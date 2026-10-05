EU pide a Rusia que aborde ‘rápida y abiertamente’ la muerte de una trabajadora sanitaria que combatió la peste

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    EU pide a Rusia que aborde ‘rápida y abiertamente’ la muerte de una trabajadora sanitaria que combatió la peste
    La preocupación mundial por el caso ruso surge a raíz de la teoría de que la COVID-19 se filtró desde el Instituto de Virología de Wuhan. EFE

La peste neumónica se puede contagiar de persona a persona por vía aérea y casi siempre es mortal si no se trata rápidamente con antibióticos

El gobierno estadounidense está pidiendo a Rusia que divulgue “rápida y abiertamente” información sobre un presunto brote de peste neumónica en Siberia, mientras aumenta el pánico mundial.

“Muchos detalles no han sido confirmados. Instamos a las autoridades rusas a que compartan información precisa de forma rápida y abierta”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.

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“Tenemos conocimiento de informes sobre un caso mortal de presunta peste neumónica en la región de Irkutsk, Rusia. Estamos siguiendo de cerca la situación junto con los CDC y nuestros demás socios interinstitucionales”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el lunes por la mañana la muerte de Daria Shipilova, de 28 años, trabajadora del instituto ruso contra la peste, como “motivo de atención”, pero no de alarma.

Shipilova trabajaba en el Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, en Siberia, y al parecer falleció a causa de una neumonía de origen desconocido, lo que provocó la cuarentena del hospital.

“Sabemos lo que sabemos, obviamente, sobre la información que nos han proporcionado los rusos , que es que parece que había un trabajador infectado en el laboratorio, y existe la preocupación de que el virus pudiera haberse propagado, al menos internamente”, dijo Rubio a los periodistas al partir de Washington para un viaje a Europa.

“Ya los han visto implementar cuarentenas. Obviamente, los viajes entre Estados Unidos y Rusia son muy limitados. Pero, como con cualquier otra cosa, si algo así se difunde, sin duda podría propagarse”, añadió el diplomático.

“Así que lo estamos observando y monitoreando de cerca. No creo que sea motivo de alarma, pero sí es motivo de atención y de vigilancia.”

La peste neumónica se puede contagiar de persona a persona por vía aérea y casi siempre es mortal si no se trata rápidamente con antibióticos.

Anualmente se registran muy pocos casos de peste neumónica, que suelen producirse en África y desaparecen sin extenderse ampliamente.

Uno de los peores brotes epidémicos de la historia tuvo lugar entre octubre de 1910 y abril de 1911 en Manchuria, causando la muerte de unas 60.000 personas.

Ese brote se suprimió gracias al uso generalizado de mascarillas y se cree que fue provocado por cazadores que manipulaban marmotas de Tarbagan.

La preocupación mundial por el caso ruso surge a raíz de la teoría de que la COVID-19 se filtró desde el Instituto de Virología de Wuhan, en China, antes de causar la muerte de más de 1,2 millones de estadounidenses y tener un impacto drástico en la vida cotidiana.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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