La inteligencia artificial era la protagonista durante la visita de León XIV a la Unesco en París

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    La inteligencia artificial era la protagonista durante la visita de León XIV a la Unesco en París
    El Papa León XIV durante su visita al Santuario de la Madre del Buen Consejo en Genazzano, Roma, Italia, el 7 de septiembre de 2026. EFE/EPA/Massimo Percossi
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La visita de León XIV a la Unesco se producirá en el marco del viaje a Francia que el pontífice realizará entre el 25 y el 28 de septiembre próximos

PARÍS- Los desafíos de la inteligencia artificial (IA) para la humanidad, en especial para los jóvenes, protagonizarán la visita de León XIV a la Unesco en su sede de París el 25 de septiembre, que es la primera de un papa a la organización en 46 años y que será también un mensaje de respaldo al multilateralismo.

“Es un recordatorio fuerte de que los desafíos de hoy deben ser afrontados por todos los países juntos”, consideró este lunes en una comparecencia de prensa Matthieu Guével, director de comunicaciones de la Unesco.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-papa-deberia-haber-ido-mas-alla-en-lo-que-respecta-a-la-ia-LL21083459

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que a finales de este año volverá a perder a Estados Unidos (el país natal de León XIV) como miembro por decisión del Gobierno de Donald Trump, la visita es un momento «crucial» y «significativo» que no se repetía desde la que realizó Juan Pablo II en 1980, si bien con otros papas hubo vínculos intensos.

En este caso, la inteligencia artificial (IA), un asunto que León XIV abordó en mayo en su primera encíclica (titulada ‘Magnifica Humanitas’), será el eje principal de la jornada en la Unesco, que comenzará por la mañana con un encuentro titulado ‘Foro de la Unesco para la Juventud en la Era Digital: una reflexión universal sobre Magnifica Humanitas’.

En él participarán jóvenes, expertos, artistas y políticos en paneles y mesas redondas para abordar los desafíos de la IA y cómo la visión de León XIV coincide con el mandato de la Unesco.

El pontífice, sin embargo, no llegará a hasta la tarde, para una visita de hora y media entre las 15 horas (13 horas GMT) y las 16.30 horas (14.30 horas GMT).

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-vision-del-papa-sobre-la-ia-y-sus-limites-CF21177500

Allí visitará la sede, incluida una exposición sobre la paz con dibujos de niños de todo el mundo, antes de dirigirse al personal de la Unesco, a los participantes del foro sobre la IA y a otros invitados en un discurso de una media hora.

Con ello, la agencia de la ONU espera que la voz del papa, un “aliado poderoso”, ayude a dar impulso al mandato de la Unesco sobre la inteligencia artificial, en un momento en el que la comunidad internacional es cada vez más consciente de la necesidad de regulación y reclama a los organismos multilaterales orientación.

“La Unesco está situada en un lugar único para responder a las cuestiones sobre la IA”, recordó en el encuentro con la prensa de este lunes Mariya Gabriel, subdirectora general de comunicación e información del organismo.

León XIV también tendrá una reunión con el director general de la Unesco, Jaled al Anani, con quien ya departió sobre IA en una visita que el exministro egipcio realizó al Vaticano en junio pasado.

Otro tema de relevancia de la visita será mandar un mensaje a favor de la paz y la unidad frente a un mundo cada vez más polarizado, algo que el líder de la Iglesia católica realizará en especial con un «gesto simbólico», según avanzó Guével, que tendrá lugar en el olivo de la paz que la Unesco tiene en su sede (en una obra del escultor israelí Dani Karavan).

La visita de León XIV a la Unesco se producirá en el marco del viaje a Francia que el pontífice realizará entre el 25 y el 28 de septiembre próximos, con paradas en París, Lourdes y Metz.

A su llegada será recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, y entre los platos fuertes de la visita figuran una vigilia con jóvenes en el Estadio de Francia y una misa multitudinaria en la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos de París.

En Lourdes tendrá otra misa y un encuentro privado con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y el recorrido terminará en Metz, donde visitará la tumba de Robert Schuman, uno de los padres de la construcción europea, y pronunciará un discurso sobre Europa.

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