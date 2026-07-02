La guerra con Irán crea una brecha desfavorable entre EU y Arabia Saudita

Las disputas sobre la gestión de la guerra por parte del presidente Trump y las amenazas económicas a Arabia Saudita han provocado un deterioro de la alianza, y tanto Washington como Riad supuestamente se han despreciado mutuamente y han reducido la cooperación militar, según informaron a The Wall Street Journal funcionarios familiarizados con el asunto.

La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado una ruptura entre Estados Unidos y Arabia Saudita, lo que ha llevado a Estados Unidos a considerar la posibilidad de reducir su presencia militar en el reino, según han declarado fuentes oficiales.

Según fuentes consultadas por el medio, las repercusiones han llevado a Estados Unidos a reconsiderar su presencia en el reino y a centrar sus fuerzas en naciones que apoyan la guerra con Irán, entre ellas Israel y Jordania.

La alianza, ya de por sí frágil, con Arabia Saudita comenzó a desmoronarse después de que Trump lanzara en febrero una guerra conjunta con Israel contra Irán, contra la cual Arabia Saudí y sus vecinos del Golfo habían estado presionando durante meses.

La guerra conllevaba el riesgo de ataques de represalia en toda la región y del cierre del estrecho de Ormuz, del que Arabia Saudita dependía para la mayor parte de sus exportaciones de petróleo.

Ambos temores se manifestaron durante la guerra, y Arabia Saudí se convirtió en objetivo de Irán a pesar de la negativa inicial del reino a permitir que Estados Unidos utilizara sus bases y su espacio aéreo para los ataques.

Según informó el Wall Street Journal, la administración Trump también ignoró la presión de los saudíes para poner fin a la guerra cuanto antes y levantar el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, mientras que Riad instó a priorizar la diplomacia sobre la guerra.

La situación llegó a un punto crítico cuando Trump anunció repentinamente el lanzamiento del Proyecto Libertad , que pretendía ser un esfuerzo militar a gran escala para proteger a los petroleros y buques de carga que cruzaban el estrecho de Ormuz.

Ante el temor a nuevas represalias por parte de Irán y al cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, por donde se habían trasladado las exportaciones de Arabia Saudí, Riad bloqueó el acceso a sus bases y espacios aéreos.

El resultado provocó que el Proyecto Libertad fuera archivado abruptamente menos de dos días después de su inicio, y la misión solo logró guiar a dos buques estadounidenses a través del estrecho, lo que supuso un revés para la administración Trump.

Desde entonces, las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí han seguido siendo tensas, y Riad solo puso fin a las restricciones sobre sus bases y su espacio aéreo después de que, según informes, funcionarios estadounidenses advirtieran que excluirían al reino de su lista de prioridades para la recepción de armas de defensa, según informaron funcionarios árabes al WSJ.

El mes pasado, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman rechazó una invitación para asistir a la cumbre del G7 en Francia como protesta directa por la gestión estadounidense de la guerra en Irán, según informaron fuentes al Journal.

El secretario de Estado, Marco Rubio, omitió Arabia Saudí durante su gira por Oriente Medio la semana pasada, cuando visitó países afectados por Irán durante la guerra.

Si bien Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo, del que Arabia Saudí forma parte, reafirmaron su “firme compromiso” con la asociación, Riad consideró la ausencia de la visita de Rubio como un desaire calculado, según informaron fuentes al WSJ.

Aún no está claro hasta qué punto se ha agravado la brecha entre Washington y Riad, ya que esta relación contribuye a alimentar el petrodólar, las cadenas de suministro de minerales críticos y permite un importante comercio de armas estadounidenses.