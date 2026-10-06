La indignación en Japón crece tras la detención de un marine estadounidense por el asesinato de una mujer en Okinawa

Este asesinato podría complicar los esfuerzos de la primera ministra Sanae Takaichi por reforzar el ejército japonés en la isla y colaborar más estrechamente con el ejército estadounidense para disuadir a China en la región.

La detención de un infante de marina estadounidense bajo sospecha de robar y asesinar a una mujer local en Okinawa ha reavivado las protestas contra la fuerte presencia militar estadounidense en la isla sureña, mientras que los líderes de Japón condenaron el crimen.

La policía de la prefectura de Okinawa informó del arresto del cabo primero Devin Jacob Ballard, de 20 años, destinado en la base aérea de Futenma, bajo sospecha de estrangular a Anna Yagi, de 39 años, en un hotel de Naha, la capital de la isla, la madrugada del sábado, y robarle la cartera y la mochila. Según medios japoneses, Ballard ha negado las acusaciones.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a un hombre entrando al hotel con la mujer y saliendo posteriormente solo.

Ballard fue arrestado cuando un agente de policía que patrullaba la zona lo vio caminando el sábado por la tarde en un distrito de ocio de la ciudad de Okinawa, a unos 24 kilómetros al noreste de Naha. Su cabeza rapada y los tatuajes en sus brazos coincidían con los del hombre que aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad, según informó la agencia de noticias Kyodo.

“Me indigna y me deja estupefacto saber que un sospechoso llegó a la zona de ocio después de cometer un asesinato”, declaró Kenji Higa, residente de la ciudad de Okinawa, al Okinawa Times.

EXISTE UN ENFADO DE LARGA DATA POR EL COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS ESTADOUNIDENSES

Los habitantes de Okinawa se han opuesto durante mucho tiempo a la fuerte presencia militar estadounidense en la isla , pero algunos han llegado a reconocer su valor estratégico debido a lo que muchos consideran una creciente amenaza por parte de China.

Okinawa estuvo bajo ocupación estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1972. Hoy alberga el 70% de las instalaciones militares estadounidenses y a la mayoría de los 50.000 soldados estadounidenses destinados en Japón.

Ha habido indignación por el aumento de la delincuencia vinculada al ejército estadounidense en la isla. El número de casos penales relacionados con el ejército estadounidense aumentó a 101 el año pasado, frente a los aproximadamente 40 de 2020, según la policía prefectural.

Tras la violación de una niña de 12 años por tres militares estadounidenses en 1995, grandes multitudes protestaron contra la fuerte presencia de tropas estadounidenses en Okinawa. También hubo indignación por la violación de una adolescente por un militar estadounidense en 2024 y la demora en la revelación del crimen.

El domingo, unas 160 personas se congregaron en una protesta en Naha para condenar el crimen y reiterar sus exigencias de que se retiren las bases militares estadounidenses de la isla.

LAS AUTORIDADES JAPONESAS CONDENAN EL CRIMEN

«Este caso supone una gran conmoción y aumenta el temor entre los habitantes de Okinawa, que ya se ven obligados a vivir junto a bases estadounidenses», declaró el recién elegido gobernador de Okinawa, Genta Koja, a los periodistas el domingo por la noche en Naha. «Es absolutamente imperdonable y estamos indignados».

Koja afirmó que el caso ponía de manifiesto la ineficacia de las medidas disciplinarias adoptadas anteriormente por el ejército estadounidense tras delitos similares.

«Me indigna la pérdida de una vida tan valiosa, la de un residente de Okinawa», declaró Koja al teniente general Benjamin Watson, comandante de la III Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina, y al cónsul general de Estados Unidos en Naha, Andrew Ou, el lunes, cuando los convocó al gobierno prefectural. Exigió que los funcionarios estadounidenses adoptaran medidas preventivas eficaces.

Watson respondió: “Reconozco que el grave incidente causó gran preocupación y ansiedad entre los residentes de Okinawa, nuestros vecinos”, y que “estamos comprometidos a ser buenos vecinos... y a ganarnos la confianza del pueblo de Okinawa”.

En Tokio, Takaichi condenó el crimen y exigió la plena cooperación y medidas disciplinarias y preventivas más severas por parte de Estados Unidos.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, también convocó al comandante de las Fuerzas Estadounidenses en Japón, el teniente general Stephen Jost, a su ministerio, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, expresó su indignación al embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass.

EL SOSPECHOSO SE ENFRENTARÁ A LA JUSTICIA JAPONESA

Glass, en la emisora X, expresó el domingo sus condolencias a la familia de la víctima y afirmó que Estados Unidos está cooperando con las autoridades japonesas.

El lunes, declaró que está comunicando a los comandantes militares estadounidenses la necesidad de “exigir a nuestros miembros del servicio estadounidense los más altos niveles de disciplina e integridad” y que él y Watson discutieron los “próximos pasos para fortalecer ese vínculo de confianza con nuestros socios japoneses y las comunidades que albergan bases militares”.

En virtud de un acuerdo bilateral sobre el estatuto de las fuerzas armadas, el caso está siendo gestionado por las autoridades japonesas porque el sospechoso no estaba de servicio y fue arrestado fuera de la base.

Los fiscales japoneses comenzaron a examinar el caso del sospechoso el lunes para determinar si presentarán cargos formales en las próximas semanas.

De ser declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua o a la pena de muerte.