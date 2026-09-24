$!Lala convierte una costumbre mexicana en innovación

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, cuando algo es bueno, rara vez se queda en un solo uso. Porque si hay algo que caracteriza a los mexicanos, es nuestra capacidad para sacarle más provecho a las cosas. Y pocos ejemplos representan mejor esa creatividad cotidiana que el clásico bote de crema. Durante generaciones, las familias mexicanas han convertido el envase de crema en mucho más que un recipiente. Una vez que se termina el producto, comienza una nueva historia: guardar frijoles, salsa, arroz, guisados o cualquier tesoro culinario que merezca un espacio en el refrigerador. Tanto así, que abrir una tapa sin saber exactamente qué hay dentro se ha convertido en una experiencia compartida por millones de personas. Crema Lala decidió reconocer oficialmente esa costumbre con “Aquí se guarda”, una edición especial de sus envases de crema disponible en presentaciones de 400 g y 900 g, que incorpora un espacio diseñado para escribir lo que realmente contiene el recipiente cuando inicia su segunda vida.

La iniciativa nace bajo la plataforma “Échale un poquito más”, una invitación a reconocer todas esas formas en las que los mexicanos hacemos las cosas a nuestra manera. Porque, así como le ponemos nuestro toque personal a cada receta, también encontramos nuevas formas de reutilizar los objetos que forman parte de nuestra vida diaria. “En Lala creemos que las mejores ideas nacen de observar cómo las personas realmente viven nuestros productos. El bote de crema lleva años formando parte de una tradición no escrita en los hogares mexicanos: cuando se acaba la crema, empieza una nueva historia. Con ‘Aquí se guarda’ buscamos celebrar la cultura popular mexicana, con un empaque único que te deja después de disfrutar tu crema Lala, darle una nueva vida”, señaló Nadia Morales, Gerente Corporativa de Quesos y Cremas en Grupo Lala.

Con un diseño pensado para acompañar esta costumbre, “Aquí se guarda” convierte un comportamiento espontáneo en parte del propio empaque. El resultado es un guiño auténtico a millones de consumidores que, desde hace años, ya habían transformado el bote de crema en uno de los recipientes más confiables de la cocina mexicana. Ahora, además de disfrutar la cremosidad y el sabor que distinguen a Crema Lala, los consumidores cuentan con un espacio práctico para identificar el nuevo contenido del envase cuando éste comienza una nueva etapa dentro del hogar. La conversación ya comenzó de forma orgánica en redes sociales, donde la iniciativa ha encontrado una respuesta inmediata entre consumidores que no solo se sintieron identificados, sino vistos por la marca. Bajo una misma idea, cientos de publicaciones y comentarios han celebrado que Lala reconociera oficialmente una tradición que ha vivido durante generaciones en los hogares mexicanos: que el bote de crema pocas veces termina en la basura y casi siempre encuentra una nueva misión dentro del refrigerador.

“La innovación no siempre consiste en crear algo completamente nuevo; a veces consiste en reconocer un comportamiento bien mexicano que ya existe. La creatividad de los mexicanos merecía tener un espacio en nuestra crema, por eso esta edición especial tiene un diseño diferente para destacar en tu refrigerador, y claro tiene el espacio para que todos sepan que ‘Aquí se guarda’ algo delicioso”, comentó Alejandra Castro, Gerente de Quesos y Crema en Grupo Lala. Porque en México no solo transformamos las recetas, también reinventamos todo lo que las acompaña. Con “Aquí se guarda”, Lala convierte una de esas costumbres que viven en millones de cocinas en un reconocimiento tangible al ingenio cotidiano de sus consumidores. Una iniciativa que demuestra que cuando se trata de encontrar nuevas formas de disfrutar, conservar y compartir lo que nos importa, los mexicanos siempre sabemos cómo echarle un poquito más.

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