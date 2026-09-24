¿Te pueden dar más aguinaldo en 2026? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

El aguinaldo es una de las prestaciones laborales más esperadas durante el cierre de año. Con la llegada de los últimos meses de 2026, una de las dudas entre trabajadores es si la empresa puede aumentar el monto que reciben por esta prestación.

La respuesta es sí, pero hay que distinguir entre el mínimo que establece la ley y un beneficio superior que puede otorgar el empleador.

¿CUÁNTO AGUINALDO CORRESPONDE EN 2026?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario.

La prestación debe pagarse antes del 20 de diciembre. Quienes no hayan trabajado el año completo también tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado.

Por lo tanto, para 2026 el mínimo legal continúa siendo de 15 días de salario para los trabajadores sujetos a la LFT.

¿ME PUEDEN PAGAR MÁS DE 15 DÍAS DE AGUINALDO?

Sí. Los 15 días establecidos en la LFT representan un mínimo, por lo que una empresa puede establecer una prestación superior.

Por ejemplo, un trabajador podría recibir 20, 30 o más días de salario si así lo contempla su contrato, las condiciones laborales de la empresa o una prestación otorgada de manera general.

Lo que no puede hacer el empleador es reducir el mínimo establecido por la ley. La Profedet señala que el aguinaldo es un derecho irrenunciable y que no puede disminuirse por decisión del patrón.