmente llamativa en la FDA. Según la ley federal, se supone que la agencia debe abstenerse de hacer anuncios importantes de política pública en comunicados de prensa, discursos u otros ámbitos informales.

Pero una serie de cambios de Makary y sus adjuntos han aparecido primero en artículos de opinión en revistas médicas, entrevistas televisivas o publicaciones en línea, como las nuevas restricciones a las vacunas contra el COVID-19 y otros tratamientos. Tradicionalmente, esos cambios se publicarían primero en el Registro Federal, lo que daría a consumidores, expertos y empresas la oportunidad de comentar y sugerir revisiones a las propuestas de la FDA. LA FDA ENFRENTA POCA RESISTENCIA DE LA INDUSTRIA Casi tan sorprendente como el giro de la agencia para alejarse de la elaboración de normas es el hecho de que las poderosas compañías a las que regula la FDA han ofrecido poca resistencia. A lo largo de las décadas, la agencia ha enfrentado cientos de demandas de farmacéuticas, farmacias, tabacaleras y otras empresas, que la acusaban de no seguir los pasos exigidos por la ley para establecer nuevas regulaciones y directrices. Pero las farmacéuticas y otras compañías de miles de millones de dólares se mantienen al margen, al menos por ahora. “¿Tiene el gobierno la capacidad de, básicamente, intimidar a las empresas?”, preguntó Dan Troy, exasesor jurídico principal de la FDA. “Sí, y creo que lo estamos viendo”.