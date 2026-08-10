La ONU afirma estar preparada para ayudar a Colombia tras el terremoto

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    La ONU afirma estar preparada para ayudar a Colombia tras el terremoto
    El epicentro del sismo se situó en el centro de Colombia, entre los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, “pero se ha sentido en toda la región, desde Panamá hasta Ecuador y Venezuela”, subrayó Haq. AP.

Afirma que está siguiendo de cerca la situación de Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que ha azotado al país y que ha dejado al menos 111 fallecidos

NACIONES UNIDAS.- El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este lunes a través de su portavoz, que el organismo está “preparado” para prestar asistencia a Colombia “en lo que sea necesario” tras el terremoto que ha sacudido hoy al país.

“Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario”, expresó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria desde Nueva York.

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El portavoz destacó además que la conectividad en las zonas rurales se ha visto limitada y que el organismo ha recibido informes de daños estructurales, incluyendo el derrumbe de viviendas, en varias localidades.

El presidente colombiano informó esta mañana de que, hasta el momento, el terremoto ha dejado 111 fallecidos, 87 heridos, “1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, y 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados”.

Agencias de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), han mostrado su solidaridad con el país caribeño, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también han mostrado su apoyo al país caribeño.

En su perfil de X, el PMA se comprometió a reforzar su capacidad para responder a los efectos del sismo “con asistencia humanitaria en apoyo a las acciones del Gobierno nacional y de las autoridades de emergencias”.

Mientras, ACNUR dijo estar “monitoreando de cerca” la situación y “evaluando su impacto”, y dijo estar listo “para brindar apoyo según sea necesario”. La jefa de IOM, Amy Pope, escribió en su perfil de X que su agencia también está siguiendo de cerca el terremoto “y está listo para apoyar” al país: “Nuestros pensamientos están con el pueblo colombiano”.

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