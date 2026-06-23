Llega Lazzeri a Embajada de México en Washington

CDMX.- El nuevo Embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, llegó este martes a Washington para encabezar los trabajos de la representación diplomática mexicana. Lazzeri sustituye en el cargo a Esteban Moctezuma, quien se desempeñó como representante de México en ese país durante los últimos cinco años.

“(Lazzeri) llega con una agenda clara: proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y construir acuerdos que sirvan a ambos países”, indicó la Embajada de México en Estados Unidos a través de su cuenta de X. El pasado 10 de junio, Lazzeri fue ratificado por el Senado de la República con el voto en contra del PAN y el PRI, luego de haber sido propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como relevo de Moctezuma.

SHEINBAUM DESTACA SU PERFIL Antes de incorporarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se desempeñaba como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de Nacional Financiera (Nafin). El pasado 23 de abril, al anunciar que propondría a Lazzeri como nuevo Embajador en Washington, Sheinbaum destacó su perfil como economista.

“Él trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O; tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos, porque esa era una de sus funciones en la Secretaría de Hacienda (SHCP).

“Lo nombré en Nacional Financiera (Nafin) y, en muy poco tiempo, transformó Nacional Financiera. Se está abriendo un mayor número de créditos y un fondo especial para la promoción de la innovación tecnológica. Hoy el tema principal con Estados Unidos es el comercial, además de toda la relación histórica con ese país y de nuestros connacionales allá. Por eso (el nombramiento)”, dijo la Mandataria en esa fecha.

Publicidad