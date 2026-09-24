¿Te pueden dar más aguinaldo en 2026? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Esto es lo que establece la Ley Federal del Trabajo para 2026.
El aguinaldo es una de las prestaciones laborales más esperadas durante el cierre de año. Con la llegada de los últimos meses de 2026, una de las dudas entre trabajadores es si la empresa puede aumentar el monto que reciben por esta prestación.
La respuesta es sí, pero hay que distinguir entre el mínimo que establece la ley y un beneficio superior que puede otorgar el empleador.
¿CUÁNTO AGUINALDO CORRESPONDE EN 2026?
El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario.
La prestación debe pagarse antes del 20 de diciembre. Quienes no hayan trabajado el año completo también tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado.
Por lo tanto, para 2026 el mínimo legal continúa siendo de 15 días de salario para los trabajadores sujetos a la LFT.
¿ME PUEDEN PAGAR MÁS DE 15 DÍAS DE AGUINALDO?
Sí. Los 15 días establecidos en la LFT representan un mínimo, por lo que una empresa puede establecer una prestación superior.
Por ejemplo, un trabajador podría recibir 20, 30 o más días de salario si así lo contempla su contrato, las condiciones laborales de la empresa o una prestación otorgada de manera general.
Lo que no puede hacer el empleador es reducir el mínimo establecido por la ley. La Profedet señala que el aguinaldo es un derecho irrenunciable y que no puede disminuirse por decisión del patrón.
¿QUÉ PASA SI ME AUMENTARON EL SUELDO?
Un incremento salarial también puede modificar el monto del aguinaldo cuando se trata de un salario fijo.
La Profedet indica que, para estos casos, el cálculo debe realizarse con la cuota diaria correspondiente al sueldo que recibe la persona trabajadora al momento del pago del aguinaldo.
Por ejemplo, si durante el año una persona recibió un aumento de sueldo, el cálculo de sus 15 días de aguinaldo deberá considerar el salario vigente al momento de cubrir esta prestación.
¿YA ES OBLIGATORIO EL AGUINALDO DE 30 DÍAS?
No. Durante 2026 se han presentado distintas iniciativas para modificar el artículo 87 de la LFT y aumentar el aguinaldo mínimo, incluso hasta 30 días.
Sin embargo, estas propuestas han sido presentadas como iniciativas legislativas y algunas permanecen en proceso de análisis en comisiones. Por ello, no significan que el aguinaldo mínimo legal ya haya aumentado a 30 días.
Mientras no entre en vigor una reforma, el mínimo previsto por la LFT continúa siendo de 15 días de salario.
¿CÓMO SE CALCULA EL AGUINALDO?
Para un trabajador con salario fijo, se toma la cuota diaria y se multiplica por 15 para obtener el mínimo legal correspondiente a un año completo de trabajo.
Si el salario es variable, la Profedet señala que debe considerarse el ingreso promedio diario de los últimos 30 días efectivamente trabajados, conforme a las reglas aplicables.
De esta manera, una empresa sí puede pagar un aguinaldo superior al mínimo, pero en 2026 la LFT todavía establece 15 días como piso legal.