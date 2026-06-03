Un piloto estadounidense de F-15E fue derribado dos veces durante la guerra con Irán y sobrevivió para contarlo

El piloto, cuyo nombre nunca se ha revelado públicamente, sufrió una de las cinco semanas más difíciles que haya vivido un aviador de la Fuerza Aérea desde la guerra de Vietnam, según informaron a High Side Substack antiguos y actuales oficiales militares , y su mala suerte comenzó con un incidente de fuego amigo en Kuwait el 2 de marzo.

Según un nuevo informe, un piloto de un F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue derribado dos veces en menos de un mes durante la guerra con Irán , pero logró salir ileso en ambas ocasiones.

En el incidente, las fuerzas de defensa de Kuwait dispararon accidentalmente contra tres aviones F-15E Strike Eagle , y los seis miembros de la tripulación se vieron obligados a eyectarse y aterrizar a salvo en territorio de la nación aliada.

A pesar del incidente, los pilotos ya estaban de vuelta en la cabina cuatro semanas después para llevar a cabo un bombardeo en Teherán, según declaró en aquel momento el secretario de Defensa, Pete Hegseth, elogiando la valentía de los aviadores.

Pero la mala suerte volvió a cebarse con uno de los pilotos pocos días después de la operación, cuando un avión de combate F-15E fue alcanzado sobre Irán, provocando la caída de dos aviadores en territorio enemigo.

El piloto fue rescatado rápidamente el 3 de abril, pero el oficial de armamento resultó herido y se vio obligado a esconderse después de que Irán pusiera precio a su cabeza.

El coronel de la Fuerza Aérea fue rescatado al día siguiente después de que los militares lo localizaran en un lugar de la cordillera Zagros, donde se había estado refugiando.

Según High Side, oficiales militares sugirieron que el piloto, tras haber sido alcanzado dos veces en cinco semanas, era “casi con toda seguridad” el primer aviador de ala fija de la Fuerza Aérea en ser derribado dos veces en el mismo conflicto desde la guerra de Vietnam.