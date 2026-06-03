Baja Trump a 15% aranceles al acero y da un ‘mejoralito’ temporal a México

El decreto, que entrará en vigor a partir del 8 de junio, ordena reducir del 25 al 15 por ciento los aranceles a equipos agrícolas y ciertos sistemas y componentes de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) hechos de acero, aluminio y cobre.

Apenas un “mejoralito” traerá un nuevo decreto de Donald Trump , publicado el 1 de junio por la Casa Blanca, a algunos sectores industriales.

Al respecto, Zelina Fernández, directora de Index Nuevo León, dijo que esta nueva medida es un alivio parcial y focalizado para algunos sectores porque amplía el número de productos que podrán acceder a aranceles más bajos.

“Lo más relevante es que se incorporan más productos industriales, agrícolas y ciertos equipos HVAC al régimen temporal de reducción arancelaria del 15 por ciento, cuando anteriormente muchos de estos productos enfrentaban tasas de hasta 25 por ciento. Esto podría ayudar en algunos segmentos a reducir la presión en costos y mejorar la competitividad en cadenas productivas integradas, particularmente en maquinaria, equipo industrial y manufactura avanzada, siempre que se cumplan los criterios técnicos y de contenido establecidos”, dijo.

Sin embargo, añadió, todavía no se observa una solución estructural al impacto de la (Sección) 232, ya que continúan vigentes aranceles elevados (de hasta 50 por ciento) para muchos productos.

Gregorio Canales, director general de la firma North America Investment Solutions, dijo que la medida traerá una ligera mejora a empresas del sector que producen en México, como Carrier, John Deere y Caterpillar.