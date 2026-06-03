Baja Trump a 15% aranceles al acero y da un ‘mejoralito’ temporal a México

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    Baja Trump a 15% aranceles al acero y da un ‘mejoralito’ temporal a México
    No obstante, advierten que representa un alivio parcial que no resuelve el gravamen de hasta el 50% para el grueso de los productos industriales. ARCHIVO

Baja de 25% a 15% arancel al acero en equipos agrícolas y HVAC; expertos advierten que es un alivio temporal

Apenas un “mejoralito” traerá un nuevo decreto de Donald Trump, publicado el 1 de junio por la Casa Blanca, a algunos sectores industriales.

El decreto, que entrará en vigor a partir del 8 de junio, ordena reducir del 25 al 15 por ciento los aranceles a equipos agrícolas y ciertos sistemas y componentes de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) hechos de acero, aluminio y cobre.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aranceles-de-trump-siguen-golpeando-a-la-industria-automotriz-GA21126246

Al respecto, Zelina Fernández, directora de Index Nuevo León, dijo que esta nueva medida es un alivio parcial y focalizado para algunos sectores porque amplía el número de productos que podrán acceder a aranceles más bajos.

Lo más relevante es que se incorporan más productos industriales, agrícolas y ciertos equipos HVAC al régimen temporal de reducción arancelaria del 15 por ciento, cuando anteriormente muchos de estos productos enfrentaban tasas de hasta 25 por ciento. Esto podría ayudar en algunos segmentos a reducir la presión en costos y mejorar la competitividad en cadenas productivas integradas, particularmente en maquinaria, equipo industrial y manufactura avanzada, siempre que se cumplan los criterios técnicos y de contenido establecidos”, dijo.

Sin embargo, añadió, todavía no se observa una solución estructural al impacto de la (Sección) 232, ya que continúan vigentes aranceles elevados (de hasta 50 por ciento) para muchos productos.

Gregorio Canales, director general de la firma North America Investment Solutions, dijo que la medida traerá una ligera mejora a empresas del sector que producen en México, como Carrier, John Deere y Caterpillar.

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