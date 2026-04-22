La línea amarilla de Gaza avanza lentamente a medida que las fuerzas israelíes expanden la zona de control

La “línea amarilla” acordada en el alto el fuego mediado por Estados Unidos en octubre debía ser temporal, a la espera de nuevas retiradas israelíes, pero la tregua, que se ha respetado parcialmente, se ha estancado tras su primera fase debido a desacuerdos sobre el desarme de Hamás y al continuo bombardeo israelí de Gaza.

Las fuerzas israelíes han estado desplazando hacia el oeste la línea de tregua acordada en Gaza durante los seis meses transcurridos desde el alto el fuego, ampliando su zona de control y haciendo que el estado de incertidumbre sea cada vez más peligroso para los palestinos.

Desde entonces, la línea amarilla ha avanzado en varios puntos, expandiendo el área controlada por el ejército mucho más allá del 53% del territorio de Gaza que se contemplaba en los mapas originales del alto al fuego. Según la agencia de investigación Forensic Architecture, en diciembre Israel había tomado el 58% de la Franja y seguía avanzando.

La línea está marcada en algunos lugares con bloques de hormigón amarillos, muchos de los cuales fueron movidos en diciembre y enero a medida que el ejército conquistaba más territorio, sobre todo en zonas urbanas.

En toda Gaza , los residentes se despertaron y descubrieron que la línea se había movido durante la noche y que, de repente, se encontraban en una zona de fuego libre.

“La línea amarilla ha avanzado varias veces”, dijo Faiq al-Sakani, de 37 años, en al-Tuffah. Explicó que la línea se movió 100 metros en enero, llegando a la rotonda de al-Sanafour, cerca de la carretera Salah al-Din, la principal vía que atraviesa la franja de norte a sur.

“Durante estos avances, las personas desplazadas que se alojaban cerca de la calle Salah al-Din fueron el objetivo”, declaró. Añadió que en los últimos días se había producido un aumento significativo de las demoliciones, excavaciones y nuevas construcciones por parte del ejército, junto con constantes tiroteos intensos en la zona.

El ejército también ha extendido una cadena de terraplenes —terraplenes elevados— a lo largo de la línea del frente, dominando barrios y proporcionando a los artilleros de tanques y francotiradores una línea de visión sobre amplias zonas de ciudades palestinas en ruinas.

Según Haaretz, ya se han erigido más de 16 kilómetros de terraplenes , principalmente en el norte, pero las excavadoras han comenzado a levantar nuevas fortificaciones en la ciudad de Gaza y en Khan Younis.

Para reforzar la creciente sensación de permanencia en torno a la línea amarilla, el ejército ha estado construyendo un número cada vez mayor de puestos de avanzada fortificados. En los últimos meses se han construido siete nuevos fuertes de hormigón, lo que eleva el total a 32 a lo largo de la franja. Todas las nuevas construcciones se han realizado a lo largo de la línea amarilla.

A medida que estos marcadores físicos se han desplazado hacia el oeste, también lo ha hecho una zona sin marcar en la que cualquier persona o vehículo palestino se considera una amenaza y un objetivo legítimo.

Las organizaciones humanitarias que trabajan en Gaza afirmaron que los oficiales de enlace israelíes les habían dicho que el límite de esta zona era la “línea naranja” y que debían coordinar sus operaciones con el ejército si la cruzaban. Sin embargo, la línea naranja solo existía en los mapas. Nunca se marcó y su distancia con respecto a la línea amarilla parece variar entre 200 y 500 metros, según la unidad del ejército israelí desplegada allí.

Cuando la línea amarilla se mueve, muchos palestinos descubren que, en lugar de cruzar ellos la línea naranja, es la línea naranja la que los cruza a ellos. En marzo, la ONU informó que había sido notificada de que la línea naranja se había desplazado y que diez instalaciones de la ONU se encontraban ahora al otro lado de la misma, incluidos refugios de emergencia para personas desplazadas.

