Un piloto estadounidense de F-15E fue derribado dos veces durante la guerra con Irán y sobrevivió para contarlo

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Un piloto estadounidense de F-15E fue derribado dos veces durante la guerra con Irán y sobrevivió para contarlo

El piloto, cuyo nombre nunca se ha revelado públicamente, sufrió una de las cinco semanas más difíciles que haya vivido un aviador de la Fuerza Aérea desde la guerra de Vietnam

Según un nuevo informe, un piloto de un F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue derribado dos veces en menos de un mes durante la guerra con Irán, pero logró salir ileso en ambas ocasiones.

El piloto, cuyo nombre nunca se ha revelado públicamente, sufrió una de las cinco semanas más difíciles que haya vivido un aviador de la Fuerza Aérea desde la guerra de Vietnam, según informaron a High Side Substack antiguos y actuales oficiales militares , y su mala suerte comenzó con un incidente de fuego amigo en Kuwait el 2 de marzo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/por-que-europa-aun-no-esta-preparada-para-el-calor-extremo-KA21128299

En el incidente, las fuerzas de defensa de Kuwait dispararon accidentalmente contra tres aviones F-15E Strike Eagle , y los seis miembros de la tripulación se vieron obligados a eyectarse y aterrizar a salvo en territorio de la nación aliada.

A pesar del incidente, los pilotos ya estaban de vuelta en la cabina cuatro semanas después para llevar a cabo un bombardeo en Teherán, según declaró en aquel momento el secretario de Defensa, Pete Hegseth, elogiando la valentía de los aviadores.

Pero la mala suerte volvió a cebarse con uno de los pilotos pocos días después de la operación, cuando un avión de combate F-15E fue alcanzado sobre Irán, provocando la caída de dos aviadores en territorio enemigo.

El piloto fue rescatado rápidamente el 3 de abril, pero el oficial de armamento resultó herido y se vio obligado a esconderse después de que Irán pusiera precio a su cabeza.

El coronel de la Fuerza Aérea fue rescatado al día siguiente después de que los militares lo localizaran en un lugar de la cordillera Zagros, donde se había estado refugiando.

Según High Side, oficiales militares sugirieron que el piloto, tras haber sido alcanzado dos veces en cinco semanas, era “casi con toda seguridad” el primer aviador de ala fija de la Fuerza Aérea en ser derribado dos veces en el mismo conflicto desde la guerra de Vietnam.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
guerra mundial
A20

Localizaciones


Irán

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Trampolín

Trampolín
NosotrAs: La guerra contra el espejo

NosotrAs: La guerra contra el espejo
Aunque Samuel García rechazó cualquier ilícito a su familia argumentando la responsabilidad de los clientes, la Federación amaga con citarlo por lavado de dinero.

Urgen a FGR investigar a Samuel García por nexos de despacho familiar con la red de huachicol ‘Los Petrofactureros’
Claudia Sheinbaum cuestionó el reportaje sobre presuntas investigaciones de Estados Unidos contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

¿Cuál es el interés?... Claudia Sheinbaum cuestiona reportaje de Los Ángeles Times sobre Durazo y Américo Villarreal
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de “El Niño llegará a nuestras puertas en los próximos meses con un 90% de certeza” durante la segunda mitad del 2026.

‘Prepárense para El Niño’: OMM advierte ante lluvias, sequías e inundaciones por fenómeno meteorológico
Acompañar a tus familiares a realizar este trámite es una de las mejores decisiones que puedes tomar este año.

CURP Biométrica para adultos mayores: cómo ayudarlos a tramitarla fácil y seguro este 2026
Apuesta. ‘NADA!’ aborda la importancia de expresar emociones y evitar ocultarlas detrás de apariencias.

Talento de Saltillo: Red Flags presenta ‘NADA!’, su nueva apuesta dentro de la escena emergente
Recibimiento de la selección de Sudáfrica con el “Son de la Negra” desata debate en redes

Recibimiento de la selección de Sudáfrica con el “Son de la Negra” desata debate en redes