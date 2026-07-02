Ebrard afirma que México deberá atender las preocupaciones legítimas respecto al TMEC

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    Ebrard afirma que México deberá atender las preocupaciones legítimas respecto al TMEC
    Destacó que México mantiene una posición estratégica dentro de América del Norte al ser el principal importador de productos estadounidenses, lo que genera un interés mutuo por mantener una relación económica sólida. CAPTURA DE PANTALLA

El funcionario señaló que, para preservar la vigencia del acuerdo comercial y fortalecer su alcance, es indispensable atender los temas que preocupan a los socios comerciales

México buscará atender las inquietudes planteadas por Estados Unidos y Canadá durante el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), particularmente en sectores como la industria farmacéutica, la electrónica y la inteligencia artificial, reconoció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el funcionario señaló que, para preservar la vigencia del acuerdo comercial y fortalecer su alcance, es indispensable atender los temas que preocupan a los socios comerciales de México mediante el diálogo y la cooperación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-gobierno-de-sheinbaum-que-t-mec-seguira-vigente-hasta-2036-LI21839882

“El Tratado ha sido probablemente el tratado comercial más exitoso que se ha firmado en el mundo, pero cada país tiene preocupaciones legítimas. Si queremos que continúe vigente y amplíe sus alcances, debemos atender esos planteamientos y encontrar espacios de cooperación”, afirmó.

Ebrard explicó que la estrategia del gobierno mexicano ha consistido en mantener un diálogo permanente con sus contrapartes, sustentado en información, argumentos y negociaciones constantes, con el propósito de brindar certeza a las inversiones previstas para la próxima década.

Indicó que uno de los principales objetivos alcanzados en las conversaciones recientes fue evitar una eventual salida de Estados Unidos del T-MEC, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara en diversas ocasiones su intención de modificar el acuerdo o incluso abandonarlo.

“Dialogando, presentando argumentos, presentando información, con perseverancia, sangre fría y cabeza fría, como nos ha indicado la presidenta, se ha construido este diálogo. A nuestro juicio, uno de los objetivos principales se cumplió: que Estados Unidos no se retirara del Tratado”, sostuvo.

El titular de Economía precisó que las revisiones anuales acordadas entre los tres países no modificarán el contenido del tratado, sino que servirán para evaluar avances en los temas que cada nación considera prioritarios y fortalecer la integración económica de la región.

Asimismo, destacó que México mantiene una posición estratégica dentro de América del Norte al ser el principal importador de productos estadounidenses, lo que genera un interés mutuo por mantener una relación económica sólida.

“Estados Unidos tiene un interés estratégico en que a México le vaya bien. Mientras exista una relación cercana y mantengamos informados a nuestros socios sobre los avances en los temas que les preocupan, el escenario para las revisiones será mucho más claro”, comentó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el anuncio realizado tras la reunión virtual entre México, Estados Unidos y Canadá no generó incertidumbre en los mercados financieros.

La mandataria destacó que el tipo de cambio permaneció estable y señaló que el dólar se cotizó en 17.54 pesos, lo que, dijo, refleja la confianza de los mercados en la economía mexicana.

“En realidad no hubo un cambio. Como bien dice el secretario de Economía, se esperaba esta posición de Estados Unidos y no existe un nerviosismo sobre lo que pueda ocurrir con la economía mexicana”, expresó.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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