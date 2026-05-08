España se prepara para evacuaciones ante la inminente llegada a las Islas Canarias de crucero afectado por el hantavirus

Se prevé que el buque llegue a la isla española de Tenerife, frente a la costa de África occidental, el sábado o el domingo.

Las autoridades españolas se preparaban el viernes para recibir a más de 140 pasajeros y tripulantes a bordo de un crucero afectado por el hantavirus con destino a las Islas Canarias, donde los responsables sanitarios han indicado que llevarán a cabo evacuaciones cuidadosas.

“Llegarán a una zona completamente aislada y acordonada”, declaró el jueves Virginia Barcones, directora de los servicios de emergencia españoles.

El MV Hondius es un buque con bandera holandesa y las autoridades holandesas declararon el viernes que también estaban en estrecho contacto con el propietario del barco y con las autoridades de los países cuyos ciudadanos se encuentran a bordo.

Estados Unidos ha accedido a enviar un avión a las Islas Canarias para repatriar a sus 17 ciudadanos del crucero, según informó Barcones. El gobierno británico también anunció que fletará un avión para evacuar a los casi dos docenas de ciudadanos británicos que se encuentran a bordo.

Al menos tres pasajeros han fallecido y varias personas más están enfermas.

La Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo para el público en general derivado del brote es bajo y, el viernes, confirmó que una azafata de vuelo de un avión en el que subió brevemente un pasajero de crucero infectado dio negativo en la prueba de hantavirus.

Su posible infección había suscitado preocupación sobre la potencial transmisibilidad del virus.

El hantavirus generalmente se transmite por la inhalación de excrementos de roedores contaminados y no se contagia fácilmente entre personas. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Ninguno de los pasajeros o tripulantes que permanecen a bordo del barco presenta síntomas en la actualidad, según informó el jueves la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions, con sede en los Países Bajos.

Las autoridades sanitarias de cuatro continentes seguían rastreando y vigilando a los pasajeros que desembarcaron del barco antes de que se detectara el brote mortal. También intentan localizar a otras personas que pudieran haber estado en contacto con ellos desde entonces.

El 24 de abril, casi dos semanas después de que falleciera el primer pasajero a bordo, más de dos docenas de personas procedentes de al menos 12 países diferentes abandonaron el barco sin que se realizara un rastreo de contactos, según informaron el jueves la compañía operadora del barco y las autoridades holandesas.

Según la Organización Mundial de la Salud, no fue hasta el 2 de mayo cuando las autoridades sanitarias confirmaron por primera vez la presencia del hantavirus en un pasajero de un barco.

La azafata de KLM que dio negativo en la prueba del virus trabajaba en un vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril y posteriormente enfermó. El jueves fue trasladada a una sala de aislamiento en un hospital de Ámsterdam.

La pasajera del crucero que estuvo brevemente a bordo de ese vuelo —una mujer holandesa cuyo marido falleció en el barco— estaba demasiado enferma para continuar el vuelo internacional a Europa y fue desembarcada en Johannesburgo, donde falleció.

El servicio de salud pública holandés está llevando a cabo un rastreo de contactos de los pasajeros del vuelo que tuvieron contacto con la mujer enferma antes de que abandonara el avión.

El viernes, las autoridades sanitarias del Reino Unido informaron que se sospecha que un tercer ciudadano británico está contagiado con el hantavirus.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha declarado que el caso sospechoso se encuentra en Tristan da Cunha, un remoto territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur, donde el barco hizo escala en abril.

No se informó sobre el estado de la persona.

Se ha confirmado que otros dos británicos que viajaban en el barco tienen el virus. Uno está hospitalizado en los Países Bajos y el otro en Sudáfrica.

Las autoridades sudafricanas están trabajando para rastrear los contactos de los pasajeros que desembarcaron del barco con anterioridad.

Se han centrado principalmente en un vuelo del 25 de abril desde la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, hasta Johannesburgo, un día después de que algunos pasajeros desembarcaran en la isla.