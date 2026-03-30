Apolo vs. Artemisa: qué es lo que se debe saber sobre el regreso de la NASA a la Luna

CABO CAÑAVERAL- Las misiones lunares Apolo de la NASA son un algo inigualable, incluso después de todo este tiempo. Cuatro astronautas se preparan para despegar en el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de medio siglo, por lo que las comparaciones entre el Apolo y el nuevo programa Artemisa de la NASA son inevitables. Los primeros visitantes lunares del mundo orbitaron la Luna en el Apolo 8. La tripulación de Artemisa II irá a lo seguro y dará una vuelta rápida alrededor de la Luna en una trayectoria de ida y vuelta tipo tirachinas.

Otra diferencia clave: Artemisa refleja más a la sociedad, con una mujer, una persona no blanca y un canadiense despegando rumbo al espacio. Aunque Artemisa se basa en el Apolo y le rinde homenaje, “no hay manera de que pudiéramos ser esa misma misión ni siquiera aspirar a serlo”, manifestó la astronauta de la NASA Christina Koch, integrante de la tripulación de Artemisa II. Aquí va el resumen de Apolo vs. Artemisa, la hermana gemela de Apolo en la mitología griega, cuando la NASA apunta a los primeros seis días de abril para el despegue. PREPARATIVOS RUMBO A LA LUNA A la NASA le tomó apenas ocho años pasar de poner a su primer astronauta en el espacio a colocar en la Luna a Neil Armstrong y Buzz Aldrin del Apolo 11 en 1969, cumpliendo antes del plazo de fin de década fijado por el presidente John Kennedy. “El programa Apolo todavía me deja completamente asombrado”, comentó el astronauta de Artemisa II Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Artemisa ha avanzado mucho más lentamente, tras décadas de indecisión y bandazos entre la Luna y Marte como el siguiente gran destino. El nuevo cohete lunar de la NASA, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), sólo ha despegado una vez en un vuelo de prueba sin nadie a bordo hace más de tres años. Este enfoque parsimonioso es la razón por la que el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, reformó el programa Artemisa en febrero. Con ganas de emular al Apolo, añadió una misión entre la próxima Artemisa II y el alunizaje, que ahora se trasladó a Artemisa IV en 2028.

Durante la renovada Artemisa III del próximo año, los astronautas se mantendrán más cerca de casa, del mismo modo que lo hizo el Apolo 9 en 1969. En lugar de intentar un alunizaje como se concibió originalmente, practicarán el acoplamiento de su cápsula Orión en órbita alrededor de la Tierra con uno o ambos módulos de alunizaje lunar en desarrollo por SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos. Las empresas rivales están acelerando el trabajo en sus módulos en un intento por ser las primeras. RIVALIDADES POLÍTICAS Los soviéticos fueron los feroces rivales de Estados Unidos durante el Apolo, pero sus cohetes lunares seguían explotando al despegar y finalmente se rindieron. Ahora la competencia son los chinos. China ya ha posado naves robóticas en la cara oculta de la Luna, la única nación que lo ha logrado, y se afana por llevar astronautas cerca del polo sur lunar para 2030. La NASA apunta a la misma región polar, donde se cree que cráteres en sombra albergan enormes cantidades de hielo que podrían proporcionar agua potable y combustible para cohetes. Al igual que su predecesor Bill Nelson, Isaacman está decidido a ganarle a China la carrera y ganar esta segunda carrera espacial. COHETE LUNAR Los cohetes Saturno V del Apolo medían 110 metros (363 pies), con cinco motores en la primera etapa. El cohete SLS de Artemisa mide 98 metros(322 pies), pero ofrece más empuje al despegue con sus cuatro motores principales y dos propulsores laterales. Todos menos un Saturno V despegaron desde el Complejo de Lanzamiento 39-A del Centro Espacial Kennedy, ahora arrendado por SpaceX. La NASA usará la plataforma vecina 39-B para todos los vuelos del SLS. Si bien el Saturno V despegó dos veces antes de llevar astronautas, el SLS sólo ha volado una vez. Fugas de combustible de hidrógeno retrasaron el debut del SLS en 2022 y volvieron a aparecer durante una prueba de cuenta regresiva en febrero, frenando Artemisa II. Luego reaparecieron problemas con helio, causando más demoras. La NASA ahora apunta a un despegue en abril.

El Control de Lanzamiento sigue en el mismo lugar. Había una sola mujer en la abarrotada sala de disparo para el despegue del Apolo 11. Ahora lo dirige una mujer: la directora de lanzamiento de Artemisa, Charlie Blackwell-Thompson. PRIMERAS TRIPULACIONES LUNARES El Apolo 8 sigue figurando como la misión espacial más audaz de todos los tiempos. Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders se convirtieron en los primeros humanos en partir hacia la Luna en 1968. Borman, el comandante, insistió en realizar la menor cantidad posible de órbitas lunares dadas las amenazas. Él y sus jefes acordaron 10 órbitas como calentamiento para la caminata lunar de 1969 de Armstrong y Aldrin.