La humanidad esta más cerca de regresar a la Luna, todo esta listo para el lanzamiento de Artemis II

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Internacional
/ 31 marzo 2026
    La humanidad esta más cerca de regresar a la Luna, todo esta listo para el lanzamiento de Artemis II
    El cohete del SLS y la nave espacial Orion de la misión Artemis II sobre una plataforma de lanzamiento móvil en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral. EFE/Bill Ingalls/NASA

Tanto el cohete SLS (Space Launch System) como la nave Orión ya se encuentran ubicados en la plataforma de lanzamiento a la espera de la hora del despegue

La tripulación de Artemis II que está conformada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Hammock Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, está a tan solo un día de hacer historia; esto es debido a que el lanzamiento programado de la misión de la Agencia Espacial estadounidense se lleve acabo,

Esta misión podrá en la órbita lunar a cuatro astronautas por primera vez desde 1972.

https://vanguardia.com.mx/tech/apolo-vs-artemisa-que-es-lo-que-se-debe-saber-sobre-el-regreso-de-la-nasa-a-la-luna-DM19735251

De acuerdo a un comunicado de prensa publicado el pasado 26 de marzo en el sitio web de la NASA, “Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA en el marco del programa Artemis y despegará desde el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida”. el texto prosigue detallando cuales son los objetivos de la Agencia Espacial de Estados Unidos, entre ellos, “está poner a prueba los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orion por primera vez con personas a bordo y sentar las bases para futuras misiones tripuladas de Artemis”.

SPACE LAUNCH SYSTEM, EL POTENTE COHETE QUE PONDRÁ EN EL ESPACIO A LA NAVE ORION

La Nasa precisa que el SLS (Space Launch System) en la actualidad es considerado como el cohete más potente del mundo, gracias a que es propulsado por sus motores RS-25, los cuales “combinan un rendimiento probado con ingeniería y tecnología avanzadas”.

“El programa Space Launch System aprovecha el hardware y las técnicas de fabricación de vanguardia con nuevos diseños y tecnologías para mejorar la asequibilidad”, describe la NASA que añade que “el SLS está diseñado para ser flexible y adaptable a diversas necesidades de misiones tripuladas y de carga. Es el único cohete capaz de enviar la cápsula Orion, astronautas y suministros a la Luna en un solo lanzamiento”.

$!Infografía del cohete SLS (Space Launch System), considerado como el más potente del mundo.
Infografía del cohete SLS (Space Launch System), considerado como el más potente del mundo. NASA

“El SLS es el único cohete capaz de transportar tripulación y/o carga directamente a la Luna en un solo lanzamiento, atravesando sus 384,633 kmde extensión a velocidades de hasta 39,165 km/h”, asevera la Agencia Espacial de EU.

Tanto el cohete SLS (Space Launch System) como la nave Orión ya se encuentran ubicados en la plataforma de lanzamiento a la espera de la hora del despegue, mismo que programado para mañana miércoles a las 18.24 hora local (22.24 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy (Florida, Estados Unidos).

La cuenta regresiva de Artemis II se puso en marcha ayer con un 80 % de probabilidad de que haya un buen tiempo, no obstante la NASA identificó la probabilidad de fuertes vientos y que el cielo esté cubierto de nubes como los principales riesgos de que no se pueda llevar acabo el lanzamiento; en caso de que esto ocurra, la NASA tiene listas ventanas de alternativas hasta el 6 de abril; de llegar a agotarse todas las oportunidades, la fecha de despegue sería el 30 de abril.

LA TRIPULACIÓN

La Agencia de Noticias EFE precisa que entre los cuatro miembros de la tripulación, Wiseman, Koch, Glover, y Hansen, acumulan 661 días en el espacio.

”Tenemos la oportunidad de responder la pregunta que podría ser la cuestión de nuestra vida, que es: ¿estamos solos? Cuando salimos y conocemos gente las personas preguntan todo el tiempo: ¿has visto evidencia de esto? ¿Qué podemos aprender? Y el hecho es que responder esta pregunta comienza en la Luna”, dijo a EFE Koch, quien se convertirá en la primera mujer en alcanzar la órbita lunar.

ARTEMIS I EL PRIMER PASO

Esta es la segunda misión de Artemis después de que se realizara el vuelo no tripulado de 2022, y precedió a las siguientes, en las que está previsto que los astronautas volverán a pisar suelo lunar en 2028 y se de el comienzo del establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y NASA.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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