La Nasa está preparada para el amerizaje de Artemis II que se enfrenta a una intensa prueba de velocidad y temperaturas extremas

De acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web de la NASA, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen dieron inicio a la fase final de su viaje de regreso a casa “con las canciones “Run to the Water” de Live, seleccionada por la tripulación, y “Free” de Zac Brown Band”, al mismo tiempo que hacían los preparativos para “su tercera maniobra de corrección de trayectoria y se preparaban para el reingreso y el amerizaje. Al despertar, se encontraban a 61;326 millas de la Tierra”; esta maniobra de retorno se llevará a cabo a las 14:53, en la que realizará un ajuste de la “trayectoria de Orion para la reentrada atmosférica y el amerizaje. Durante la maniobra, la nave espacial realizará ajustes precisos para mantenerse en su trayectoria de regreso a casa”. La NASA precisa que en lo que se refiere a su amerizaje, se prevé que este ocurra a” las 8:07 p.m. EDT (5:07 p.m. PDT) frente a la costa de San Diego”, en donde “un equipo conjunto de recuperación de la NASA y las fuerzas armadas estadounidenses estará listo para dar la bienvenida a la tripulación de Artemis II”.

La trasmisión se podrá ver en vivo a través de NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock y Roku a partir de las 18:30. El miércoles pasado, Wiseman, Glover, Koch y Hansen, miembros de la tripulación de Artemis II manifestaron en la que fue su última conferencia de prensa desde el espacio, su deseo de regresar a la Tierra para “pasar la batuta” a los astronautas que llegarán a la Luna en la misión de la NASA Artemis III, y expresaron que misión los humanos deben “crear juntos” en vez de “destruir”. ”Parte de nuestra ética como tripulación y nuestros valores desde el comienzo fueron que esta es una carrera de relevos. De hecho, para simbolizar físicamente, trajimos batutas, que planeamos entregar a la próxima tripulación”, explicó Christina Koch, quien es la especialista de misión de la NASA, desde la nave Orión. Por su parte el piloto, Glover, detalló que “hay mucha información que ya han visto, pero todo lo bueno está regresando con nosotros. Hay muchas más imágenes, tantas historias y, Dios, ni siquiera he empezado a procesar todo lo que pasamos. Aún tenemos dos días más y viajar en una bola de fuego a través de la atmósfera también es profundo”. Hansen, quien es un astronauta de la Agencia Espacial Canadiense relató que la misión les refirmó la idea de que “los humanos deben crear soluciones juntos en lugar de destruir”; Hansen prosigue diciendo que “no ha cambiado mi perspectiva o la perspectiva con la que despegué, que fue que vivimos en un planeta frágil en un vacío, en el vacío del espacio. Lo sabemos por la ciencia. Somos muy afortunados de vivir en el planeta Tierra”. Wiseman, astronauta de la NASA, manifestó que el momento crucial de esta misión fue cuando sus compañeros hicieron la propuesta de nombrar un cráter lunar en homenaje a su difunta esposa, Carroll, justo en el día más importante de su misión, que fue el lunes, cuando pasaron por la cara más oculta de Luna; “ese fue el momento cúspide de la misión. Para mí, eso fue cuando los cuatro estuvimos lo más unidos, lo más enlazados, y salimos de eso realmente concentrados en el día por delante”, concluyó Wiseman. LA NAVE ORION SE ENFRENTA A LA VELOCIDAD Y TEMPERATURAS EN SU INGRESA A LA TIERRA Tras conquistar la hazaña de alcanzar la órbita lunar en más de medio siglo, los cuatro miembros de la histórica misión Artemis II van a enfrentarse este viernes en reingreso a la Tierra, una maniobra que es considerada tan crítica como el despegue, en la que viajarán a una velocidad que es 45 veces mayor que la de un avión y a temperaturas que van a rozar la mitad de las de la superficie del Sol.

Este amerizaje será en un área que se calcula es de 2 mil millas náuticas, es decir 3,704 kilómetros, en el Pacífico. A bordo de la cápsula Orión, Wiseman, Koch, Glover y Hansen no solamente van a sentir que su peso se multiplica por cuatro durante ocurre la caída hacia la Tierra, sino que además van a enfrentarse a temperaturas extremas, poniendo todas sus esperanzas en el escudo térmico de nace, considerada como otra de las pruebas mas importantes de la misión Artemis II. El ingeniero español Carlos García-Galán, quien es el responsable del programa Moon Base de la NASA, describió a la Agencia de Noticias EFE que tanto el lanzamiento como el despegue son consideradas como las maniobras de mayor riesgo. García-Galán puso énfasis en que este retorno posibilitará alcanzar la velocidad que es necesaria para poder poner a prueba el escudo térmico que protege a los astronautas de “las temperaturas extremadamente altas generadas por la fricción con la atmósfera al entrar a la Tierra”. ”Esa velocidad sólo la podemos conseguir si vamos hacia la Luna”, agregó el responsable del programa Moon Base de la NASA Jared Isaacman, quien es el administrador de la NASA, precisó que no va a sentirse tranquilo hasta que los cuatro tripulantes regresen a casa con sus familias y aseveró que estará “pensando en los sistemas de protección térmica”.

Mientras que Rick Henfling, quien es el director de Vuelo para el Regreso de Artemis, dijo: “seré honesto y diré que en realidad he estado pensando en la reentrada desde el 3 de abril de 2023, cuando nos asignaron esta misión”, Henfling continuó diciendo: “Puede sonar gracioso, pero también es literal: tenemos que regresar”. ¿CUÁLES SON LAS FASES DEL AMERIZAJE? La nave Orión será atraída por la gravedad de la Tierra en una trayectoria de retorno libre, con lo que se garantiza un viaje eficiente en lo que se refiere al combustible. Momentos antes de que entra a la atmósfera terrestre, la cápsula se va a separarse del módulo de servicio 42 minutos antes de la caída nuestro planeta cerca de 120 kilómetros sobre la superficie terrestre, en la que una docena de propulsores asegurarán que esté orientada de forma correcta. Esta “bola de fuego”, como la nombró Glover, va entrar a la atmósfera terrestre con una velocidad de más de 40,200 kilómetros por hora, para después ir desacelerando a una media de hasta cuatro veces la fuerza de gravedad.

Esta maniobra va a ser crucial y pondrá a prueba el escudo térmico de Orión que sirve para proteger tanto a la cápsula como a su tripulación de temperaturas cercanas a los 5 mil grados Fahrenheit, es decir 2,760 centígrados.. Habiendo pasado por esta maniobra, Orión va a desplegar por etapas sus 11 paracaídas. Desplegados alrededor de 2,700 metros y viajando a una velocidad de 210 kilómetros por hora, estos van reducir la velocidad a menos de 32 kilómetros por hora. Una vez que recorra una distancia de más 640 mil millones de kilómetros, Orión amerizará y la nave va a se recuperada por las fuerzas armadas estadounidenses y se llevará entre 30 y 45 minutos en la recuperación de los astronautas. NASA Y FUERZAS ARMADAS DE EU CUENTAN CON PLANES DE CONTINGENCIA Tanto la NASA y como las Fuerzas Armadas estadounidenses cuentan con planes de contingencia para el regreso de los astronautas de Artemis II, siendo la principal preocupación el clima o que la nave americe fuera del rango esperado, dieron a conocer funcionarios espaciales.