¿Preocupación por el hantavirus? Otras 4 enfermedades emergentes transmitidas de animales a humanos que pueden ser extremadamente mortales

El virus se transmite normalmente a los humanos cuando inhalan partículas en suspensión procedentes de las heces secas, la orina o la saliva de roedores infectados. Así fue como falleció el año pasado Betsy, la esposa del ganador del Óscar Gene Hackman.

El hantavirus ha estado en todas las noticias últimamente debido a un impactante brote en el crucero MV Hondius en el Océano Atlántico.

El virus Andes, causante del brote en el crucero, parece ser el virus Andes, la causa más común de hantavirus grave en Sudamérica. Lo que distingue a la cepa Andes de otros hantavirus es que, si bien se transmite principalmente a los humanos a través de roedores infectados, también puede contagiarse de persona a persona.

Hasta el miércoles por la noche, tres de los pasajeros del barco habían fallecido y varios otros habían enfermado a causa del virus.

El hantavirus no es la única enfermedad zoonótica; de hecho, la Organización Mundial de la Salud informa que aproximadamente el 60% de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonosis.

Seguramente has oído hablar de la rabia, la enfermedad de Lyme (transmitida por garrapatas), la gripe aviar y el virus del Nilo Occidental (transmitido por mosquitos). A continuación, te presentamos cuatro enfermedades mortales emergentes que se propagan entre animales y humanos.

Virus Nipah

Los seres humanos pueden contraer el virus Nipah a través del contacto con murciélagos frugívoros o cerdos infectados, o mediante el consumo de savia cruda de palma datilera contaminada con saliva u orina de murciélago.

Los síntomas como fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, vómitos y dolor de garganta suelen aparecer entre cuatro y catorce días después de la exposición.

El virus es altamente letal: tiene una tasa de mortalidad de entre el 40% y el 75%.

India ha sido un foco de casos de Nipah, incluyendo a dos enfermeras que se infectaron en 2025. El país logró evitar un brote a gran escala el año pasado, a pesar de que el Nipah se puede transmitir entre personas.

Virus de Marburgo

Cuidado con el murciélago frugívoro egipcio, que habita en África, Oriente Medio y el Mediterráneo. Este animal cavernícola transmite el virus a través de la saliva, la orina y las heces.

Los síntomas suelen aparecer entre dos y 21 días después de la exposición, siendo el plazo más común de aparición entre ocho y diez días.

Los síntomas “secos” incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general y dolores musculares, mientras que las náuseas, los vómitos y la diarrea son síntomas “húmedos”.

La tasa de mortalidad oscila entre el 24% y el 88%.

Un brote de Marburgo que duró de noviembre a enero dejó nueve muertos en Etiopía.

Mpox

Por si necesitara otra razón para mantenerse alejado de las ratas de bolsa gigante, estas pueden transmitir la mpox, antes conocida como viruela del mono .

Las ardillas de cuerda y los lirones africanos son otros animales portadores de neumococo que pueden infectar a los humanos cuando muerden, arañan o sirven de alimento.

Los síntomas parecidos a los de la gripe —como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y cansancio— suelen aparecer entre tres y veintiún días después de la exposición. Poco después, aparece una erupción cutánea característica, compuesta por protuberancias llenas de líquido o pus.

La mayoría de las personas se recuperan por completo en dos a cuatro semanas. La enfermedad puede ser mortal en personas con sistemas inmunitarios debilitados, niños pequeños y mujeres embarazadas.

Los CDC han identificado 20 casos de la cepa de mpox del clado I en los EU desde noviembre de 2024, la mayoría debido a viajes a África central y oriental o a Europa occidental.

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

Justo cuando pensabas que la enfermedad de Lyme era lo peor que las garrapatas podían ofrecer, conoce la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC).

Se trata de una enfermedad viral que se transmite por la picadura de garrapatas del género Hyalomma (que se encuentran principalmente en Asia, Europa y el norte de África) o por contacto con sangre o tejidos de ganado infectado.

Aparecen repentinamente fiebre alta, así como dolores de cabeza, dolores articulares, musculares y estomacales, y vómitos.

En casos graves, puede haber hemorragias importantes e insuficiencia renal. La tasa de mortalidad oscila entre el 30% y el 50%.

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es endémica en Uganda , país que este año notificó un caso que afectó a un joven enfermero.