Ahmad Ibsais, jurista y comentarista palestino-estadounidense, sostuvo que el verdadero motivo detrás de la línea amarilla y todas las medidas de seguridad asociadas era expulsar a la población palestina. En un artículo publicado en el sitio web de Al-Shabaka , un centro de estudios, Ibsais lo describió como «un método de anexión diseñado deliberadamente para eludir las consecuencias legales».

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han defendido sus acciones a lo largo de la línea amarilla argumentando que sus soldados tienen derecho a protegerse de amenazas inminentes percibidas en un entorno tenso.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están trabajando para delimitar visualmente la línea amarilla, de acuerdo con las condiciones del terreno y la evaluación operativa que se actualiza continuamente», declaró un portavoz militar israelí. «Como parte de estos esfuerzos, las FDI informan a la población local de Gaza sobre la ubicación de la línea y trabajan para marcarla sobre el terreno con el fin de reducir la fricción y evitar malentendidos».

“La zona adyacente a la línea amarilla es un entorno operativo sensible y peligroso. Hay señales que indican que está prohibido acercarse a ella. Cabe destacar que las Fuerzas de Defensa de Israel no operan contra civiles ni los atacan únicamente por su proximidad a la línea”.

El alegato de que se ha matado a civiles cuando se les consideraba una amenaza para las posiciones israelíes a lo largo de la línea del frente ha sido rechazado como defensa legal por el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, quien declaró este mes : «Atacar a civiles que no participan directamente en las hostilidades es un crimen de guerra, independientemente de su proximidad a las líneas de despliegue».

De los más de 700 palestinos muertos por disparos israelíes durante los seis meses de alto el fuego, 269 fueron abatidos cerca de la línea amarilla, según datos de la ONU. De ellos, más de 100 eran niños.

Duaa Taima, de 29 años, que vive en una clínica abandonada de la ONU en el campo de refugiados de Jabaliya, a 200 metros de la línea amarilla, dijo: “Vivimos bajo una amenaza constante incluso después del alto al fuego. Hay disparos indiscriminados continuos del ejército israelí y me escondo con mis hijos detrás de las paredes agrietadas, buscando cualquier tipo de protección”.

Cuando se declaró inicialmente el alto el fuego, la línea de demarcación cerca de Jabaliya y la ciudad vecina de Beit Lahiya parecía lejana, pero Taima dijo en diciembre que estaba mucho más cerca.

“Ese día fue extremadamente difícil”, dijo. “Llegó un camión grande que transportaba bloques de hormigón amarillos, acompañado de una grúa para levantarlos, mientras vehículos militares israelíes avanzaban y comenzaba un intenso y directo tiroteo contra nosotros”.

Más recientemente, Beit Lahiya ha erigido tres terraplenes conectados a lo largo de la línea amarilla, formando una alta barrera visible desde kilómetros a la redonda.

A lo largo de toda la línea amarilla, los residentes manifestaron tener miedo de salir de sus casas, bajo la constante vigilancia de drones y la imprevisibilidad de la zona de seguridad israelí.

Rafiq Mustafa, de 60 años, creía que su casa en Beit Lahiya estaba a una distancia segura de la línea amarilla, hasta que aparecieron las marcas amarillas de hormigón a 200 metros. «Sabíamos que estaban moviendo los bloques por el ruido de los motores de los tanques y las excavadoras, acompañado de disparos intensos e indiscriminados», dijo Mustafa. «Nos quedamos dentro de la casa, sin poder siquiera subir al tejado».

Dijo: “Acercarse a la línea amarilla se ha vuelto extremadamente peligroso. Cualquiera que se acerque a ella, o incluso mire en su dirección, es perseguido por drones, recibe disparos o es arrestado e interrogado por grupos milicianos [respaldados por Israel]”.

“Ahora solo salimos si es absolutamente necesario, y cuando lo hacemos, vamos con extrema precaución. Tenemos miedo por nosotros mismos y por nuestros hijos. Ya no juegan en la calle”.